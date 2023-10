Jeśli nic się nie zmieni, zostaniemy gospodarką "składających", którzy pracują w "montowni"

Niedofinansowanie szkolnictwa wyższego widoczne jest na bardzo wielu poziomach. Podam kilka liczb, które dobrze to obrazują. Subwencja, którą otrzymujemy jako uczelnie publiczne z budżetu państwa, pokrywa 65 proc. kosztów naszego funkcjonowania. Poziom finansowania w Polsce wynosi ok. 30-50 proc. finansowania w wiodących krajach UE i ok. 60-70 proc. finansowania w wiodących krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Słowenia).

To efekt kilku czynników. Determinacji i pasji, poczucia obowiązku za losy kolejnych pokoleń oraz czasu poświęcanego studentom. Praca na uczelni, kształcenie studentów to nie tylko zawód, ale i swoistego rodzaju powołanie.

Uczelnie polskie kształcą świetnych absolwentów pomimo kiepskiego finansowania i wielu problemów, z którymi się borykają. Świadczy o tym chociażby atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju. Obrazuje to także ranking HBR, o którym pani wspomniała. Warto, by zapoznali się z nim wszyscy ci, którzy twierdzą, że polskie uczelnie nie potrafią dobrze kształcić, nie umieją budować kompetencji, a ich absolwenci nie potrafią konkurować na globalnych rynkach pracy. Tak po prostu nie jest.

Względny poziom wynagrodzeń w grupie nauczycieli akademickich osiągnął w 2022 roku najniższy poziom od 2004 roku. Wynagrodzenia asystentów znajdują się obecnie na poziomie zbliżonym do płacy minimalnej, co może stanowić coraz większą barierę wejścia do zawodu. Na polskich uczelniach rektorzy wpadają w stan gorączkowego zaniepokojenia, kiedy rząd ogłasza wysokość podwyżki płacy minimalnej na kolejny rok. Wiedzą, że trzeba będzie podnieść wynagrodzenia pracowników, a na to uczelni po prostu nie stać. To jest najlepsza odpowiedź na to, jaki jest status materialny pracowników polskich uczelni wyższych.

Warto także zwrócić uwagę na wydatki na badania i rozwój. Inwestujemy na ten cel 1,3 proc. PKB. W Japonii przeznacza się 3,28 proc. PKB, a w USA 2,82 proc. Z kolei w Szwecji na badania i rozwój wydaje się prawie 3,4 proc. PKB, w Austrii i Niemczech około 3,18 proc. PKB.

No to w tym roku sytuacja musiała być bardzo nerwowa, bo podwyżka jest rekordowa. Asystent z tytułem magistra zarobi 3605 zł, czyli raptem o 5 zł więcej niż wynosi obecnie płaca minimalna.

To miara erozji statusu materialnego młodych naukowców. Aby odbudować siłę nabywczą pracowników uniwersyteckich z 2004 roku, ich wynagrodzenie powinno wzrosnąć o 50 proc.

Mało realne. Ale aby wasze zarobki spełniały wasze oczekiwania, żebyście się czuli docenieni i wiedzieli, że wasza praca jest dobrze wynagradzana, to ile powinniście dziś zarabiać?

Marzeniem byłby wspominany wzrost o 50 proc. Natomiast wydaje mi się, że już 30 proc. podwyżki środowisko uznałoby za godziwe. Redukowałoby to poziom niezadowolenia i poczucie deprywacji, które narasta w środowisku akademickim. Byłoby także czytelnym sygnałem rządzących, że nauka ma znaczenie i stanowi filar budowania silnej gospodarki, nowoczesnego państwa i sprawiedliwego społeczeństwa.

To jak by Pan to nazwał? Środowisko mówi, delikatnie mówiąc, o umniejszaniu roli edukacji i nauki.

To bardzo łagodne określenie. Mniejsza jednak o etykiety. Nauka w Polsce jest przez polityków marginalizowana z powodu braku ich zrozumienia, że badania i kształcenie to fundament budowania nowoczesnego państwa, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Nawet jeśli o tym mówią, to nie podejmują decyzji, które by to potwierdzały. Ponadto polityczne kalkulacje skłaniają ich do szczodrego obdarowywania pieniędzmi budżetowymi tych grup społecznych, które są wielkie, radykalne i bezkompromisowe w walce o swoje interesy. Świat akademicki do nich nie należy.

Kiedy nie będziemy mieć własnej, autonomicznej polityki gospodarczej, a bez silnej nauki i silnych badań jest to niemożliwe, nasza gospodarka będzie gospodarką „składających”, którzy pracują w „montowni” (fot. Joshua Hoehne/Unsplash)

Jeżeli nic się nie zmieni, to coraz częściej nasza gospodarka będzie się przemieszczać w kierunku gospodarki zależnej, czyli gospodarki, która będzie wykorzystywana przez zewnętrzne, zagraniczne, globalne koncerny. To one będą przejmować talenty, coraz bardziej przekształcając nasz kraj w montownię różnego rodzaju produktów. W konsekwencji w tzw. łańcuchu wartości nasza gospodarka będzie się lokować w tych jego częściach, które są najmniej dochodowe.

Zamiast silnej gospodarki "montownia" Europy i świata

Brzmi poważnie.

I takie jest. Kiedy nie będziemy mieć własnej, autonomicznej polityki gospodarczej, a bez silnej nauki i silnych badań jest to niemożliwe, nasza gospodarka będzie gospodarką „składających”, którzy pracują w „montowni”. Najlepsze talenty będą przejmowane przez globalne korporacje i tam ich wiedza i doświadczanie będą wykorzystywane, ale nasz kraj nie musi na tym wiele zyskiwać.

Nie pojmuję, dlaczego politycy tego nie widzą i nie chcą przyjąć do wiadomości. Czasami myślę sobie, że może nawet i to rozumieją, ale ich działania są determinowane logiką wyborczą. Środowisko akademickie nie ma wielkiego potencjału do radykalnych zachowań. Nie wyjdziemy na ulice, żeby walczyć tam o swoje, nie będziemy palić opon przed gmachem ministerstwa. Zapewne przez to, że jesteśmy cierpliwi i czasami zbyt ulegli, nie wywieramy na rządzących wystarczająco silnej presji. Politycy liczą się z silnymi i radykalnymi.

Wszyscy mamy swoje granice. Co może być nią u was? Podam taki przykład: w Krakowie wielu studentów pracuje już w trakcie nauki i to nie byle gdzie, a w międzynarodowych korporacjach, firmach z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, których u was w mieście nie brakuje. Ci młodzi ludzie już w trakcie nauki zarabiają tyle, a nieraz i więcej, ile wielu pracowników uczelnianych na co dzień, mając spore doświadczenie. Ale perspektywy rozwojowe po zakończeniu nauki ci młodzi ludzie mają przed sobą dużo lepsze niż akademicy. Jak Pan patrzy na taką sytuację?

Staram się być osobą, która nie lamentuje, a działa. Więc jeśli mogę rozwiązać jakiś problem, to robię to. Dlatego kilka lat temu wraz z prezesami działających w mieście globalnych korporacji postanowiliśmy zmienić model współpracy między uczelniami i korporacjami w zakresie kształcenia. Do tej pory było bowiem tak, że korporacje i uczelnie poza uroczystym podpisywaniem listów intencyjnych o współpracy w istocie słabo współpracowały ze sobą. Dlatego razem z korporacjami stworzyliśmy kierunek Global Business Services, wspólnie opracowaliśmy program nauczania, wspólnie prowadzimy na nim zajęcia, firmy oferują studentom staże. Ale postawiliśmy im jeden warunek: nie mogą tych studentów zatrudniać w trakcie trwania studiów.

Dlaczego?

Czas studiowania to czas budowania różnego rodzaju kapitałów (edukacyjnego, kulturowego, relacyjnego). Im więcej studenci ich nabędą, tym łatwiej będzie im budować karierę zawodową. Warto jednak, by pamiętali, że czas studiowania służy przede wszystkim budowaniu ich kompetencji i temu nadawali pierwszoplanowe znaczenie. Praktyczne doświadczenia, bardzo ważne i potrzebne, mogą nabywać poprzez staże i praktyki.

