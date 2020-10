Jak pandemia zmieniła polskie uczelnie: to była cenna lekcja

Pandemia zmieniła nie tylko środowisko biznesowe, ale również miała wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych. Jaką najważniejszą lekcję wyciągnęły? Co na uczelniach zmieniło się na plus? Które ze zmian okażą się trwałe? Bilansu ostatnich miesięcy dokonują rektorzy największych polskich uczelni.

- Zadaniem każdej uczelni jest stworzenie naukowcom atmosfery swobody i umożliwienie autonomii działania tak, żeby prace badawcze można było realizować w nieskrępowany sposób. Pandemia nieco to zmieniła. Wymusiła na nas większą dyscyplinę i wdrożenie nowych procedur, choćby w kwestii przeorganizowania systemu zarządzania infrastrukturą badawczą.



Są jednak również pozytywne aspekty tej sytuacji. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich procesów na uczelni, co pozwoliło lepiej zorganizować pracę uczelni. Myślę, że pewne rozwiązania, które udało się wypracować z powodu pandemii, mogą zostać z nami na dłużej. Przykładowo do tej pory nasza infrastruktura badawcza była w pewnym stopniu rozproszona, dlatego też zaczęliśmy wprowadzać stopniowo zmiany organizacyjne. Naszym celem jest stworzenie tzw. core labu, czyli grupy połączonych ze sobą laboratoriów, lepiej sprofilowanych niż dotychczas i wspierających się nawzajem. Warto jednak podkreślić, że ten proces dopiero się rozpoczął i potrwa zapewne co najmniej kilka lat, ale usystematyzuje pracę naukowców Politechniki Gdańskiej.



W obszarze administracji również zaszły pewne zmiany. Musieliśmy zachować ciągłość działania i realizację naszych celów statutowych, ale wobec sytuacji epidemicznej zdecydowaliśmy się na wprowadzenie systemu zmianowego w niektórych jednostkach – na przykład w dziekanatach czy w Centrum Usług Informatycznych PG. Rozwiązanie to świetnie się sprawdziło, a ponadto okazało się, że wykonywanie niektórych czynności można przeprowadzać również poza uczelnią. Udało nam się więc zoptymalizować procesy w tym obszarze - tłumaczy prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. (Fot. mat. pras.)

