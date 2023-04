Jakich umiejętności brakuje młodym? Oto kompetencje przyszłości

- Komisja Europejska przykłada wiele uwagi do spraw młodzieżowych. Ten rok jest rokiem umiejętności i jest mowa o was, o młodych – o tym, jak wyposażyć was w umiejętności i kompetencje, abyście mogli dobrze wejść na rynek pracy, który jest niezwykle skomplikowany. Mamy rozwój technologii na ogromną skalę, jakiej dotychczas nie obserwowaliśmy. Mówi się, że wszystko się zmienia, powstają nowe zawody, których nie znamy. Mówimy też, że nie wiemy, jak przygotowywać młodych, bo nie mamy pojęcia, co nas czeka. Otóż wiemy i ten rok bazuje na tej wiedzy. Naszym zadaniem jest upowszechnienie wiedzy na temat tego, w jakie umiejętności powinniśmy wyposażyć was i systemy edukacyjne na każdym poziomie – mówi Paweł Poszytek.

Unia Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. 2023 rok jest z kolei Europejskim Rokiem Umiejętności. Jak wskazuje dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności jest on skierowany także do młodych ludzi.

- Komunikacja w ramach grupy interdyscyplinarnej jest najważniejsza. Nie mówimy już tak często o pracy w grupie, bo tego już uczą szkoły czy uczelnie. To, w co będziemy chcieli was wyposażyć, to umiejętności komunikacyjne - to są kompetencje przyszłości. Niezależnie od tego, w jakim obszarze będziecie działać - czy pójdziecie drogą naukową czy zawodową, to będziecie potrzebować tej umiejętności. Tym się charakteryzuje rynek pracy – będziecie pracować w małych grupach interdyscyplinarnych - komentuje Paweł Poszytek.

*Tekst powstał podczas Inauguracji Europejskiego Forum Młodych Liderów, wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

