Kaufland wybrał nowych ambasadorów

Do programu ogłoszonego przez Kaufland zgłosiło się 100 osób, wybrano 4 ambasadorów (fot. Kaufland)

Do programu ogłoszonego przez Kaufland zgłosiło się 100 osób, wybrano 4 ambasadorów (fot. Kaufland)

Kaufland ruszył z kolejną edycją programu ambasadorskiego dla studentów. Spośród stu chętnych osób sieć wyłoniła czterech reprezentantów, którzy będą współpracować z firmą do końca bieżącego roku akademickiego.

Do zadań nowych ambasadorów należy reprezentowanie marki Kaufland na swoich uczelniach, a także w trakcie wydarzeń studenckich, targów pracy czy konferencji. Firma będzie cały czas wspierać podopiecznych, przekazując potrzebne na eventy materiały informacyjne, gadżety i produkty do degustacji, dając jednocześnie możliwość samodzielnego planowania działań promocyjnych, budujących wizerunek przedsiębiorstwa.

- Zgłosiłem się do programu, ponieważ interesuje mnie to, jak branża handlowa wygląda od kuchni - mówi Dominik Dąbrowski, student kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie SWPS i jeden z ambasadorów sieci.

Kaufland zakończył rekrutację do programu ambasadorskiego. Ze stu chętnych osób wyłoniono czterech ambasadorów-studentów którzy stworzyli zespół nazwany "Pokolenie K".

- Chcemy, by nasi młodzi ambasadorzy mogli jednocześnie rozwijać się zawodowo i czerpać dodatkową wartość merytoryczną, nie rezygnując z aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. Kaufland to nie tylko sieć handlowa, ale także środowisko do rozwoju, bo jako firma międzynarodowa oferujemy naprawdę wiele możliwości. Naszym ambasadorom gwarantujemy zdobycie wszechstronnego doświadczenia np. z zakresu organizacji eventów, które na pewno przyda im się w przyszłości – mówi Daria Wichowska z pionu rekrutacji i marketingu personalnego w Kaufland Polska.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów, która w całej Europie ma ponad 1500 placówek i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl