Kompetencje miękkie to za mało. Musimy być gotowi na paradoks technologii

Ministerstwo edukacji szacuje, że do 2025 roku spadać będzie liczba studentów. W 2018 roku Główny Urząd Statystyczny podał dane, z których wynikało, że młodzi ludzie w Polsce nie widzą korzyści, jakie niesie za sobą studiowanie. Coraz popularniejsze stawało się stawianie na kursy komercyjne oraz krótkie szkolenia. Tendencja utrzymuje się w Polsce nieprzerwanie od ponad 10 lat.

Czy zatem warto studiować w czasach, kiedy coraz więcej mówi się o przewadze kompetencji miękkich?

- Zauważamy trend robienia biznesów. Zakładamy start-upy, własne interesy. Edukacje, studia wyższe odkładamy na bok. Ja uważam, że studia mają znaczenie, przede wszystkim są przykładem na to, że osoba, która przychodzi do mnie do pracy, pokazuje, że potrafi skończyć projekt. To jest dla mnie ważne. Wbrew temu, co się mówi, wiedza naukowa wyprzedza to, co dzieje się w biznesie średnio o pięć lat - tłumaczy w rozmowie z PulsemHR Natalia Hatalska, prezes infuture.institute.

Dlatego tak istotne jej zdaniem, dla rozwijania całej gospodarki, powiązanie nauki i biznesu. Jak dodaje, wciąż w cenie będą też kompetencje twarde.

-To jeden z paradoksów technologii - im bardziej zaawansowana technologia, tym mniej osób jest w stanie ją kontrolować. Potrzebujemy kompetencji twardych, byśmy mogli zarządzać sztuczną inteligencją - dodaje Hatalska.

Szacuje się, że 65 proc. dzieci, które urodziły się po 2007 roku, pracować będzie w zawodach, których jeszcze na świecie nie ma. Stąd wyzwaniem jest stworzenie takich możliwości, które będą odpowiadały na potrzeby dnia dzisiejszego i wyzwania przyszłości.

Jak podkreśla Hatalska, nie da się przewidzieć tego, jakie zawody będą potrzebne za 10 lat. Najlepszym przykładem jest chociażby zawód specjalisty ds. mediów społecznościowych. Zauważalny jest jednak trend coraz większej świadomości nauki przez całe życie.

- Zrobiliśmy badanie dotyczące generacji Z (dzieci urodzone po 1995 roku). Dostali oni kwadrat 10x10. Mieli tam zaznaczyć rzeczy, które będą się dziać w ich życiu: wyprowadzka z domu, ślub, dziecko. Mieli zaznaczyć, kiedy kończą edukację. Większość z nich zaznaczyło 100 lat. Oni mają świadomość, że przyszłość wymusza na nich ciągłą naukę i zmiany - dodaje Natalia Hatalska.

