Jakie studia wybrać, by nie martwić się o pracę i zarobki

Informatyka, znaczna część kierunków technicznych czy logistyka od lat są w czołówce najbardziej przyszłościowych kierunków. Spokojni mogą być także ci, którzy wybierają studia filologiczne, ze szczególnym naciskiem na języki mniej popularne.

20 maja zakończył się pisemny etap matur 2021. Przed maturzystami egzaminy ustne i jedna z ważniejszych decyzji – wybór dalszej drogi kształcenia. Są ci, którzy cel mają jasno określony, są ci, którzy nie są jeszcze do końca zdecydowani. My podpowiadamy, jakie kierunki studiów dadzą największe szanse na pracę w przyszłości i - co za tym idzie - dobre zarobki.

Angielski to za mało. Postaw na estoński, chiński czy arabski

Neofilologie to jeden z tych kierunków, który w przyszłości pozwoli zdobyć dość ciekawą i dobrze płatną pracę. Trzeba jednak pamiętać o jednym - angielski nie jest już niczym niezwykłym, a sami pracodawcy (szczególnie w firmach międzynarodowych) wymagają znajomości innego języka. Do tych najpopularniejszych należą języki skandynawskie, niemiecki, francuski czy hiszpański. Warto zainteresować się także językami z grupy bardziej niszowych - chińskim, koreańskim, hindi, tureckim czy arabskim.

W cenie jest także znajomość języków Europy Wschodniej.

- KIedy wybierałam studia, wszyscy się zastanawiali, po co. Komu przyda się znajomość języka łotewskiego? Często słyszałam żarty, że będę mogła być pilotem wycieczek, bo dogadam się z lokalsami. Studia nie należały do najprostszych, ale mam na szczęście wyjątkową zdolność do szybkiej nauki języków obcych. Po studiach na początku może trudno było znaleźć pracę, ale szybko udało mi się trafić do firmy, która współpracuje z firmami z tego rejonu Europy i dziś mogę powiedzieć, że to ja się śmieję. Na pewno nie narzekam na zarobki i na to, że moja praca jest nudna i nie daje satysfakcji – mówi Ania, absolwentka bałtologii, specjalność filologia łotewska.

Znajomość języka innego niż angielski przydaje się także Sabinie, która na co dzień pracuje w międzynarodowej firmie zajmującej się, najprościej mówiąc – weryfikacją CV. „Językiem” jej pracy jest przede wszystkim angielski (Sabina skończyła filologie angielską, językiem dodatkowym, jaki wybrała był arabski).

- Nie zakładałam, że arabski mi się przyda. Bardziej traktowałam ten drugi język jako ciekawostkę. Dziś okazuje się, że często zdarza mi się dzwonić w rejony, w których jest to oficjalny język i w których nie do końca znajomość angielskiego jest podstawą – wyjaśnia.

