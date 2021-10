Kierunki studiów bez przyszłości. Oto lista

Fizjoterapeuci, filolodzy angielscy, socjolodzy czy dziennikarze – to według danych przedstawionych przez Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) zawody bez przyszłości. Średni czas poszukiwania pracy po ukończeniu studiów na niektórych uczelniach wyniósł około 7-8 miesięcy.

Weronika Szkwarek

Weronika Szkwarek • 4 paź 2021 18:37





Fizjoterapia, filologia angielska, socjologia - po tych studiach ciężko o pracę (fot. Pixabay)

REKLAMA

Ekonomista to jedyny zawód nadwyżkowy według raportu „Barometr zawodów” w 2021 r.

Najdłużej pracy szukali absolwenci fizjoterapii we Wrocławiu

Wśród kierunków, po których praca nie czekała tuż po ukończeniu studiów, można wymienić filologię angielską, pedagogikę czy turystykę i rekreację.

Choć na rynku pracy czuć pocovidowe ożywienie i widać wyraźny powrót do tzw. rynku pracownika, to nie na wszystkie zawody jest duży popyt. Dane systemu ELA pomagają typować te kierunki studiów, których absolwenci najdłużej poszukiwali zatrudnienia. Biorąc pod uwagę studia stacjonarne i co najmniej 20 absolwentów, na niechlubnym pierwszym miejscu znaleźli się studenci fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dla 49 osób, które ukończyły studia w 2019 roku, średni czas poszukiwania pracy dla tych, którzy nie pracowali w czasie studiów, wynosił 10,33 miesięcy.

Ekonomista – zawód bez przyszłości?

Według "Barometru zawodów", rankingu opracowywanego rokrocznie w oparciu o dane z wojewódzkich urzędów pracy, zawodem nadwyżkowym w 2021 roku był zawód ekonomisty.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

„W 2021 roku nadwyżka pracowników w skali całego kraju pojawi się w 1 zawodzie. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia, podobnie jak w latach ubiegłych, będą mieli ekonomiści. Ich nadmiar prognozowany jest w 195 powiatach” - czytamy w raporcie „Barometr zawodów 2021”, przygotowanym przez pracowników urzędów pracy.

Zobacz też: Jakie studia wybrać, by nie martwić się o pracę i zarobki

Przypomnijmy, że zawód nadwyżkowy to taki, w którym będzie więcej kandydatów niż miejsc pracy. Autorzy "Barometru zawodów" zauważyli, że duża popularność kształcenia w zawodach ekonomicznych na poziomie szkolnictwa technicznego i wyższego powoduje stały dopływ kadry, który w ostatecznym rozrachunku jest większy niż zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy. Mimo wszystko ekonomiści nie zasilają grona długotrwale bezrobotnych przez zdobycie dodatkowych kwalifikacji i pracę w zawodach pokrewnych – miedzy innymi w księgowości.

Biorąc pod uwagę miasta wojewódzkie, to grupa zawodów nadwyżkowych rozszerza się o następujące profesje: filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców oraz pracowników biur i organizatorów obsługi turystycznej. Absolwenci tych kierunków najdłużej szukają pracy System Elektronicznych Losów Absolwentów pozwala sprawdzić, po jakich kierunkach studiów najdłużej szuka się pracy. W analizie wzięliśmy pod uwagę studia stacjonarne pierwszego stopnia, studentów, którzy nie podjęli zatrudnienia przed ukończeniem uczelni, rok ukończenia (2019 r.) oraz liczbę absolwentów (powyżej 20). Najdłużej pracy po studiach szukali absolwenci fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 43 osoby, których losy prześledził system ELA, szukały pracy przez 10,33 mies. Podobna sytuacja była wśród byłych studentów Politechniki Gdańskiej na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna – średnio pracy szukali przez 10 mies. Szybko na nowe zatrudnienie po studiach nie mogli liczyć absolwenci pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (9,25 mies.), bioinżynierii zwierząt na SGGW (8,67 mies.), socjologii na UJ (8,25 mies.), turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (8,18 mies.) czy absolwenci nanotechnologii na Politechnice Gdańskiej – 8,12 mies. Czytaj także: Oto najpopularniejsze kierunki studiów w 2021 roku. Informatyka, koreanistyka i psychologia Wśród kierunków studiów ogółem, po których praca nie czekała za drzwiami uczelni, można wymienić również filologię angielską, architekturę, biotechnologię, ochronę środowiska, dziennikarstwo i komunikację społeczną czy kognitywistykę.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.