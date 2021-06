Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? "Problemem Polski jest statystyka"

55 proc. Polaków uważa, że dziewczęta i kobiety są częściej zniechęcane do kontynuowania nauki na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, IT, inżynieryjnych i matematycznych. A to błąd i strata. Różnorodność to więcej innowacji czy większa odporność na kryzysy.

Swati Mohan to jedna z kobiet stojących za lądowaniem łazika Perseverance na Marsie. Dzięki niej rakieta zwolniła z ponad 12 000 mil na godzinę tak, by wykonać miękkie lądowanie w starożytnym kraterze, nie uszkadzając przy tym łazika.

Mohan jest córką hinduskich imigrantów, ukończyła studia licencjackie z inżynierii mechanicznej i kosmicznej na Cornell University, tytuł magistra i doktora zdobyła na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w dziedzinie aeronautyki/astronautyki. Dzięki pracy w NASA i jednej wypowiedzi „Przyziemienie potwierdzone!” stała się bohaterką internetu i wzorcem dla tych kobiet, które swoją zawodową i edukacyjną drogę łączą ze światem nauki.

Z badania „State of Science Index” (badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M) wynika, że co drugi Polak (55 proc.) twierdzi, że dziewczęta i kobiety są częściej zniechęcane do kontynuowania nauki na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, IT, inżynieryjnych i matematycznych.

Cztery na pięć (84 proc.) osób jest zdania, że należy robić więcej, aby zachęcić kobiety do rozwoju kariery naukowej w tych dziedzinach. Trzy czwarte (74 proc.) Polaków dostrzega negatywne konsekwencje wynikające z tego, że udział kobiet wśród studentów kierunków studiów powiązanych z technologiami jest wciąż niewystarczający.

źródło: State of Science Index

– Ucieszył mnie wynik badania, który pokazał, że większość Polaków uważa, iż kobiety są bardzo potrzebne w nowych technologiach. Ten wynik jest moim zdaniem być może wyższy niż ten, który moglibyśmy osiągnąć w środowisku naukowym. Tu bardzo silne jest przekonanie o merytokracji, o tym, że szanse są równe dla wszystkich, którzy mają dość talentu, a jeśli komuś się nie udaje przebić, to znaczy, że się nie nadaje – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl dr Anna Knapińska, główna specjalistka badawczo-techniczna w zespole data science Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej.

Kobiet decydujących się kontynuować naukę na uczelniach technicznych z roku na rok jest coraz więcej. Z raportu "Kobiety na Politechnikach 2020" wynika, że 36 proc. studentów na technicznych publicznych uczelniach stanowią kobiety.

Nie jest jednak tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Panie częściej decydują się na studia w obszarach nietechnologicznych. Trzy najpopularniejsze wśród kobiet kierunki to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika (95 proc.) i architektura wnętrz (94 proc.). Z kolei mężczyźni przeważają liczebnie na kierunkach związanych z techniką i technologią, takich jak elektrotechnika, mechatronika czy informatyka przemysłowa.

– Myślę, że to jest wina świata, w którym żyjemy. Faktycznie bardzo łatwo wpaść w pułapkę stereotypów. To, że nasi bliscy czy nauczyciele wmawiają nam pewne rzeczy, to jest jedno. Drugie to fakt, że dziewczynki same zaczynają w pewnym momencie w to wierzyć. Wynika to też z naszych analiz. Nawet jeśli poziom uczestnictwa studentek na politechnikach się zwiększa, to one zazwyczaj studiują na kierunkach mało związanych z nowymi technologiami. Te kierunki to domena mężczyzn. Zresztą tak jest także na innych uczelniach. Na kierunkach medycznych czy pedagogicznych dominują kobiety, na tych związanych z informatyką – mężczyźni – dodaje dr Anna Knapińska.

Wykorzystajmy umiejętnie stereotypy

Blokować kobiety chcące studiować na uczelniach technicznych może wiele. Jednym z czynników, z którym spotykają się najczęściej i najszybciej, są stereotypy, nadające odgórnie określone społeczne role. Jednak jak podkreśla Anna Knapińska, stereotypowe myślenie można wykorzystać i w ten sposób przekonać kobiety do wyboru studiów technicznych.

Jak się bowiem okazuje, kobiety częściej wybierają te studia, które mają przełożenie społeczne.

– W pewnym stopniu stereotypy bądź funkcjonujące uproszczenia można wykorzystać. Nasze analizy pokazują, że są pewne kierunki na politechnikach, gdzie studiuje więcej kobiet. To są te kierunki, które charakteryzują się większym wkładem do społeczeństwa. Tam, gdzie kobiety widzą, że mogą mieć większy wpływ na społeczeństwo, tam chętniej trafiają. Warto więc pokazywać nie tylko czysto techniczną stronę danego kierunku, ale także jego przełożenie społeczne. Wówczas przynosi to pozytywne rezultaty. Takim kierunkiem jest np. inżynieria biomedyczna, łącząca w sobie medycynę, chemię i fizykę – tu studentki stanowią ponad 60 proc. ogółu – wyjaśnia.

Namawianie młodych kobiet do studiowania na uczelniach technicznych jest wyjątkowo ważne. Zwrócili na to uwagę m.in autorzy tegorocznych wyliczeń dotyczących nierówności płci. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego zauważają, że niewystarczająca reprezentacja kobiet na kierunkach związanych z nowymi technologiami sprawi, że za kilka lat spotkają się one ze sporymi problemami na rynku pracy.

Z raportu The Future of Jobs 2020 wynika, że 84 proc. pracodawców przyspiesza realizację programu cyfryzacji, a 50 proc. zamierza przyspieszyć automatyzację miejsc pracy. Eksperci zauważają, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorach, które mają chronić przed tą zmianą: przetwarzanie w chmurze, inżynieria i sztuczna inteligencja.

– Kobiety nie są dobrze reprezentowane w większości szybko rozwijających się branż, co oznacza, że ​​wychodząc z pandemii, mamy do czynienia z jeszcze większymi problemami z reprezentacją płci – wyjaśnia Sue Duke, szefowa globalnej polityki publicznej w LinkedIn, współpracująca z WEF przy analizie różnic między płciami w zawodach przyszłości.

fot. Shutterstock

Mniej gadania, więcej zmian – szczególnie w systemie

Jak zauważa Anna Knapińska, problemem Polski jest statystyka. Patrząc na dane, na polskich uczelniach nie jest źle.

– Kraje postkomunistyczne mają lepsze wskaźniki, jeśli chodzi o obecność kobiet w sektorze nauki i stąd możemy mieć błędne przekonanie, że jest dobrze. Jak spojrzymy głębiej, np. na gremia podejmujące decyzje, to sytuacja nie wygląda najlepiej – zauważa.

Stąd istotne jest nie tylko mówienie o problemie, ale wprowadzanie realnych systemowych rozwiązań. Szczególnie patrząc na fakt, że tempo rozwoju naukowego kobiet i mężczyzn jest różne.

– Potrzebujemy rozwiązań, które zaczną zmieniać ten system od środka. Nie zmienimy tego, że kobiety mają inne tempo kariery, mają więcej przerw np. ze względu na ciążę. Możemy zmienić to, że te sytuacje przestaną być niewidzialne – dodaje.

Warto spojrzeć np. w kierunku Niemiec, które poradziły sobie z niskim wskaźnikiem kobiet z tytułem profesorskim.

– Patrząc na różne kraje UE, najlepiej radzą sobie ci, którzy wprowadzają systemowe rozwiązania – stypendia dla kobiet, rozwiązania kwotowe – dodaje Knapińska.

Na bariery wskazują także przepytane przez nią profesorki.

– W moim doktoracie badałam kobiety z tytułem profesora w naukach ścisłych, medycznych, przyrodniczych i rolniczych – w takich, w których wykorzystuje się ten komponent nowych technologii. Profesorki, z którymi rozmawiałam, robią międzynarodowe kariery i wszystkie podkreślały, że „dużą przeszkodą” jest życie rodzinne. Brak zrozumienia dla różnych ścieżek kariery oraz rozwoju kobiet i mężczyzn. W pracy naukowej bardzo ważne są publikacje, awans, stopnie naukowe. Jeśli mamy dzieci, to przerwy publikacyjne są czymś zupełnie naturalnym. Na szczęście to już się zmienia, zdajemy sobie sprawę, że tempo kariery naukowej jest bardzo indywidualne i zależne od wielu rzeczy – wyjaśnia.

Role models ważne jak nigdy

Dr Amy Farrah Fowler, bohaterka jednego z najpopularniejszych seriali opowiadających o życiu współczesnych naukowców – "Teorii Wielkiego Podrywu" (aktorka grająca tę postać Mayim Hoya Bialik jest prywatnie dr. neurobiologii), stanęła w pewnym momencie przed szansą zdobycia Nagrody Nobla. Nie mogąc poradzić sobie z emocjami, zaczęła wizualizować sytuacje związane z ewentualnym nieotrzymaniem nagrody. W jej wyobraźni zaczęły pojawiać się dziewczynki, które obarczały ją winą za swoje rezygnacje z wyboru zawodowej drogi naukowca.

To chyba jedno z najprostszych wytłumaczeń, jak istotne w przekonywaniu dziewcząt do wybierania drogi naukowca są "role models" (wzory do naśladowania – przyp.red.)

Tu czerpać możemy z historii, np. przybliżając postać Marii Skłodowskiej-Curie, ze współczesności, przybliżając sylwetki np. Swati Mohan czy ze wspomnianej popkultury. Wzorów warto jednak poszukać na samych uczelniach.

– Trzeba zachęcać kobiety, mówić, że mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby poradzić sobie na tych kierunkach mocniej przypisywanych mężczyznom. Ważne, żeby jednocześnie poprawiać instytucje, dbać o to, by były bardziej przyjazne, by na uczelniach pracowało więcej kobiet, które będą stanowiły „role models” – dodaje Anna Knapińska.