Jedne studia, ale dyplom kilku uczelni - nowa propozycja dla studentów

- Jeżeli mamy takie konsorcjum uniwersytetu europejskiego, w którym funkcjonuje jakaś jego uczelnia, to na poziomie praktycznym oznacza to dla studenta, że może korzystać z oferty innych uczelni znajdujących się w tym konsorcjum. Na dwa tygodnie lub na parę miesięcy może pojechać do innej partnerskiej uczelni, żeby się nauczyć konkretnej umiejętności lub spotkać jakiegoś profesora, który jest fachowcem w danej dziedzinie - tłumaczy Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

- Mamy teraz w Erasmusie taki projekt, w którym uczestniczy jedna z polskich technicznych uczelni, gdzie tworzony jest wirtualny kampus do współpracy ze studentami mechatroniki. Pozwala to między innymi na dostęp do wirtualnego laboratorium, z którego będą mogli korzystać studenci polscy i zagraniczni. To laboratorium w normalnych warunkach wymagałoby bardzo zaawansowanego technicznie sprzętu, a tam za pomocą symulacji można przeprowadzać masę ciekawych badań, a nawet szkoleń, więc daje to impuls do rozwoju - mówi Paweł Poszytek.

Według założeń uniwersytety pracujące w konsorcjach będą rozwijały systemy dwu- lub trzydyplomowe, a to oznacza, że po zakończeniu edukacji w uczelni należącej do konsorcjum, czyli w tak zwanym uniwersytecie europejskim, otrzymamy dyplom nie jednej, a wszystkich uczelni działających w konsorcjum.

2023 "Rokiem Umiejętności" zawodowych i branżowych

Otwieranie przed młodymi ludźmi możliwości zdobywania wiedzy na terenie całej Europy dotyczy jednak nie tylko uczelni wyższych działających w konsorcjach. Rok 2023 został uznany przez Komisję Europejską za "Rok Umiejętności" zawodowych i branżowych - bo to właśnie kształcenie zawodowe i branżowe zostało uznane za jedno z kluczowych wyzwań edukacyjnych.

- Musimy więcej inwestować w kształcenie i szkolenie. Należy położyć większy nacisk na współpracę z przedsiębiorstwami, ponieważ to one najlepiej znają swoje własne potrzeby. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której umiejętności kandydatów będą odpowiadać potrzebom firm. Musimy jednak również zachęcić do wejścia na europejski rynek pracy pracowników z innych kontynentów posiadających odpowiednie umiejętności, które są przydatne z punktu widzenia firm i ożywiają wzrost gospodarczy w Europie - powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W Europie największym wydarzeniem edukacyjnym związanym z promocją umiejętności branżowych będzie organizowany po raz pierwszy w Polsce konkurs EuroSklills Gdańsk 2023. To największa impreza edukacyjna związana z kształceniem branżowym w Europie i w Polsce. W pierwszym tygodniu września na te prestiżowe zawody do Gdańska przyjedzie aż 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, aby wziąć udział w konkursach i pokazach w 43 różnych umiejętnościach i zawodach. Już teraz swój udział w wydarzeniu potwierdziło około 100 000 uczestników z Polski i zagranicy.

- Rozgrywamy konkurencje nie tylko w takich tradycyjnych zawodach rzemieślniczych, których uczymy na poziomie szkół branżowych czy technicznych, takich jak stolarstwo, dekarstwo czy gotowanie, ale też w tych zaawansowanych technologicznie, jak cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa czy integracja systemów robotycznych - mówi Paweł Poszytek.

