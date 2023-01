Kierunków lekarskich jest coraz więcej i to nie na uczelniach medycznych

Wizyta ministra Przemysława Czarnka w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej dotyczyła perspektyw rozwoju placówki, w tym złożenia wniosku w Ministerstwie Edukacji i Nauki o utworzenie kierunku lekarskiego w PPUZ w Nowym Targu.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej minister spotkał się z władzami uczelni a także z członkami Senatu, Rady Uczelni oraz dyrektorami instytutów.

W drugiej części spotkania z ministrem uczestniczyli parlamentarzyści, starosta powiatu nowotarskiego, sekretarz miasta Nowy Targ oraz partnerzy uczelni – dyrektorzy placówek i instytucji medycznych, a także pracownicy uczelni zaangażowani w przygotowanie wniosku o utworzenie kierunku lekarskiego.

- Chciałabym podziękować za przychylność, którą spotykamy na co dzień w pracy, w zasadzie od początku tej kadencji, przychylność, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, ostatnie środki, które spłynęły, są tego realnym przykładem i potwierdzeniem, że ta przychylność jest i że ona nie dotyczy Podhalańskiej Uczelni, lecz ta przychylność dotyczy wszystkich szkół kształcących o profilu praktycznym w całej Polsce - mówiła p.o. rektor dr Bianka Godlewska-Dzioboń.

Najprawdopodobniej Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu od 1 października rozpocznie kształcenie na kierunku lekarskim. Na pierwszym roku przewidziano limit 45 miejsc. Zapewnić odpowiednie standardy nauczania ma zaplecze dydaktyczne uczelni, infrastruktura partnerskich szpitali, a w przyszłości rozbudowa i modernizacja budynku „starego szpitala” w Nowym Targu.

Minister podkreślał, jak ważne jest kształcenie nowych lekarzy, a uzupełnienie braków kadrowych w sektorze medycznym określił jako jeden z najpilniejszych priorytetów.

- Jedynym sposobem na uzupełnienie tych braków kadrowych w perspektywie kilkunastu lat, bo przecież proces kształcenia lekarzy nie jest krótki, to jest radykalne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, a skoro nie da się tego zrobić przy pomocy uczelni medycznych, to trzeba tworzyć również kierunki medyczne na uczelniach niemedycznych. Już dziś tych kierunków lekarskich jest więcej na tych uczelniach podległych bezpośrednio Ministerstwu Edukacji i Nauki aniżeli na uczelniach medycznych. Kolejnym miejscem, mam nadzieję, bo obecnie trwa procedura, weryfikowany jest wniosek Państwa uczelni w MEiN, trafi on również do Ministerstwa Zdrowia, następnie weryfikowany będzie przez komisję akredytacyjną, wtedy zapadnie ostateczna decyzja, natomiast mam nadzieję, jestem przekonany, że ten wniosek został tak przygotowany, że nie będzie problemu z wyrażeniem zgody na uruchomienie tego kierunku - stwierdził Przemysław Czarnek.