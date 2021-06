Kilkanaście lat temu postawili na kształcenie branżowe. Opłacało się

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przygotował „Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadpodstawowych Poznania i powiatu poznańskiego z rocznika 2019/2020”. Z analizy wynika, że absolwenci szukają głównie pracy stałej, zgodnej z wykształceniem i z odpowiednimi zarobkami. Ważne są również możliwość rozwoju i atmosfera w firmie.

Autor:jk

• 22 cze 2021 19:00





Zdaniem Tomasza Łubińskiego, wicestarosty poznańskiego, powiat słusznie postawił kilkanaście lat temu na kształcenie branżowe (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

- Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na rynek pracy. O ile w marcu 2020 roku był jeszcze względnie stabilny, to w kolejnych miesiącach popyt na pracę bardzo zmalał. Część przedsiębiorstw została zmuszona do ograniczenia działalności, a co za tym idzie do zwolnień oraz zaprzestania zatrudniania – mówi Agnieszka Kownacka, kierownik działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego PUP w Poznaniu. - Najmniej ofert pojawiało się w branży gastronomicznej, hotelarskiej, handlowej i części usługowej - dodaje.

Młodzi na poznańskim rynku pracy

Od lutego 2020 r. liczba bezrobotnych wzrosła w kraju prawie o 20 proc., a w regionie Poznania i powiatu poznańskiego o 82 proc. Młodzi stanowili 8,5 proc. wszystkich bezrobotnych – to więcej niż rok temu, ale znacznie mniej w porównaniu do całej Wielkopolski i kraju.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- 41 procent badanych uważała, że szkoła dobrze przygotowała ich do wejścia na rynek pracy. Najbardziej optymistyczni byli absolwenci branżowych szkół I stopnia oraz policealnych szkół zawodowych, a to świadczy o świetnie funkcjonującym systemie szkolnictwa dualnego – tłumaczy Agnieszka Kownacka.

Zdaniem Tomasza Łubińskiego, wicestarosty poznańskiego, takie dane są potwierdzeniem tego, że powiat słusznie postawił kilkanaście lat temu na kształcenie branżowe.

- Od lat edukujemy fachowców, którzy po zakończeniu szkoły nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Część z nich decyduje się kontynuować naukę w technikum, a następnie na studiach wyższych - mówi wicestarosta poznański. - Dziś o miejsce w naszych klasach ubiega się kilku kandydatów – dodaje.

Doświadczenie na wagę złota

Młodzież doceniła też możliwość odbycia staży, podczas których nabywali i ćwiczyli umiejętności. Najlepiej efektywność praktyk ocenili absolwenci branżowych szkół I stopnia – oni mają możliwość zdobycia szlifów w renomowanych firmach.

Jednocześnie młodzi ludzie są przekonani, że to brak doświadczenia w największym stopniu uniemożliwia im podjęcie oczekiwanej pracy. Niemniej pracodawcy, zdając sobie sprawę z niewielkiej dostępności fachowców na rynku, są gotowi do przyuczenia kandydata pod warunkiem posiadania przez niego kompetencji, głównie „miękkich”.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.