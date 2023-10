Kompetencje cyfrowe są nie do zmierzenia. Brakuje jasnych metod oceny

Jej zdaniem wypracowanie właściwych metod oceny kompetencji cyfrowych jest bardzo istotne, bo każdego człowiek interesuje to, co już opanował i co jeszcze przed nim. Taka poukładana wiedza pomaga w nauce, otwiera na dokształcanie.

Anita Pollak podkreśla, że jesteśmy na kolejnym etapie rozwojowym, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe. Są one już dobrze określone, wiemy, co dokładnie się na nie składa. Jednak cały czas nie ma wypracowanych metod, które służą ocenie, na jakim poziomie mamy je faktycznie opanowane.

- Wiedząc to, mamy poczucie, że dążymy do dalszego rozwoju, samodoskonalenia się, wiemy jaka droga jest przed nami, żeby osiągnąć kolejny poziom rozwoju. Zdobywanie kolejnych poziomów pozwala nam na podniesienie swojej samooceny, zwiększa gotowość do tego, żeby poznawać nowe. A w dzisiejszych czasach dokładnie o to chodzi, żeby pracownicy chcieli się rozwijać, i to nie tylko w kontekście kompetencji cyfrowych - dodaje Anita Pollak.

Określenie takich progów kompetencyjnych może być w firmach wykorzystane do zbudowania jasnej i przejrzystej ścieżki rozwoju, która umożliwia zdobycie awansu w firmie. Pracownicy wiedzący, co muszą zrobić, by awansować mogą chętniej podejmować to wyzwanie.

Materiał powstał podczas panelu dyskusyjnego "Kompetencje dla cyfrowej gospodarki" zorganizowanego w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

