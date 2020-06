"Kobiety na politechnikach 2020". Panie nadal wolą pedagogikę i medycynę

Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji opublikowały wyniki raportu "Kobiety na politechnikach 2020".

Udział pań wśród studentów uczelni technicznych systematycznie rośnie.

57 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety. Natomiast na publicznych uczelniach technicznych kształci się 36 proc. studentek, a kierunki informatyczne wybiera 15 proc. kobiet.

Z raportu Fundacji Perspektywa wynika, że najwięcej studentów w Polsce uczy się na uczelniach publicznych – w roku akademickim 2018/2019 było to prawie 870 tys. osób. Blisko 314 tys. studentów kształciło się w niepublicznych. 57 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety. Panie najczęściej wybierają uczelnie pedagogiczne i medyczne (ok. trzech czwartych ogółu studentów).

Kobiety nastawione na technikę

Na politechnikach udział kobiet wynosi 36 proc. i częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych. Trzy najpopularniejsze wśród kobiet kierunki to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika (95 proc.) i architektura wnętrz (94 proc.). Jak wygląda kwestia kierunków technologicznych? Wybiera je coraz więcej kobiet. Ich udział wśród studentów wzrósł w okresie 2014–2019 o dwa punkty procentowe – z 14 do 16 proc. Zaś na politechnikach udział kobiet w kierunkach związanych z nowymi technologiami wzrósł o 3 punkty procentowe (z 14 do 17 proc.), natomiast w niepublicznych szkołach technicznych – o 4 punkty procentowe (z 9 do 13 proc.).

Spośród publicznych uczelni technicznych najwięcej kobiet na kierunkach nowo technologicznych znajdziemy spacerując po korytarzach gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jednak nieznacznie przekracza on jedną piątą ogółu studentów. W przypadku placówek prywatnych jest to Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – ponad jedną czwartą studentów stanowią kobiety.

Autorzy raportu wskazali również jaki kierunek jest najbardziej popularnym wśród kobiet. To inżynieria biomedyczna - nauka, w której oprócz umiejętności technicznych kluczowa jest wiedza medyczna i biologiczna (udział kobiet wynosi 67 proc.). Na niepublicznych uczelniach największy odsetek kobiet (46 proc.) odnotowano na kierunku bioinformatyka.

CZYTAJ DALEJ »

Ogólnopolskie zainteresowanie kierunkami informatycznymi (jak podaje resort nauki, od kilku lat jest to najczęściej wybierany kierunek studiów) widać również wśród kobiet. Ich obecność na nim wzrosła z 13 do 15 proc. Informatyka nauczana jest na 113 uczelniach publicznych i niepublicznych. Uczelnią, na której udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych przekracza 50 proc., jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (63 proc.). Kobiety chętnie studiują informatykę także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie (47 proc.) oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (43 proc.). Systematycznie z większa się też procentowy udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych. Na tych kierunkach studiuje obecnie ponad 12 tysięcy kobiet (12 155, to o 814 osób więcej niż w roku akademickim 2017/2018 ), co stanowi 14,6 proc. studentów wyższych ogólnej liczby studentów kierunków IT (dla po równania w roku szkół technicznych to akademickim 2014/15 - ok 12 proc.). Uczelnie badawcze dla kobiet Z raportu dowiemy się również, jak wypada udział kobiet wśród studentów uczelni badawczych. Pod koniec 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Międzynarodowy zespół ekspertów wybrał dziesięć ośrodków akademickich w Polsce reprezentujących najwyższy poziom prowadzenia badań naukowych. W roku akademickim 2018/2019 liczba studiujących na uczelniach badawczych kobiet wyniosła około 136 tys., podczas gdy mężczyzn było 105 tys. Gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie kierunki nowo technologiczne, odsetek kobiet spada do poziomu 19 proc. (tyle samo co dla kierunków stricte informatycznych). Poprawa sytuacji zauważalna jest w przypadku prawie każdej uczelni. Jednak największy postęp pod względem zwiększania udziału kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych oraz informatycznych dokonał się na Uniwersytecie Jagiellońskim – między 2014 i 2019 rokiem nastąpił wzrost odpowiednio z 20 do 32 proc. oraz z 16 do 30 proc.. Kobiety działają Warto przypomnieć, że 23 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Z tej okazji kilka pan redakcji PulsHR.pl opowiedziało historię swojego życia zawodowego. Jedną z nich była Emilia Smolko, która pracuje w Amazon Web Services Poland w Warszawie na stanowisku CEE Solutions Architect. - To, co zdefiniowało moje życie, to dążenie do zrozumienia świata. Odkąd pamiętam, zawsze się uczę, analizuję informacje i odkrywam odpowiedzi, ale jeszcze więcej zadaję pytań „dlaczego?” i „jak?”. Ta chęć poznawania przyciągnęła mnie do AWS, gdzie zaczęłam pracę jako Solution Architect - opowiada Smolko. Co więcej, Emilia swoją pasję do inżynierii poza pracą wykorzystuje także w czasie wolnym. Nie tylko zaraziła swoje dzieci pasją do matematyki i nauki, ale też prowadzi różne formy warsztatów z programowania, przygotowuje najmłodszych do konkursów oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. - Chcę popularyzować techniczne zawody wśród najmłodszych, pokazać im, jak poznawać nowe - podkreśla. Jej koleżanka z firmy pytana o to, dlaczego warto została inżynierem, powiedziała tak: - Z wielu powodów! Po pierwsze inżynieria jest interesująca, stymulująca intelektualnie, daje takie poczucie mocy, którego kobietom często potrzeba. Świat coraz bardziej opiera się na technologii, więc jest to też dziedzina przyszłości. Poza tym inżynieria potrzebuje kobiet, potrzebuje zespołów, które będą zróżnicowane. Jeśli chcemy, żeby urządzenia czy programy codziennego użytku były funkcjonalne i intuicyjne dla kobiet, musimy brać udział w ich powstawaniu od samego początku - przekonywała Ewa Kolczyk, software dev manager w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.