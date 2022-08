KAN zatrudnia pierwszych absolwentów klasy patronackiej

KDS

Dwóch młodych operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w lipcu podjęło pracę w firmie. Kolejni przyjdą do pracy we wrześniu. Trwa też nabór do nowego rocznika klasy pod patronatem KAN. Przez pierwsze pół roku młodzi pracownicy będą mieli swojego opiekuna, który będzie pomagał im wdrożyć się do pracy (fot. KAN)

Krzysztof i Hubert to jedni z pierwszych absolwentów, powstałego w ramach unijnego projektu Miasta Białystok, nowego kierunku nauczania „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Pomysłodawca – jeden z największych pracodawców w regionie - firma KAN, objęła klasę swoim patronatem, a teraz oferuje pracę jej absolwentom. Od lipca pierwsi młodzi operatorzy rozpoczęli pracę w nowej hali firmy przy ul. Karpińskiego, na stanowisku operatora wytłaczarki w wydziale rur.

- Będziemy mieli okazję wykorzystać wiedzę, którą zdobyliśmy podczas nauki zarówno w szkole, jak i na zajęciach praktycznych, które w trakcie nauki organizowane były w wydziałach produkcji KAN – mówi Krzysztof. – To właśnie m.in. możliwość zatrudnienia po skończeniu szkoły, skłoniły mnie do podjęcia edukacji na tym kierunku. Poza tym, jak każdy młody człowiek mam swoje życiowe cele i nadzieję, że praca w tak rozwojowej firmie, umożliwi mi ich realizację. Chcę nadal poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w tym zawodzie.

Hubert, drugi z zatrudnionych absolwentów również zadowolony jest z tego jak potoczyły się jego losy zawodowe, które związał z firmą KAN.

- Duży plus to na pewno bardzo nowoczesny park maszynowy i najnowsze technologie, które już mieliśmy okazję poznać – dodaje. – Nie bez znaczenia są bardzo dobre stawki dla pracowników i wiele dodatkowych benefitów. Ale przede wszystkim trzeba mieć chęć do pracy – a firma stwarza taką motywację - mam nadzieję na kolejne wyzwania.

Przez pierwsze pół roku młodzi pracownicy będą mieli swojego opiekuna, który będzie pomagał im wdrożyć się do pracy, a w przyszłości mogą liczyć na możliwość dalszego rozwoju - podobnie jak kolejni absolwenci, którzy rozpoczną pracę w KAN we wrześniu.

Nowy kierunek nauczania zawodu, kontynuowany jest w Branżowej Szkole I st. nr 9 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do kolejnego rocznika klasy patronackiej KAN – wszyscy chętni mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły. Na uczniów czekają nowoczesne pracownie tworzyw sztucznych i automatyki, wyposażone w profesjonalny sprzęt i maszyny. Firma KAN w ramach patronatu zapewnia nie tylko zatrudnienie, ale też atrakcyjne stypendia i zajęcia praktyczne w przyszłym miejscu pracy.

Absolwenci klasy po trzyletnim okresie nauki mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swoje kwalifikacje do poziomu technikum, a następnie również rozpocząć studia na kierunkach technicznych.

