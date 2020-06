Kolejne miliony na stypendia dla młodych talentów

W ciągu dwóch lat szkolnych (2020/2021 oraz 2021/2022) 680 młodych ludzi - uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących uczących się na terenie województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych otrzyma stypendia.

Wartość stypendium wynosi 6 tys. zł dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz 8 tys. zł dla najzdolniejszych uczniów liceów ogólnokształcących (klasy I-III).

Okres realizacji projektu wrzesień 2020 r. - wrzesień 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 6 998 200,00 zł. Kwota dofinansowania to ponad 6,6 mln zł (z czego 85 proc. to środki EFS a 10 proc. to budżet państwa). Pozostałe 5 proc. to wkład własny województwa. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

- W ramach trwającej obecnie edycji Lubuskich Talentów przyznaliśmy 260 stypendiów (100 szkoły podstawowe oraz 160 liceum ogólnokształcące) na łączną kwotę 1 880 000,00 zł - mówił członek zarządu Marcin Jabłoński. Jak przypomniał wicemarszałek Łukasz Porycki, Województwo Lubuskie w ramach RPO Lubuskie 2020 wspiera także uczniów szkół zawodowych i techników w ramach wielkiego projektu modernizacji kształcenia zawodowego. Blisko 173 mln. zł przeznaczono na atrakcyjne kursy i szkolenia zawodowe, staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli szkół branżowych.

Szczegóły dot. składania wniosków już wkrótce na stronie www.lubuskie.pl.