Wracając do kierunku Global Business Services. Kształcenie na tym kierunku jest kosztowne. Możemy je jednak prowadzić, ponieważ firmy w projekt ten zaangażowane wykorzystują swoje zasoby kadrowe i lokalowe. Bez tego, korzystając tylko z subwencji ministerialnej, nie bylibyśmy w stanie tego robić. W nadmiernym orientowaniu się na współpracę z globalnymi korporacjami tkwić może pułapka.

Jaka?

O Detroit mówiło się, że dzięki rozwojowi przemysłu motoryzacyjnego jest to miasto skazane na wieczny sukces gospodarczy. Tymczasem wiemy, jaki los je spotkał. W Krakowie powoli zaczynamy dostrzegać sygnały mówiące o tym, że możemy mieć podobny problem. Działające na terenie miasta korporacje przyznają, że jest im coraz trudniej zrekrutować odpowiednich kandydatów do pracy. Z jednej strony absolwentów uczelni wyższych jest po prostu mniej, a z drugiej rozwój kompetencji, które są dziś kluczowe na rynku pracy, wymaga dużo większych nakładów finansowych niż te, które otrzymujemy od rządu. Słyszymy więc od firm „wiemy, że umiecie kształcić, i wiemy, że was na to nie stać”. Dlatego globalne firmy coraz częściej rekrutują pracowników nie z Krakowa, Małopolski, a nawet nie z Polski. Szukają pracowników poza Europą. I wtedy ci prezesi słyszą od swoich szefów: „po co wy jesteście w tym Krakowie, skoro i tak musicie szukać ludzi w Azji, Afryce czy Ameryce Łacińskiej? To może nie ma sensu posiadanie oddziału w Krakowie, skoro można mieć to samo za mniejsze pieniądze w krajach rozwijających się”.

W odpowiedzi zapewne słyszą, że mimo wszystko nadal relacja nakładów do korzyści, jakie daje funkcjonowanie w naszym mieście, jest większa. Oferujemy świetnych absolwentów, nie występuje problem różnic kulturowych. Jednak ten arsenał argumentów powoli wyczerpuje się. Na końcu zawsze jest pytanie: „to ile osób ostatecznie zrekrutowaliście”, bo poza tymi świetnymi absolwentami po prostu firmy potrzebują dużej liczby pracowników. Jeśli ich nie będzie, to trzeba będzie poszukać innej lokalizacji, w której będą oni dostępni.

Krakowskie uczelnie są duże, ale w zderzeniu ze światowymi uczelniami nie jesteśmy potentatami. Dlatego chcemy połączyć potencjał nauki i świata biznesu i wspólnie rekrutować przyszłych studentów w różnych częściach świata - mówi prof. Mazur (fot. Javier Trueba/Unsplash)

W ten sposób chcę pokazać, że bez silnego zainwestowania w rozwój kształcenia nie będziemy w stanie budować wysokich kompetencji, a bez nich gospodarka, inwestycje w naszym kraju będą dostosowane do niższych kompetencji, co odczujemy my wszyscy, całe społeczeństwo.

A co Pan odpowiada tym prezesom firm, którzy mówią Panu, że nie jest dobrze?

Mówię im, że muszą realnie włączyć się w proces kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki.

Na czym ma to polegać?

Na wspólnym budowaniu programów kształcenia, włączeniu się w proces nauczania, chociażby poprzez oddelegowanie ich fachowców do pracy ze studentami, czy też wsparciu finansowym dla uczelni kształcących przyszłych pracowników dla nowoczesnych branż gospodarki.

W Krakowie jesteśmy w przededniu podpisania przez uczelnie wyższe, sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz miasto Kraków memorandum dotyczącego utworzenia funduszu służącego wsparciu finansowemu uczelni krakowskich, które prowadzą kierunki, których absolwenci trafią do pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Ponadto wspólnie z rektorami krakowskich uczelni rozważamy możliwość wyprawy w świat w poszukiwaniu talentów.

Duży może więcej, dlatego krakowskie uczelnie łączą siły

Krakowskie uczelnie są duże, ale w zderzeniu ze światowymi uczelniami nie jesteśmy potentatami. Dlatego chcemy połączyć potencjał nauki i świata biznesu i wspólnie rekrutować przyszłych studentów w różnych częściach świata. Zależy nam na tym, żeby zdolnych ludzi przyciągać do Krakowa, oferować im dobrej jakości edukację, ale też mieszkania i pracę. Stworzyć kompleksowy ekosystem dla polityki przyciągania zdolnych osób do Krakowa.

Miałaby powstać jedna wielka gigauczelnia?

Nie chodzi o to. Chciałbym, aby krakowskie uczelnie w połączeniu z biznesem stworzyły jednostkę, która mogłaby się nazywać Centrum Studenta Międzynarodowego. Połączylibyśmy w niej wszystko to, co każdy z nas ma w sobie najlepsze. To działanie w myśl zasady „duży może więcej”. Duży ma większy potencjał, większe możliwości. Ten mechanizm stosuje wiele krajów na świecie i to się sprawdza. Dlaczego więc z niego nie skorzystać?

Skoro mówimy o nowym świecie, to chcę poruszyć kolejny wątek: przemysł 4.0. Czy absolwenci uczelni są przygotowani do tej zmiany, która przecież już trwa?

Tak się złożyło, że przez kilka lat zarządzałem dużym, kilkunastomilionowym projektem badawczym „Rewolucja przemysłowa 4.0.” Sądzę, że w pewnych aspektach tej rewolucji radzimy sobie całkiem dobrze.

Podam przykład mojej uczelni. UEK jest uczelnią ekonomiczną. W zakresie dopasowywania się do nowych modeli biznesowych, skomplikowanych operacji finansowych czy wykorzystania nowych technologii do realizacji procesów ekonomicznych i optymalizacji jesteśmy całkiem nieźli. Budujemy na uczelni zaawansowane laboratoria badań behawioralnych, sięgamy po coraz bardziej skomplikowane rozwiązania dotyczące wykorzystania programów komputerowych. W dużej mierze jest to zasługa biznesu, który do pewnego stopnia - nie chcę powiedzieć wymusza - ale bardzo jasno sygnalizuje, jakie są jego oczekiwania. A my w pełni zdajemy sobie sprawę, że jeśli nasi absolwenci tych oczekiwań nie będą spełniać, to taka uczelnia jak nasza po prostu traci sens.

No dobrze, ale żeby nie było jak z wyrównaniem płac między kobietami i mężczyznami. Prognozy mówią, że zlikwidowanie luki płacowej zajmie nam jeszcze 131 lat.

To się zmienia, ale absolutnie zbyt wolno. Nie widzę powodów, dla których dysproporcje płacowe o takim charakterze miałyby występować.

Wracając do poprzedniego wątku: co dzieje się z tym, co wytwarzają polscy naukowcy?

Coraz częściej przejmują te rozwiązania globalne korporacje, które wykupują polskie start-upy, zatrudniają najzdolniejszych ludzi i przejmują najlepsze patenty. Jednak często nie wykorzystują ich w Polsce, ale na innych rynkach.

Przytoczę tu przykład podany przez włoską ekonomistkę Mariannę Mazzucato, która kilka lat temu wydała książkę pod tytułem „Państwo przedsiębiorcze”. Opisała w niej, jak powstaje technologia stosowana w iPhonach. Okazuje się, że prawie 90 proc. innowacji, jakie się w nich znajdują, sfinansował amerykański rząd.

Po co miałby to robić?

