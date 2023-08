Jak Polacy planują karierę swoim dzieciom. Zaczyna się już od podstawówki

4 września dzieci i młodzież wrócą do szkół, a rodzice wielu z nich wrócą do analiz ich zawodowej przyszłości. 29 proc. rodziców ma bowiem jasną wizję pracy, którą miałyby wykonywać ich dzieci. 6 na 10 nie chce za to ingerować w zawód, jaki w przyszłości wybiorą ich potomkowie.

Rodzice deklarują elastyczność i swobodne podejście do tej kwestii – wielu chce, by ich pociechy samodzielnie dokonywały wyboru przyszłej pracy. 36 proc. twierdzi, że nie ma preferowanego zawodu lub zawodów, które chcieliby, by wykonywały ich dzieci. 29 proc. rodziców wskazuje jednak, że ma takie preferencje co do przyszłości zawodowej potomstwa. Wśród badanych bardziej skłonni do planowania przyszłości dzieciom są mężczyźni (33 proc.) niż kobiety (25 proc.), które w większej mierze chcą pozostawić wybór dziecku.

6 na 10 badanych rodziców jasno deklaruje, że nie chce ingerować w zawód lub zawody, jakie w przyszłości wybiorą ich dzieci. Co ciekawe, w tym przypadku również kobiety istotnie częściej deklarują oddawanie potomstwu swobody we wspomnianym zakresie. 69 proc. badanych wskazuje, że nie zamierza ingerować w decyzje swoich dzieci w momencie, kiedy wybiorą one zawód czy branżę, w której chcą budować swoją zawodową przyszłość. Taką deklarację składa aż o 15 punktów procentowych mniej mężczyzn.

Źródło - raport serwisu Pracuj.pl

Pod kątem pokoleniowym deklaratywnie najrzadziej w te wybory chcą ingerować przedstawiciele pokolenia Z (71 proc. nie zamierza), a najczęściej – pokolenie silver, w którym w wybór dziecka nie zamierza ingerować nieco mniej niż połowa respondentów (49 proc.).

Praca, która jest pasją, to najlepsze rozwiązanie dla dzieci

Niemal 6 na 10 rodziców przyznaje, że kieruje lub będzie kierować edukacją swojego dziecka w taki sposób, by mogło ono zmienić swoją pasję w zawód. Odpowiedzi w tym zakresie są wyjątkowo spójne – wyniki badania pod tym kątem są na podobnym poziomie dla każdej z płci oraz wszystkich grup wiekowych.

- Badani odpowiadają zgodnie. Chcą, by pasja ich dzieci rozwijała się na tyle, by została ich pracą. Rzeczywiście obierając taką ścieżkę, dzieci mogą w przyszłości czuć się bardziej zmotywowane i zadowolone z życia zawodowego. Jednak z drugiej strony powinniśmy uważać, aby rozwijając pasję potomstwa, nie doprowadzić do pominięcia innych ważnych kwestii. Należy do nich choćby pozyskiwanie kompetencji ważnych na rynku pracy i umożliwiających uzyskanie w przyszłości stabilności finansowej. Dlatego ważne jest, aby rodzice wspierali dzieci w ich zainteresowaniach, ale jednocześnie pomagali im rozwijać umiejętności, które przydadzą się w przyszłości. Niezależnie od tego, co zdecydują się robić zawodowo – mówi Jolanta Lewandowska-Bitkowska, zajmująca się rekrutacją i rozwojem pracowników w Pracuj.pl.

Szkoła powinna przygotowywać do wejścia na rynek pracy, ale nie zawsze to robi

Rodzice chcieliby otrzymywać pomoc także od systemu edukacji. 71 proc. z nich wskazuje, że oczekuje od szkoły swojego dziecka, że będzie przekazywać wiedzę przydatną na rynku pracy. Nieco częściej takie oczekiwania mają kobiety (73 proc. w porównaniu do 69 proc. mężczyzn), a najczęściej osoby w wieku 45-54 lat (75 proc. badanych w porównaniu do 63 proc. przedstawicieli pokolenia Z).

Jednocześnie znacznie mniej niż połowa – zaledwie 38 proc. – deklaruje, że szkoła, do której chodzą ich dzieci, rzeczywiście skutecznie przekazuje wiedzę użyteczną na rynku pracy. Co ciekawe, częściej pozytywną praktykę dostrzegają w szkołach swojego potomstwa pracownicy fizyczni. 45 proc. z nich deklaruje, że ich dzieciom w ramach edukacji obowiązkowej przekazywana jest także wiedza przydatna na rynku pracy. Podobne deklaracje składa mniej, bo już tylko 34 proc. pracowników biurowych. Niemal ¼ ogółu badanych wskazuje, że w przypadku placówki, do której uczęszczają ich dzieci, taka wiedza nie jest przekazywana.

- W świecie, który staje się coraz bardziej zdigitalizowany i zaawansowany technologicznie, ważne jest, aby placówki edukacyjne przekazywały wiedzę aktualną i włączającą technologię. To nie tylko przygotuje uczniów do pracy w przyszłości, ale także wyposaży ich w umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Te z kolei niezbędne są do poruszania się po ciągle zmieniającym się rynku pracy, który w przyszłości będzie coraz bardziej dynamiczny – dodaje Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

W sytuacji, kiedy szkoła nie zapewnia odpowiedniej edukacji przygotowującej na zawodową przyszłość, 64 proc. badanych na własną rękę zapewnia swoim dzieciom dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Pracownicy biurowi istotnie częściej (68 proc.) deklarują zapewnianie dodatkowych lekcji swoim dzieciom niż pracownicy fizyczni (58 proc.). Wynikać to może z relatywnie wyższego poziomu zarobków, jaki osiągają często pracownicy biurowi. Najczęściej takie możliwości swoim dzieciom zapewniają osoby o najdłuższym doświadczeniu (69 proc. badanych w wieku 55-65 lat).

