Jeśli tak dalej pójdzie, przestaniemy potrzebować uczelni wyższych

Jakie umiejętności są niezbędne na rynku pracy i czy uczelnie uczą ich studentów? O tym m.in. rozmawiali eksperci podczas debaty "Kompetencje przyszłości", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Justyna Koc

Justyna Koc • 17 maj 2022 0:01





Największym wyzwaniem jest fakt, że systemy edukacyjne muszą przygotować uczniów czy studentów do funkcjonowania w rzeczywistości, której nie znamy (Fot. John Schnobrich/Unsplash)

REKLAMA

Według ekspertów największym wyzwaniem jest fakt, że systemy edukacyjne muszą przygotować uczniów czy studentów do funkcjonowania w rzeczywistości, której nie znamy.

Uczelnie starają się jednak robić wszystko, by dostosować się do rynku - chcą być skuteczne. Z kolei firmy - jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego - mówią, że mają problemy ze znalezieniem ludzi o odpowiednich kompetencjach, ale nie robią nic, by to zmienić.

Zdaniem Katarzyny Śledziewskiej tworzone przez resort edukacji ramy nie uwzględniają kompetencji przyszłości. - Jeżeli tego nie zmienimy, to niebawem big techy wejdą na rynek edukacyjny i stworzą system mikrokursów. W efekcie przestaniemy potrzebować uczelni wyższych - uważa przedstawicielka UW.

Urszula Blicharz, radca w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, wyjaśnia, że kompetencje przyszłości to zestaw umiejętności, które pomagają w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym, ale i w rozwoju gospodarczym kraju.

- Minister może określać ramy i monitorować to, co dzieje się na rynku. 1 września 2019 roku, kiedy zaczęliśmy wdrażać zmiany w szkolnictwie zawodowym, przypisaliśmy kompetencje personalne i społeczne do danej kwalifikacji, do konkretnego zawodu. Uważamy, że same kompetencje miękkie, które są niezwykle ważne, bez specjalizacji właściwie nie znajdują racji bytu na rynku. Mówimy o twórczym rozwiązywaniu problemu czy o kreatywności, ale one są zawsze powiązane z jakąś dziedziną. Specjalizacje są bardzo istotne - komentuje Urszula Blicharz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Urszula Blicharz, radca w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki (Fot. PTWP)

Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab z Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim zwraca uwagę na inny problem. Jej zdaniem tworzone przez resort edukacji ramy nie uwzględniają kompetencji przyszłości. Są tworzone pod przemysł 3.0, który znamy z poprzedniej rewolucji technologicznej. - Nadal sadzamy dzieci, jak w korporacji - w ławce jedno za drugim, gdzie cały czas nauczyciel jest ex cathedra. Musi też się dostosowywać do programu, który jest sztywno ustawiony, czy to w szkole podstawowej, czy na studiach. Ramy są kontrproduktywne. Kształcenie kompetencji przyszłości ma walor dynamiczny i ono wymyka się wszelkim ramom, naszemu myśleniu o edukacji. Jeżeli tego nie zmienimy, to niebawem big techy wejdą na rynek edukacyjny i stworzą system mikrokursów – już właściwie to robią. W efekcie przestaniemy potrzebować uczelni wyższych - komentuje Śledziewska. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab z Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (fot. PTWP) Transformacja rynku pracy Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB, zauważa, że kompetencje to nic innego niż dawne kwalifikacje zawodowe. Zmieniła się natomiast rzeczywistość - działamy w zespołach rozproszonych, zróżnicowanych międzypokoleniowo i międzykulturowo, przez co zupełnie inaczej postrzegamy pracę. - Żyjemy w ciekawych i skomplikowanych czasach. Mamy pięć pokoleń na rynku pracy i tym samym inne oczekiwania wobec pracodawców. Dla młodych zupełnie inną wartością jest praca niż dla ludzi z pokolenia, które ja reprezentuję - komentuje Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Zdzisława Dacko-Pikiewicz wymienia także cztery megatrendy, które są podstawą transformacji rynku pracy. - Rynek pracy od wielu lat ulega ogromnym zmianom ze względu na bardzo szybki, mobilny internet. Drugi megatrend to sztuczna inteligencja i automatyzacja, które z jednej strony zrewolucjonizowały rynek, a z drugiej - wymagają od nas innego zarządzania zespołami składającym się z ludzi i np. humanoidalnych robotów. Trzeci megatrend to analityka wielkich zbiorów danych, a czwarty - chmura obliczeniowa - wymienia Zdzisława Dacko-Pikiewicz. - Na te cztery megatrendy nakładają się wyzwania cywilizacyjne, m.in. nierówności społeczne czy zmiana klimatu. Jednocześnie jesteśmy obserwatorami innych trendów, takich jak VUCA, czyli zmienność i nieprzewidywalność albo gig economy - dodaje. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB (Fot. PTWP) Zmiana goni zmianę O zmianach zachodzących na rynku pracy mówi także Aleksandra Trapp, head of culture and trends w infuture.institute. Jak wskazuje, największym wyzwaniem jest fakt, że systemy edukacyjne muszą przygotować uczniów czy studentów do funkcjonowania w rzeczywistości, której nie znamy. - Widzimy, jak bardzo świat się zmienia. Żyjemy w świecie najbardziej dynamicznych zmian w dziejach ludzkości - głównie z powodu rozwijającej się technologii. Gdyby 10 czy 15 lat temu ktoś powiedział mi, że będę płacić za zakupy zegarkiem, to nie uwierzyłabym. Ale tak się dzieje - mówi Aleksandra Trapp. Aleksandra Trapp dodaje, że zmieniają się także podstawowe kompetencje, które kiedyś uważane były za coś banalnego. - Przykładem jest umiejętność czytania. Dzisiaj nie dość, że musimy czytać ze zrozumieniem, to jeszcze musimy umieć weryfikować źródła, walczyć z fake newsami - wyjaśnia Trapp. - Zmieniają się także zawody. Co jakiś czas sprawdzam, jakie oferty pojawiają się na rynku. Coraz częściej spotykam profesje, których nie znam, np. chief happines officer, operator drona czy spec od blockchaina. To są zawody, które wchodzą i będą wchodzić na rynek, a także będą determinować wybory młodych ludzi – podkreśla Aleksandra Trapp. Aleksandra Trapp, head of culture and trends w infuture.institute (Fot. PTWP) Aleksandra Trapp przytoczyła wyniki badań przeprowadzonych przez infuture.institute. Sprawdzono, jakie są największe luki kompetencyjne, czyli różnice między umiejętnościami posiadanymi przez menedżerów, nauczycieli, uczniów a oceną ich przydatności w przyszłości. - Okazało się, że luki kompetencyjne są dość duże – szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne i logiczne myślenie, kwestie związane z efektywną współpracą. O nie wciąż musimy dbać - mówi Aleksandra Trapp. - Bardzo ważne będą też kompetencje międzykulturowe, czyli otwartość lub umiejętność zrozumienia innych. Widzimy, jak te kompetencje związane z empatią uwidaczniają się także w świecie biznesu - dodaje Trapp. Złoty środek Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej na Politechnice Poznańskiej, potwierdza, że potrzeba dopasowywania kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy jest widoczna. Dodaje jednak, że przekształcenie uczelni akademickich w szkoły zawodowe czy akademie, oferujące różne kursy, to nie jest dobry pomysł. - Najlepszym wyjściem byłoby zbalansowane rozwiązanie - mówi Paweł Śniatała. - W szkołach wyższych jesteśmy w pewnych ramach - student godzi się na program nauczania. Mamy przedmioty stałe - uczą podstaw, które rozwijają człowieka. Są także przedmioty wybierane przez studenta - wybiera to, co będzie mu potrzebne. Trzecia grupa przedmiotów dotyczy współpracy z przemysłem - z konkretnymi firmami. Na Politechnice Poznańskiej mamy ponad 120 europejskich firm, gdzie student może odbyć staż czy wakacyjne praktyki - dodaje. Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej na Politechnice Poznańskiej (Fot. PTWP) Śniatała podkreśla również wagę kompetencji miękkich. - Często świetny informatyk ma w świecie wirtualnym wszystko ułożone, ale często nie potrafi porozmawiać z klientem i przełożyć potrzeby klienta na język informatyków - wyjaśnia Paweł Śniatała. - Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to interdyscyplinarność. Przykładem jest cyberbezpieczeństwo, które wymaga bardzo szerokiego spektrum umiejętności. Potrzebne są kompetencje dotyczące obsługi sprzętu, software'owe, ale również elementy psychologii - dodaje. Również Tomasz Trawiński, kierownik Katedry Mechatroniki, prorektor ds. infrastruktury i promocji na Politechnice Śląskiej, podkreśla, że uczelnie wyższe starają się dostosować do rynku i robią wiele, by być skuteczne. - Bardzo intensywnie współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedsiębiorcami. Mamy 3100 pracowników na Politechnice Śląskiej, dodatkowo zatrudniamy 1000 osób z przemysłu. Co więcej, mamy odpowiednio ukształtowany program studiów, który przechodzi weryfikację u przedsiębiorców. Tak to robimy. Wymaga to wiele wysiłku, ale ten sposób jest skuteczny - zaznacza Trawiński. Tomasz Trawiński, kierownik Katedry Mechatroniki, prorektor ds. infrastruktury i promocji na Politechnice Śląskiej (Fot. PTWP) Firmy mają problem Jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 90 proc. firm mówi, że ma problemy ze znalezieniem ludzi o odpowiednich kompetencjach. Ponadto 1/3 z nich twierdzi, że to jest duża bądź bardzo duża bariera w rozwoju biznesu. - To nie kwestia spadającej podaży pracy, ale niedopasowania kompetencyjnego. Jakich umiejętności brakuje? Miękkich, takich jak praca zespołowa, leadership, umiejętność współpracy, ale też kompetencji zawodowych - komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym (fot. PTWP) Z danych PIE wynika też, że 7 na 10 firm nie robi z tym nic - nie inwestują i nie planują inwestować w kapitał ludzki. - Kręcimy się w kółko. Z jednej strony przedsiębiorcy mówią, jak jest strasznie ciężko na rynku pracy, ale z drugiej - gdy ich pytamy, co z tym robią, to okazuje się, iż niewiele. Chciałbym, żebyśmy wyszli z zaklętego kręgu - komentuje Andrzej Kubisiak. Jak podkreśla Andrzej Kubisiak, sytuacja będzie coraz gorsza, ponieważ ludzi na rynku pracy będzie coraz mniej. - Musimy coś z tym zrobić, i to zaraz. Jeśli tego nie zrobimy, to przy malejącej puli pracowników niedopasowanie będzie nam jeszcze bardziej przeszkadzać - dodaje Kubisiak. Debatę poprowadziła Natalia Rasiewicz, dziennikarka PulsHR.pl, WNP.pl i PortalSamorzadowy.pl (Fot. PTWP) Zobacz pełną relację z sesji "Kompetencje przyszłości", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU