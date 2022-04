Kariera córek zależy od tego, co mówią im rodzice

Istotne jest to, co rodzice mówią swoją córkom – czy radzą, by siedziały cicho i były potulne, czy dają im przestrzeń do tego, by były kreatywne i odważnie wyrażały swoje zdanie. Musimy robić te rzeczy, które kształtują przedsiębiorcze podstawy – mówi Beata Syczewska, dyrektor dywizji robotyki ABB w Polsce.

• 25 kwi 2022 18:32





Istotne jest to, co rodzice mówią swoim córkom (Fot. Pixabay)

Beata Syczewska, dyrektor dywizji robotyki w ABB w Polsce podkreśla ogromną rolę rodziców w kształceniu kobiet.

- Istotne jest to, co rodzice mówią swoją córkom – czy radzą, by siedziały cicho i były potulne, czy dają im przestrzeń do tego, by były kreatywne i odważnie wyrażały swoje zdanie. Musimy robić te rzeczy, które kształtują podstawy przedsiębiorcze – mówi Beata Syczewska.

Istotna jest także edukacja. Trzeba zachęcać dziewczyny do wybierania zawodów związanych z naukami ścisłymi – i to nie tylko na etapie studiów.

- Przez kilka lat prowadziłam projekty społeczne w dwóch naszych dużych lokalizacjach. Było bardzo ważne dla nas, żeby już na bardzo wczesnym etapie edukacji angażować dziewczyny – w momencie, gdy decydują, czy są zainteresowane naukami ścisłymi. Aktywizowanie na tym etapie jest istotne – mówi Syczewska.

Pomocne w kształtowaniu liderek w obszarze technicznym są także programy zachęcające kobiety do pójścia na studia techniczne – coraz więcej firm je ma.

- Cieszy mnie również rozwój programów mentoringowych. Kobiety w momencie, gdy czują, że mają potencjał, same aktywnie się do nich zgłaszają – odważnie podnoszą rękę. Chcą usłyszeć, jak ktoś doszedł do pewnego miejsca w karierze – wskazuje Beata Syczewska.

- Warto dodać, że dużo mężczyzn w organizacjach bardzo aktywnie działa na poczet wspierania kobiet – dodaje.

Tekst powstał podczas debaty "Women leaders – kobiety w biznesie", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

