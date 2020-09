Jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie studiów

Do międzyresortowych uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie studiów. Dokument dotyczy wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wszelkie decyzje władz uczelni w zakresie organizacji kształcenia, w szczególności w warunkach trwającego stanu epidemii, muszą być podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni. Uczelnią, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, zarządza rektor, który, w myśl art. 51 ust. 1 ustawy, ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Władze uczelni mają najpełniejszą wiedzę w zakresie faktycznej możliwości realizacji określonych zajęć w dany sposób (zdalnie, tradycyjnie w uczelni, hybrydowo) i podejmując decyzję w tym zakresie, zobowiązane są wziąć pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną regionu, związane z nią obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, obowiązujący stan prawny, a także specyfikę studiów w uczelni i charakter prowadzonych zajęć.

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość konieczne jest uwzględnienie wymagań określonych w art. 67 ust. 4 ustawy oraz w § 12 nowelizowanego rozporządzenia. Zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy, jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.

Z kolei przepisy § 12 nowelizowanego rozporządzenia uszczegóławiają wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności w zakresie przygotowania nauczycieli akademickich i innych osób do prowadzenia tych zajęć, dostępu do infrastruktury i oprogramowania, zapewnienia materiałów dydaktycznych, czy weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się przypisanych do tych zajęć. Szczególne wymaganie dotyczy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w odniesieniu do których metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane jedynie pomocniczo.

Zgodnie z § 13 nowelizowanego rozporządzenia liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50 proc. liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie.

Od dnia 1 października 2020 r. przepis ten będzie obowiązywał w nowym brzmieniu, w myśl którego liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim nie będzie mogła być większa niż 75 proc. liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, natomiast w odniesieniu do studiów o profilu praktycznym pozostanie ona bez zmian.

Przepis w zmienionym brzmieniu znajdzie zastosowanie do cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, natomiast w odniesieniu do cykli kształcenia rozpoczętych przed tym rokiem akademickim będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W związku trwającym na obszarze Polski stanem epidemii zaproponowano dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu przepisów epizodycznych, na podstawie których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia na studiach będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie będzie wliczana do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w § 13 nowelizowanego rozporządzenia.

Powyższe rozwiązania nie będą miały zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy: lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, lekarz weterynarii, architekt, nauczyciel.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będzie prowadzone na tych studiach zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. Przepisy te przewidują szczególne rozwiązania w zakresie wymagań dotyczących kształcenia na odległość, np. wyłączają możliwość prowadzenia praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czy określają na niższym poziomie liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, która w zależności od standardu wynosi od 10 proc. liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie do 25 proc. tej liczby.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 r.