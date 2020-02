Kobiet w świecie nauki nadal za mało

Z badania "Piękne umysły - rola kobiet w świecie nauki" wynika, że 37 proc. ankietowanych uważa, że to mężczyźni lepiej pasują do zawodu naukowca.

Naukowca-kobietę wskazało jedynie 13 proc. badanych.

Badania przeprowadzone przez Boston Consulting Group i fundację L’Oréal pokazują, że gdyby kobiety zaczęły zdobywać doktoraty w takim samym tempie, jak mężczyźni, w ciągu 15-20 lat liczba doktorantów wzrosłaby o 3 miliony.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, przypadający 11 lutego został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Tego dnia przypomina się o konieczności zapewnienia kobietom i dziewczętom pełnego i równego dostępu do nauki oraz uczestnictwa w niej.

Jak się okazuje, jest sporo do zrobienia w tym obszarze, silne są wciąż bowiem stereotypy. Z badania "Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki" przeprowadzonego przez fundację L’Oréal w 2016 roku wynika, że 37 proc. badanych uważa, że to mężczyźni lepiej pasują do zawodu naukowca. Naukowca-kobietę wskazało jedynie 13 proc. ankietowanych.

- Widziałam kiedyś badania, które pokazywały, jak wiele uzdolnionych matematycznie dziewczynek świadomie przestaje interesować się matematyką około 11-12 roku życia, bo nie jest to dobrze widziane w grupie środowiskowej. Dziewczynki w tym wieku raczej interesują się modą i muzyką. Później te zaległości trudno nadrobić. Nawet jeśli przed maturą przypomną sobie o dawnych talentach i wpadną na to, że matematyką można się zajmować zawodowo. Dlatego dziewczynkom tak bardzo potrzebne jest wsparcie, które pozwoli dobrze zarządzić rozwojowym i poznawczym kryzysem – zarówno w szkole, jak i w domu – podkreślała w rozmowie z PulsemHR Magdalena Dziewguć, członek niezależny rady nadzorczej BNP Paribas.

Przeczytaj: Kobiet naukowców wciąż jest za mało Widoczny jest także podział na dziedziny typowo męskie i żeńskie. Kobiety postrzegane są jako predysponowane do kariery w kulturze i sztuce (58 proc.), sprawach społecznych, organizacjach pozarządowych i wolontariacie (57 proc.) oraz językach obcych (41 proc.). Z raportu „Kobiety w „męskich” zawodach” przeprowadzonego przez DELab UW na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet wynika, że 10 proc. studentek usłyszało, że „studia techniczne nie są dla kobiet”. Fundacja Edukacyjna Perspektywy w 2017 roku opublikowała badania pn. „Kobiety na politechnikach”. Wynika z nich, że studentki stanowią na uczelniach technicznych średnio 37 proc. studentów. - Jest sporo dziewczyn, które mają potencjał, zdolności ścisłe, techniczne, ale niekoniecznie te kierunki wybierają, bo nie zyskują z otoczenia zachęty do tego. Nie widzą wokół siebie wzorców kobiet, które zrobiły spektakularne kariery w tych obszarach. A potrzebujemy takiej inspiracji, żeby móc wymyślić siebie na przyszłość - przekonuje dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dr Bianka Siwińska. Przeczytaj: Inżynier w spódnicy to wciąż rzadkość? Powoli się to zmienia Badania przeprowadzone przez Boston Consulting Group i fundację L’Oréal pokazują, że gdyby kobiety zaczęły zdobywać doktoraty w takim samym tempie, jak mężczyźni, w ciągu 15-20 lat liczba doktorantów wzrosłaby o 3 miliony. Niewykorzystanie talentów naukowych kobiet ma realne konsekwencje dla innowacji naukowych i wydajności ekonomicznej. Według raportu Institute for Women’s Policy Research kobiety miały mniej niż jeden na pięć patentów i stanowiły zaledwie 8 proc. wynalazców. W skali globalnej kobiety stanowią mniej niż 30 proc. pracowników w dziedzinach STEM (nauki przyrodnicze -Science, technologia - Technology, inżynieria - Engineering i matematyka - Math). Istnieją dowody na to, że mieszane zespoły naukowe osiągają lepsze wyniki naukowe. Recenzowane publikacje z dziedziny ekologii, w których biorą udział różnorodne pod względem płci zespoły badawcze, otrzymały o 34 proc. więcej cytowań niż publikacje bardziej homogenicznych zespołów, co sugeruje, że naukowcy ocenili poprzednie artykuły jako lepsze jakościowo.