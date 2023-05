Karierę planujemy już w liceum, choć wejście na rynek pracy jest stresujące

60 proc. licealistów chce połączyć studia z pracą, co piąty poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy, głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe.

Wyniki badania krakowskiej firmy technologicznej Webcon pokazują, że uczniowie szkół średnich bardzo świadomie podchodzą do swojej edukacji i planów zawodowych: co drugi planuje rozpocząć studia na kierunku związanym z dotychczasowym tokiem nauki i powiązanym z branżą, w której chce w przyszłości znaleźć zatrudnienie.

Zgodnie z raportem firmy Tikrow „Pierwsza praca Polaka”, aż 77 proc. Polaków uważa szybkie wejście na rynek pracy za decyzję, która ma pozytywny wpływ na dalszy rozwój kariery.

6 na 10 licealistów przewiduje, że moment rozpoczęcia kariery zawodowej będzie dla nich stresujący (fot. Shutterstock)

Na pracę nigdy nie jest za wcześnie, część zaczyna już w szkole

Ze wspomnianego raportu „Pierwsza praca Polaka” zrealizowanego na panelu Ariadna, dwie trzecie respondentów zaczęło swą pierwszą pracę między 18. a 24. rokiem życia (66 proc.). Częściej w tym wieku swoją pierwszą pracę podejmują panie (69 proc.) niż panowie (61 proc.).

Pracę po osiemnastce rozpoczęło 73 proc. dzisiejszych 55-latków lub osób starszych. Wśród Polaków od 18. do 24. roku życia taką odpowiedź wskazało 55 proc. respondentów, a 35 proc. z nich pierwsze doświadczenia z pracą zarobkową miało już między 15. a 17. rokiem życia. W grupie 55+ odsetek ten wyniósł tylko 11 proc.

– Większość z nas docenia wczesne rozpoczęcie kariery i wskazuje, że ma ono dobry wpływ na jej przebieg w przyszłości. Poznające uroki pierwszej pracy pokolenie Z, czyli ci, którzy wychowali się w świecie nieograniczonego dostępu do internetu, tanich lotów i powszechnej znajomości angielskiego, rzucają wyzwanie pracodawcom. Oczekują elastycznej pracy, minimum biurokracji i okazują mniejsze przywiązanie do jednej firmy. W naszej bazie partnerów każdego dnia rejestrują się setki studentów gotowych wejść na rynek w modelu smart workingu. Zajęci nauką, rozwijaniem pasji i treningami muszą godzić obowiązki z pracą. Są gotowi do wykonywania nowych zadań nawet z dnia na dzień od przyjęcia zlecenia, szybko się uczą i chętnie wracają do najlepszych pracodawców. A firmy doceniają ich za kreatywność, zdolność adaptacji i otwartość – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Na pytanie, czego uczy pierwsza praca, 38 proc. wskazało na odpowiedzialność. 33 proc. Polaków uważa, że pierwsze zawodowe doświadczenia pozwalają poznać wartość pieniądza, a 29 proc., że dają możliwość nauczenia się współpracy w zespole. Polacy wysoko wskazują również na zorganizowanie (23 proc.) i zaradność (19 proc.) jako wartości płynące z pracy za młodu.

Pierwsza płaca - wygórowane stawki czy realne możliwości

Dla 79 proc. licealistów, wymarzona praca daje możliwość dalszego rozwoju, 75 proc. wskazuje, że umożliwia połączenie kariery zawodowej z pasją i jest dobrze płatna (76 proc.).

To właśnie oczekiwaniom finansowym warto przyjrzeć się bliżej. W swojej pierwszej pracy 4 z 10 chciałoby zarabiać między 5 a 7 tys. zł brutto. Co trzeci oczekuje wynagrodzenia w wysokości między 3,5 a 5 tys. zł. 19 proc. zapytanych ma jeszcze większe ambicje finansowe i liczy na pierwszą pensję wynoszącą powyżej 9 tys. zł brutto. Licealiści, którzy liczą na najwyższą stawkę, wiążą swoją przyszłość m.in. z branżą IT.

Dobra pensja, rozwój zawodowy i work-life balance

Choć w oczach licealistów IT jest najbardziej perspektywiczną branżą (49 proc. wskazań) i to właśnie w tym sektorze najszybciej mogliby osiągnąć upragniony pułap zarobków na start, to zatrudnienie w tym sektorze planuje 14 proc. z nich.

- Uważam, że wpływ na taki stan rzeczy ma powszechne przekonanie, że specjaliści IT muszą być tzw. umysłami ścisłymi. Tymczasem dziś coraz popularniejsze stają się narzędzia, które umożliwiają budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania i podejścia, które w proces powstawania aplikacji angażują również nietechnicznych użytkowników – podkreśla Urszula Słupik, pełnomocnik zarządu ds. relacji ze środowiskiem akademickim w Webcon.

Wśród kryteriów opisujących ich wymarzoną pracę licealiści najliczniej wskazali na dobrą pensję, możliwość rozwoju zawodowego, łączenia pracy z pasją i utrzymania zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. To też jednocześnie elementy, które opisują zdecydowaną większość ofert pracy na stanowiska związane z IT.

- Jako firma technologiczna propagujemy wśród studentów wiedzę o nowych technologiach, stąd mocno stawiamy na współpracę z polskimi uczelniami wyższymi. Wspieramy rodzime akademie w organizacji zajęć skupionych wokół technologii low-code, prowadzimy prezentacje i organizujemy wspólne wydarzenia. Jedno z nich to studencki hakaton, którego uczestnicy – studiujący na Politechnice Poznańskiej - konkurowali ze sobą w projektowaniu prototypów aplikacji biznesowych. Wielu z nich pierwszy raz miało styczność z narzędziem tej klasy. To dowodzi, że można dziś wybrać ścieżkę kariery związaną ze światem IT nawet bez twardych umiejętności programistycznych. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność narzędzi klasy low-code, to zapotrzebowanie będzie ciągle rosło. Warto mieć to na uwadze, planując swoją karierę zawodową – dodaje Urszula Słupik.

