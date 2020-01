Języki przyszłości. Tego warto się uczyć

Znajomość języków obcych nad Wisłą pozostawia wiele do życzenia. Jak dowodziły badania SW Research przeprowadzone na zlecenie firmy Babbel w pierwszej połowie 2019 r., 80 proc. Polaków deklaruje, że zna jeden lub więcej języków obcych. W szczegółach dowiadujemy się, że ta znajomość jest "komunikatywna." Jednak 56 proc. z posługujących się obcymi językami przyznaje, że ma trudności z udzieleniem odpowiedzi w danym języku. To wskazuje na niską efektywność nauki języków obcych w Polsce.

Jaki jest główny problem? - Polacy wciąż mają wizję uczenia się języka na zasadzie raczej receptywnej, odbiorczej. Spodziewają się, że będzie się do nich mówić, uczyć ich, a nie, że oni sami będą brać czynny udział w zajęciach - mówi wykładowca Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu Grzegorz Piątkowski.

Czytaj też: Wielki kłopot Polaków z językami obcymi

Jakich więc języków warto się uczyć? Na pewno angielski to podstawa w dzisiejszej komunikacji biznesowej. Wraz z postępującym umiędzynarodowieniem firm w Polsce to kryterium się nie zmieni, ale inne języki coraz częściej pojawiają się wśród wartych uwagi. Osobom chcącym uczyć się języków dla kariery i rodzicom chcącym zainwestować w lingwistyczne umiejętności swoich dzieci, sugerujemy kilka wskazówek i języków wartych uwagi.

Językiem tym porozumiewa się imponująca grupa ludzi na świecie. Około 400 milionów nazywa go językiem ojczystym, 5,6 proc. populacji świata mówi tym językiem.

Hiszpański jest oficjalnym językiem w większości krajów Ameryki Łacińskiej, a z racji potężnej grupy Latynoamerykanów w Stanach Zjednoczonych poznanie tego języka przysłuży się każdemu, kto chce robić interesy np. w Teksasie. Jak świadczą prognozy, w 2050 r. mówiących po hiszpańsku w USA będzie więcej niż mówiących po angielsku.

CZYTAJ DALEJ »

Hiszpański jest stosunkowo łatwy do nauki. Jego składnia, gramatyka i część słów są pokrewne angielskiemu. (fot. archiwum)

Jak przypomina serwis quora.com, hiszpański jest stosunkowo łatwy do nauki. Jego składnia, gramatyka i część słów są pokrewne angielskiemu. Dzięk temu każdy, kto ma podstawy mowy Szekspira, łatwiej opanuje hiszpański.

Francuski

Język Francuzów jest wart uwagi wtedy, gdy planujemy karierę zawodową w obszarze frankofońskim (Francja, kraje Maghrebu i Maszreku). To popularna forma komunikacji w Afryce, w krajach takich jak Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gabon czy Gwinea. Nie można też zapominać o Indiach. Francuskim bardzo często porozumiewają się także Hindusi.

Niestety, w przeciwieństwie do innych krajów, nie jest to zbyt popularny język do nauki w Polsce. Jak podawaliśmy latem 2019 r., w roku szkolnym 2017/2018 języka francuskiego, jako przedmiotu obowiązkowego, w Polsce uczyło się niewiele ponad 100 000 uczniów, jako przedmiotu dodatkowego natomiast niespełna 18 000.

Brakuje też kadry mogącej uczyć tego języka. Przekazujący wiedzę związaną z francuskim stanowią zaledwie 2,85 proc. wszystkich nauczycieli języków obcych w Polsce.

Francja jest obecnie drugim największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju, co sugeruje, że znajomość francuskiego przydaje się nie tylko za granicą, ale i w kontaktach z firmami francuskimi w Polsce.

Czytaj też: Polacy nie uczą się francuskiego

Niemiecki

Jak podkreślono na stronie serwisu gooverseas.com, mówiących po niemiecku jest mniej niż np. po francusku. Tylko 1,8 proc. populacji świata mówi w tym języku, ale to kluczowy język dla Europy. Wszak Niemcy to największa gospodarka Starego Kontynentu.

Co więcej, mała skłonność Niemców do nauki innych języków powoduje, że chcący prowadzić z nimi interesy, muszą się uczyć niemieckiego. To dwa powody, by uczyć się tego języka. Po pierwsze, w skali globu to język niszowy, po drugie mowa Goethego pozwala zaistnieć na rynku pracy w Polsce. Trzecim jest liczba niemieckich inwestycji w Polsce.

