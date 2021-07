Kaufland nie rezygnuje z młodych

Zdaniem blisko połowy młodych Polaków pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na ich szanse na rynku pracy.Globalny kryzys gospodarczy nie tylko zahamował procesy rekrutacyjne, ale także zmniejszył liczbę ofert skierowanych do studentów i absolwentów. Na staże czy praktyki w tym roku zdecyduje się jedynie 12 proc. firm.

Kaufland przyjął w tym roku 70 praktykantów i stażystów (fot. Shutterstock)

Jak wyjaśnia sieć Kaufland, wyjątkowo duża liczba aplikacji do tegorocznego programu letnich praktyk potwierdza, że nawet w okresie pandemii młodzi ludzie aktywnie szukają miejsca, w którym postawią pierwsze kroki na swojej zawodowej ścieżce. W tym roku sieć przyjęła 70 praktykantów, którzy w okresie od lipca do września odbędą praktykę w centrali firmy we Wrocławiu, centrach logistycznych i w sklepach w całym kraju.

- Badania pokazują, że dla studentów odbywających praktyki czy staże najistotniejsze są: rozwijające zadania, wynagrodzenie, a także możliwość kontynuowania kariery w danej organizacji. Czas spędzony w naszej firmie pod okiem doświadczonych specjalistów z pewnością zaowocuje zdobyciem wielu umiejętności oraz pożądanych w branży kompetencji. Za poświęcony czas i zaangażowanie w pracę, bez względu na formę zatrudnienia, należy się adekwatne wynagrodzenie, dlatego uczestnicy naszego programu otrzymają pensję w wysokości 2900 złotych brutto miesięcznie – wyjaśnia Małgorzata Ławnik, dyrektor personalny Kaufland Polska.

Blisko 10 proc. tegorocznych uczestników programu wakacyjnego to przedstawiciele organizacji studenckich należących do grona partnerów sieci.

- W ubiegłym roku akademickim miałam okazję być ambasadorką firmy Kaufland w środowisku studenckim. W tym okresie udało mi się poznać wiele wspaniałych, ambitnych i zaangażowanych osób, a także współpracować z innymi ambasadorami sieci przy organizacji warsztatów oraz szkoleń. Wówczas przekonałam się, że Kaufland to firma wspierająca swoich pracowników, otwarta na młode osoby i nastawiona na ciągły rozwój. Właśnie dlatego zdecydowałam się zaaplikować na program letnich praktyk, na który udało mi się dostać. Obecnie pracuję w Dziale Relacji Pracowniczych, gdzie z pomocą doświadczonej kadry rozwijam swoje umiejętności - wyjaśnia Joanna Piórkowska, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie i uczestniczka letniego programu praktyk Kaufland.

Z raportu SW Research wynika, że ponad 60 proc. studentów szukało w czasie pandemii stażu lub praktyk.