fot. Pixabay Medycyna od lat w czołówce Zawodem, w którym na pewno znajdzie się praca w przyszłości, są kierunki medyczne. Nie jest to jednak droga dla tych, którzy dziś zastanawiają się, jakie studia wybrać. Medycyna od lat jest jednym z najbardziej obleganych kierunków. Ci, którzy postanowili związać swoje zawodowe życie z medycyną, raczej nie muszą obawiać się o pracę. Od lat Polska cierpi na deficyt lekarzy i personelu pielęgniarskiego, a pandemia tylko unaoczniła ten problem. Z danych OECD wynika, że obecnie w Polsce brakuje ok. 30 do 50 tysięcy lekarzy. Do 2030 r. w całej Europie zabraknie zaś nawet 4,1 mln specjalistów z zakresu medycyny. Problemem jest także luka kadrowa wśród pielęgniarek. Od lat mówi się o niedoborach w tym zawodzie. Tymczasem z danych GUS wynika, że niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedemerytalnym nie jest nigdzie zatrudnionych. Również dane OECD nie napawają optymizmem. Pokazują, że w Polsce tysiąc mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek. Średnia unijna to 8,2, w Niemczech ten wskaźnik to 13,2, w Finlandii - 14,2, a w Czechach – 8,1. Przeczytaj: To cud, że służba zdrowia jeszcze jakoś działa. "O wszystko musimy walczyć" Politechnika z gwarancją pracy Tajemnicą nie jest, że gwarancję pracy daje ukończenie studiów technicznych. Oczywiście absolwent z zacięciem bardziej humanistycznym będzie miał spory problem, by poradzić sobie ze specjalistyczną wiedzą (co nie oznacza, że szkoły nie ukończy). - Na pewno matematyka i fizyka to podstawa. Trzeba być dokładnym, nie można niczego robić „po łebkach”. Wychodzić trochę poza program dla własnego dobra, wszystko zaprocentuje w przyszłości – radzi Zbyszek, absolwent elektrotechniki, dziś project manager w jednej z międzynarodowych korporacji. Elektrotechnika obok automatyki i robotyki, budownictwa, energetyki, elektroniki i materiałoznawstwa uważana jest za jeden z najlepszych edukacyjnych wyborów. - Nie pamiętam, żebym był na „przeczekaniu” między jedną i druga pracą dłużej niż kilka dni. Zazwyczaj zupełnie naturalnie przechodziłem z jednej pracy do drugiej. Zdarzyło mi się, że nową pracę miałem jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia w starej. To dodatkowo pomagało w negocjacjach finansowych. I z tego co wiem, nie tylko ja jestem w tak komfortowej sytuacji; wielu moich kolegów pracuje na międzynarodowych kontraktach. Jedna ważna rzecz - to nie jest tak, że pracodawcy zabijają się o posiadaczy dyplomu politechniki. Trzeba być dobrym, ciągle się kształcić, znać języki i, co ważne, nie traktować studiów jak imprezy – dodaje Zbyszek. Zaskoczenia nie będzie. Zostań informatykiem Zaskoczenia nie będzie. jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków jest dziś niewątpliwie informatyka. Zwłaszcza ostatnie miesiące pokazały, że "sky is the limit", a praca zdalna zatarła wszystkie granice. Technologie zdominowały nasze życie, cyfryzacja i automatyzacja firm nabrała prędkości, a firmy z branży IT od kilku miesięcy zgłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jak wynika z opublikowanego pod koniec 2020 roku Barometru Ofert Pracy przygotowywanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, branża IT stała się jedną z tych, gdzie wzrost liczby poszukiwanych pracowników jest wyjątkowo zauważalny. Branża IT dziś potrzebuje przede wszystkim specjalistów, osób, dla których praca w danej firmie nie będzie pierwszą po zakończonych studiach. Dlatego warto oprócz teorii, jaką dają nam studia, postawić mocno na praktykę. - Specjaliści są bardzo poszukiwani. Mimo iż mamy dużo projektów, to naszym największym wyzwaniem jest pozyskanie talentów, bardzo doświadczonych. Nie mówimy tu o świeżych absolwentach, ale o bardzo konkretnych specjalistach. To zdecydowanie trudniejsze niż pozyskiwanie klientów czy liczba prac, które mamy do zrealizowania – podkreślał w rozmowie z PulsHR.pl Bartosz Majewski, prezes Organizacji Pracodawców Usług IT. Zobacz: Pandemia i zatrudnienie w IT. Nowe zjawiska, nowe pomysły fot. Shutterstock Do zawodów informatycznych przyciągają także zarobki. Jak wynika z analiz Ekonomicznych Losów Absolwentów, niekwestionowanym liderem jest kierunek „analiza danych – big data” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który daje zarobki niemal 2,5 raza wyższe niż średnie w miejscach zamieszkania osób kończących te studia (średnio ponad 9 700 zł miesięcznie). Ci, którzy ukończyli informatykę analityczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, mogą liczyć na zarobki ponad dwukrotnie przekraczające średnią zarobków w miejscach w których mieszkają. W przypadku nauk ścisłych w czołówce są również kierunki informatyczne z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród uczelni technicznych także króluje informatyka, a na relatywnie najlepsze zarobki można liczyć po ukończeniu AGH, politechnik Łódzkiej, Warszawskiej i Gdańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

