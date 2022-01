Jakie studia wybrać w 2022 roku? 17 menedżerów wskazuje kierunki

Jakie studia wybrać, by być konkurencyjnym na rynku pracy? Które kierunki zapewnią dobrą przyszłość na rynku pracy? Te pytania zadają sobie młodzi ludzie kończący szkołę średnią, ale także ich rodzice. Zapytaliśmy 17 ekspertów rynku pracy, co poleciliby swoim dzieciom. Zobaczcie, na co zwróciliby uwagę m.in.: Michał Grzybowski z PwC, Dagmara Sobolewska z Erbudu, Bartłomiej Szmajdziński z grupy Orbis, Lucyna Pleśniar z agencji People, Monika Smulewicz z Grant Thornton czy Anna Wicha z Adecco.

Autor: Justyna Koc

3 sty 2022





Lucyna Pleśniar, prezes agencji rekrutacyjnej People

Prawie żadne formalne wykształcenie dostępne w tej chwili na rynku nie daje gwarancji, że w przyszłości jakiś pracodawca będzie chciał za określony zestaw kompetencji zapłacić. Dlatego mam wątpliwości, czy w ogóle doradzałabym mojemu dziecku pójście na studia. Bez wątpienia kierunki techniczne oraz te związane z cyfryzacją i analizą danych wciąż gwarantują pozyskanie szerokiego wachlarza cennych umiejętności, jednak przy dzisiejszej dynamice i rozwoju technologii równie ważne jest samodzielne dokształcanie się na bieżąco. Tradycyjne uczelnie nie nadążają jeszcze za tymi trendami i nie oferują wystarczająco szerokiej oferty edukacyjnej.

Obszary związane z analizą, obsługą i przetwarzaniem danych, z cyberbezpieczeństwem, innowacjami czy cyfryzacją to z pewnością dziedziny, którym warto się przyglądać i które będą w najbliższych latach dominować na rynku pracy. Oznacza to, że osoby posiadające umiejętności w tych obszarach będą w gronie pożądanych specjalistów jeszcze co najmniej przez najbliższe 10-15 lat. Natomiast pytanie brzmi: czy wiedza i umiejętności z tych obszarów są możliwe do pozyskania wyłącznie w ramach studiów? Uczelnie wyższe co do zasady dostarczają nam pewien określony zasób wiedzy i umiejętności, który można porównać do pudełka z narzędziami.

Wyzwaniem na przyszłość dla nas wszystkich będzie natomiast to, by w ogóle umieć do tego pudełka sięgnąć i w odpowiedni sposób tych narzędzi użyć. Jeśli dana osoba posiada te narzędzia i potrafi się nimi posługiwać, a do tego z natury ma w sobie pewną elastyczność, gotowość do zmiany i chęć dokształcania się, to niezależnie od sytuacji na rynku pracy i aktualnego zapotrzebowania w poszczególnych dziedzinach, będzie potrafiła zadziałać proaktywnie i odnaleźć swój sposób na życie. Niestety, wielu młodym osobom, szczególnie tym, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy, brakuje samodzielności i umiejętności swobodnego korzystania z wiedzy zdobytej w ramach studiów. Dlatego zanim rodzice zaczną doradzać swoim dzieciom konkretne kierunki czy uczelnie, warto, by przede wszystkim zadbali o wykształcenie w młodych ludziach umiejętności samodzielnego myślenia, elastyczności i otwartości na zmiany. (Fot. mat. pras.)

