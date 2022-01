Kaufland szuka stażystów. Oferuje 5 tys. zł i umowę o pracę

Firma Kaufland po raz kolejny uruchamia program stażowy Absolwent. W tegorocznej edycji sieć planuje przyjąć rekordową liczbę kandydatów, którym zaoferuje m.in. wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto.

Kaufland poszukuje stażystów zarówno do pracy we wrocławskiej centrali, jak i do sprzedaży operacyjnej w całej Polsce (Fot. Shutterstock)

Program stażowy Absolwent skierowany jest do studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów, a także absolwentów z krótkim stażem na rynku pracy.

- Według badań rynkowych niespełna połowa kandydatów deklaruje, że przy wyborze potencjalnego pracodawcy kluczową rolę odgrywa indywidualny plan rozwoju, co potwierdza, że młodzi ludzie myślą o swojej karierze perspektywicznie. Częstą barierą na starcie okazuje się jednak brak doświadczenia. W Kauflandzie wierzymy, że kluczem do efektywnej nauki jest zaangażowanie wynikające z pasji, dlatego przy rekrutacji do programu Absolwent nie doświadczenie, a motywacja odgrywa dla nas kluczową rolę. Uczestnicy stażu, którzy w ciągu 12 miesięcy pracy zaprezentują się najlepiej, z pewnością będą mogli związać się z naszą firmą na dłużej – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska.

Podczas rocznego stażu uczestnicy programu mogą liczyć na umowę o pracę, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto, a także szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych.

Kaufland poszukuje stażystów zarówno do pracy we wrocławskiej centrali, jak i do sprzedaży operacyjnej w całej Polsce. Na kandydatów czekają stanowiska w departamencie zakupu, pionie budowy, ekspansji, nieruchomości i zaopatrzenia, dziale kreacji, a także w 231 sklepach Kaufland.

Staże - główna droga specjalizacji

Aż 94 proc. osób biorących udział w badaniu Pracuj.pl zadeklarowało posiadanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Co ciekawe, najczęściej wymieniana była praca na pełny etat (68 proc. tej grupy), a dopiero w dalszej kolejności staże i praktyki (55 proc.).

Choć staże i praktyki nie okazały się w badaniu najczęściej wybieraną formą pracy, zdecydowanie przodowały pod kątem zdobywania doświadczeń zgodnych z kierunkiem studiów. Nabycie takiej wiedzy deklarowało 84 proc. uczestniczących w nich osób.