Aby wspierać naukę i budować przewagę technologiczną amerykańskiej gospodarki. Wykorzystuje w tym celu prosty mechanizm: rząd ogłasza programy badawcze i przekazuje na ich realizację pieniądze do uczelni, które opracowują najnowsze technologie, następnie zostają one opatentowane i przez 5-10 lat wykorzystuje się je w amerykańskiej armii. Po tym czasie trafiają one do amerykańskich firm, które wykorzystują je do masowej produkcji. To wyjaśnia, dlaczego amerykańska gospodarka, mimo różnych perturbacji, cały czas dominuje w zakresie wykorzystania nowych technologii.

Nie brzmi to skomplikowanie. Dlaczego u nas tak nie można?

Można. Pytanie, czy się tego chce. W Polsce politycy nie rozumieją, że budowanie konkurencyjnej gospodarki nie polega na płomiennych przemówieniach o tym, jak to się prężnie nasz naród rozwija. Nie polega na składaniu obietnic bez pokrycia i politycznych deklaracji. Natomiast jest to bardzo żmudne działanie, w którym sukces przychodzi dopiero po wielu latach. To wymaga wyobraźni, a tej naszym politykom po prostu brakuje. Ich logika działania oparta jest na emocjach i skupieniu się na tu i teraz.

Jak Pana zdaniem powinna wyglądać współpraca między firmami, samorządami i uczelniami?

Świat, w którym żyjemy, jest potwornie skomplikowany. By sobie w nim poradzić, musimy integrować różne zasoby, które posiadamy. Część z nich ma władza publiczna i samorządy, które regulują zasady obowiązujące w przestrzeni publicznej, decydują o inwestycjach. Pewną część kompetencji posiadają uczelnie, jak przykładowo budowanie umiejętności i kompetencji. I mamy wreszcie firmy, które dają miejsca pracy, inwestują pieniądze. Dopóki te trzy światy nie zrozumieją, że są od siebie absolutnie współzależne, będziemy mieć problem.

Reforma uczelni niewiele dała. Sytuacja się pogorszyła

A w jakiej kondycji jest dziś Pana zdaniem szkolnictwo wyższe? Kilka lat temu wchodziła w życie jedna z większych reform świata nauki - „Konstytucja dla nauki”. Jakie efekty przyniosła? Poprawiła kondycję świata nauki?

Finansowano na pewno nie. Ustalenia, które zawarto z ówczesnym rządem, nie zostały wprowadzone lub stało się to tylko częściowo. Tak jest m.in. w przypadku umów dotyczących finansowania nauki.

Do tego mechanizm, który miał budować jakość projektów naukowych, czyli tak zwana ewaluacja, w ciągu ostatnich lat był kilka razy modyfikowany. Moim zdaniem zmiany poszły w złym kierunku i instrument ten został zdeformowany. Wreszcie pojawiły się wypowiedzi rządzących polityków kwestionujących prawo do wolności badań naukowych. Uważam, że w czasie, w którym inicjowano reformę, sytuacja uczelni wyższych była dużo lepsza niż obecnie.

Jakich zmian Pana zdaniem potrzebują dziś uczelnie?

Uczelnie, środowisko akademickie potrzebują swoistego paktu z państwem, w którym jasno określimy rolę uczelni i długofalową politykę państwa wobec nich. Z pewnością w takiej umowie powinny znaleźć się propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych czy nowych zasad finansowania nauki i kształcenia. Sądzę, że środowisko akademickie jest gotowe do podjęcia takiej rozmowy, mimo że w wielu z nas narasta sceptycyzm co do działań rządu. Coraz częściej zastanawiamy się, ile jeszcze razy nabierzemy się na te same obietnice bez pokrycia.

Liczba studentów systematycznie spada. Jakie macie pomysły, by sobie poradzić z tym problemem?

W Krakowie jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy około 225 tys. studentów. Obecnie jest ich 135 tys. Dla wielu uczelni jest to ogromny problem, bowiem mają dobrą kadrę, świetną infrastrukturę, ale brakuje studentów.

