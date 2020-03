Koronawirus położy firmy szkoleniowe. Ponad połowa spodziewa się całkowitej utraty dochodów

Badanie przeprowadzone przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych wśród ponad 470 przedsiębiorców z tego sektora jasno pokazuje rysującą się przed firmami szkoleniowymi katastrofę, którą wywoła pandemia koronawirusa. Aż 84 proc. przedsiębiorców spodziewa się anulowania zamówień, prawie tyle samo widzi duże utrudnienia w pozyskiwaniu nowych kontraktów, zaś 55 proc. opóźnień w płatnościach za już zrealizowane usługi. Wszystko to sprawia, że ponad połowa (54 proc.) spodziewa się całkowitej utraty dochodów. Zwolnienia sygnalizuje 33 proc. firm, kłopoty z wypłacaniem pensji – 43 proc. , natomiast 29 proc. problemy z rozliczeniami z dostawcami.

- Badanie zostało przeprowadzone tydzień po ogłoszeniu założeń Tarczy Antykryzysowej przez rząd. Jego wyniki najlepiej pokazują, że zaproponowane rozwiązania są niewystarczające, a nasza branża znajduje się na równi pochyłej i nie tygodnie, a dni dzielą ją od całkowitej klęski - mówi Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

To, co zdaniem samych przedsiębiorców w największym stopniu pomogłoby im w poradzeniu sobie z obecną sytuacją, to odroczenie płatności i zobowiązań wobec skarbu państwa – wskazało na to 56 proc. pytanych firm. 43 proc. wymieniło finansowanie wynagrodzeń i rozliczeń z podwykonawcami, a 35 proc. pomoc w zmianie modelu biznesu i inwestycjach w tym zakresie.

- Mamy świadomość, że część z tych działań jest planowanych, ale podkreślam - w niewystarczającym charakterze - dodaje Piasecki.

Polska Izba Firm Szkoleniowych podkreśla, że konieczne byłoby zwiększenie wymiaru wsparcia dla samozatrudnionych i mikrofirm, które są najbardziej zagrożone upadkiem. Zwraca też uwagę, że w stosunku do wielu podmiotów, wobec skali i nieodwracalności utraty przychodów, odroczenie terminów nie zapobiegnie ryzyku upadłości. Dlatego Izba postuluje uwzględnienie najprostszych form, przynajmniej częściowo umarzanych pożyczek, dostępnych dla mikro- i małych firm, w tym także samozatrudnionych. Wnioskuje również o rozszerzenie katalogu podstaw do zasiłku o decyzję zakazującą organizacji szkoleń z bezpośrednim udziałem osób.