Można być pewnym, że zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka niemieckiego wciąż będzie rosnąć. (fot. archiwum)

- Najczęściej znajomości języka niemieckiego poszukują pracodawcy z branży finansów, księgowości, obsługi klienta, HR oraz wsparcia IT - mówiła niedawno Ewa Trojak, ekspert HRK SSC/BPO, która komentowała naukę niemieckiego w Polsce. Podkreślała, że ze względu na brak pracowników ze znajomością tego języka oferowane im wynagrodzenie bywa naprawdę atrakcyjne.

Można być pewnym, że zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka niemieckiego wciąż będzie rosnąć.

Czytaj też: Znajomość języka angielskiego w ogłoszeniach o pracę. Zaskakujące wyniki ankiety

Mandaryński i japoński

Można powiedzieć, że to języki przyszłości. Azjatyckie języki zyskują na znaczeniu wraz z rozwojem relacji gospodarczych między Zachodem i Wschodem. Jest jednak pewien problem. Jak podkreśla portal quora.com, mandaryński czerpie z bardzo starych i obcych Europie form komunikacji. Jest trudny do nauki. Ta trudność wynika z braku struktury do niego podobnej, na której można by się oprzeć. Jak wspominaliśmy wcześniej, przy nauce języka hiszpańskiego pomaga znajomość angielskiego. Z chińskim jest o wiele gorzej, ale podjęcie tego ryzyka może się opłacić, bo to najpopularniejszy język na świecie.

this-tian-yuan-2458158_1920.jpg

Chińskiego uczą się zwłaszcza studenci, profesjonaliści ds. kontaktów z tym krajem (dyplomaci, biznesmeni) i tłumacze. Atutem w nauce pisma chińskiego jest natomiast jego uniwersalność. Jak przypomina Emily Monaco z serwisu gooverseas.com, znaki chińskie opanowane w jednym dialekcie, np. mandaryńskim, pozwalają pismem porozumiewać się z użytkownikami innych dialektów.

Japoński jest podobny, jeśli chodzi o stopień skomplikowania i obcość kulturową. Co gorsza, jak zaznacza się na portalu quora.com, jest bardziej odmienny w wymowie od mandaryńskiego. Wielu uważa go za jeden z najtrudniejszych do opanowania języków świata. Brak jego obecności w Europie i Ameryce sprawia, że też bardzo trudno się go uczyć.

Warto jednak podjąć trud nauki tych języków. Osoby, które biegle posługują się kilkoma językami obcymi, szybciej znajdują pracę i mogą liczyć na atrakcyjniejsze zarobki. Coraz więcej firm z takich państw jak Chiny, Indie, Japonia i Brazylia otwiera swoje oddziały w dużych polskich miastach. Dlatego też warto rozważyć naukę języków tzw. „egzotycznych”.

Szukającym języka do nauki warto wskazać też rosyjski, arabski, włoski czy koreański. Jak podpowiada cytowana już Emily Monaco, rosyjski to język Organizacji Narodów Zjednoczonych (OZN), arabski to doskonała podstawa do poszerzania swoich horyzontów biznesowych na Bliski Wschód, a koreański to klucz do bogatej kultury Półwyspu Koreańskiego.

Jak w dobie technologicznej uczyć się języków?

Jak podawała w grudniu BBC, technologie, aplikacje mobilne powinny być wykorzystywane na wszystkich poziomach nauczania języka obcego. Potrafią uczyć słówek, konstrukcji gramatycznych czy poprawnej wymowy, jednak nie zastąpią w pełni kontaktu z innym człowiekiem, nauczycielem. Język bowiem utrwala się w komunikacji interpersonalnej.

Jak wskazał kierownik wydziału języków współczesnych na walijskim Uniwersytecie Aberystwyth dr Guy Baron, technologia jest pomocna i powinna być wykorzystywana w nauce języków obcych. Nie zastąpi ona jednak tradycyjnych metod i nie powinna być stosowana jako jedyne rozwiązanie. Jak zauważył, aplikacje nie są zaprojektowane z myślą o stopniach naukowych, ale pomagają w nauce języka, szczególnie, kiedy uczącemu się brakuje czasu na tradycyjne zajęcia.