Naszej uczelni to zjawisko na razie nie dotyka. Z roku na rok przychodzi do nas coraz więcej studentów i to z coraz wyższą średnią. Nigdy nie mieliśmy tak dobrej rekrutacji jak w tym roku. Podejrzewam, że jako uczelnia biznesowa jesteśmy w nieco uprzywilejowanej pozycji. Kraków jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie do prowadzenia biznesu. Przyjeżdżają do nas najwięksi inwestorzy z całego świata. Młodzi ludzie to wiedzą i chcą uczyć się w miejscu, które oferuje nie tylko dobre zaplecze naukowe, ale dużo więcej.

Dzisiaj są dobre czasy dla studentów? Natrafiłam w sieci na wpis chłopaka, który przyznał wprost, że z racji tego, że nie dostał miejsca w akademiku, a ceny za mieszkania są horrendalnie wysokie, po prostu musiał zrezygnować ze studiów w Krakowie. Nie było go na nie stać.

Jest to problem, który dotyczy głównie ludzi rozpoczynających naukę na studiach. Ci, którzy już są w Krakowie czy innych akademickich miastach, mają możliwość skorzystania ze staży czy pójścia do pracy, często też mają już lokum.

Nie zmienia to faktu, że mówimy o występowaniu zjawiska, jakim jest wykluczenie edukacyjne. A w Polsce jest ono coraz bardziej widoczne. Przybiera ono pewną subtelną, ale bardzo dotkliwą postać, która objawia się tym, że dzieci z mniej zamożnych rodzin, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, mają problem ze skorzystaniem z oferty najlepszych uniwersytetów, które zazwyczaj mieszczą się w największych polskich miastach. Nie chodzi tu tylko o pieniądze na utrzymanie się na studiach, ale ich cały kapitał na starcie jest dużo mniejszy niż osób z dużych miast, gdzie rodzice generalnie są bardziej zasobni i z chęcią inwestują w rozwój swoich dzieci. One na starcie kariery edukacyjnej mają dużo większy potencjał, bo po prostu ich rodziców było stać na to, żeby im go zapewnić.

Dlatego warto zadbać również o to, żeby w otwartym i demokratycznym kraju dostęp do edukacji był taki sam dla wszystkich. Bez tego możemy stracić wiele wartościowych osób, które tylko dlatego, że nie były wystarczająco zamożne, nie podjęły studiów.

A dla uczelni jakie wyzwania przynosi ten rok? Kojarzę, że rok temu mówił nam, że w ramach oszczędności musicie zamknąć basen. A co teraz spędza panu sen z powiek?

Finanse. To najważniejsze, podobnie jak w ubiegłym roku, wyzwanie. Brakuje pieniędzy na badania, na rozwój, na kształcenie. Kiedy rząd podnosi wynagrodzenie minimalne, martwimy się, jak wygospodarować środki, aby podnieść wynagrodzenie najmniej zarabiających pracowników, aby nie było ono poniżej poziomu minimalnego. To obrazuje sytuację, szczególnie młodych pracowników nauki.

Ale mamy też problem innej natury. Coraz częściej pojawia się wśród pracowników wątpliwość, czy uniwersytet nadal jest miejscem, w którym swobodnie można prowadzić badania, wyrażać opinie. Czy czasem strach przed tym, że ktoś pomyśli, że ktoś zauważy coś, co jego zdaniem będzie niewłaściwe, nie stanie się paraliżujący. To kwestia o znaczeniu fundamentalnym.

Rozmowę chciałam zakończyć nieco wzniośle. Cytując Pana: „Na początku wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele. Później przygotowaliśmy precyzyjny plan, który ma nam pozwolić je zrealizować. Teraz natomiast przyszedł czas, abyśmy wspólnie – krok po kroku – budowali Uniwersytet naszych marzeń. Jaki to jest ten uniwersytet marzeń?

To jest taki uniwersytet, który potrafi pogodzić różne marzenia i oczekiwania, a przez to połączyć świat studentów, nauczycieli i pracodawców. Najważniejsze, aby dawał możliwość realizacji tych marzeń, żeby do tego zachęcał. Musi być wspólnotą opartą na wartościach, wzajemnym szacunku i dążeniu do poznania prawdy. Bez tego będzie jedynie administracyjnym tworem, który w niewielkim stopniu przyczynia się do budowania lepszego świata.

