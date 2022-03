Jak działa Zintegrowany System Kwalifikacji?

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia potwierdzanie kwalifikacji niezależnie od ścieżki jaka wiodła do jej osiągnięcia. I to bez względu na to, czy było to regularny proces formalnego kształcenia, kursy i inne zorganizowane formy uczenia się, czy też zdobyte doświadczenie praktyczne i uczenie się w pełni samodzielne.

Autor: pt

• 24 mar 2022 8:09





Usystematyzowanie certyfikowanych kwalifikacji są kluczowe dla wzrostu rynku i profesjonalizacji usług rozwojowych (fot. unsplash)

Zintegrowany System Kwalifikacji ma być odpowiedzią na dynamikę zmian cywilizacyjnych, a w szczególności demograficznych i technologicznych.

Zintegrowany System Kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy.

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia potwierdzanie kwalifikacji niezależnie od ścieżki, jaka wiodła do jej osiągnięcia. I to bez względy na to, czy było to regularny proces formalnego kształcenia, kursy i inne zorganizowane formy uczenia się, czy też zdobyte doświadczenie praktyczne i uczenie się w pełni samodzielne.

Jak podkreśla Rada do spraw Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, liczy się wyłącznie potwierdzenie certyfikatem, że określone efekty uczenia się zostały sprawdzone w procedurze egzaminacyjnej (tzw. walidacji) przez uprawniony podmiot. To czyni z kwalifikacji wiarygodną „walutę” na rynku pracy i w życiu publicznym, zarówno na rynku krajowym, jak i w całej przestrzeni europejskiej.

Zintegrowany (także w rozumieniu jego synchronizacji z analogicznymi systemami w krajach UE) System Kwalifikacji ma być odpowiedzią na dynamikę zmian cywilizacyjnych, a w szczególności demograficznych i technologicznych.

- Zintegrowany System Kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Ustrukturyzowany system kwalifikacji oparty na idei formalnego uznawania kompetencji ma istotny wpływ nie tylko na sytuację zawodową ludzi, ale także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Jest swoistą motywacją do budowania ścieżek karier, bazując na indywidualnych potrzebach jednostek. Większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje społeczne reprezentujemy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym – mówi Piotr Piasecki, przewodniczący Rady do spraw Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Usprawnienie procedur rekrutacyjnych

Zdaniem Piaseckiego, usystematyzowany proces potwierdzania posiadanych kwalifikacji może mieć ogromny wpływ na usprawnienie procedur rekrutacyjnych. Zdaniem przedstawiciela Rady do spraw Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych pracodawcy na jego podstawie mogą w przejrzysty sposób budować profile idealnych kandydatów, lepiej identyfikować kwalifikacje ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności. System ułatwia wspieranie rozwoju zawodowego pracowników oraz ogranicza liczbę nietrafnych decyzji w tej dziedzinie. Dodatkowo informacje gromadzone w systemie, opisy nowych kwalifikacji i aktywność poszczególnych branż mogą być niezwykle cenną wskazówką dla podmiotów szkoleniowych. Na ich podstawie mogą one modyfikować i aktualizować swoją ofertę tak, aby była jak najbardziej atrakcyjna dla pracowników o jasno określonych ścieżkach rozwoju zawodowego. Kwalifikacje są opisywane językiem efektów uczenia się, a to z perspektywy firm szkoleniowych jest ich naturalnym językiem porozumiewania się z klientami i tworzenia ofert usług rozwojowych. Fot. Shutterstock - Sektor usług rozwojowych, czyli firmy szkoleniowe i doradcze, jest szczególnie zainteresowany rozwojem ZSK, podzielając idee jakie legły u podstaw jego tworzenia i który uznaje za najlepszą odpowiedź na wyzwania rozwojowe współczesności - praktyczną realizację imperatywu uczenia się przez całe życie. Rozwój ZSK określa w sposób najbardziej praktyczny oczekiwania wobec sektora usług rozwojowych i kierunki rozwoju kompetencyjnego jego kadr - mówi Andrzej Lech, ekspert Rady. Na dzień 21 listopada 2021 roku, w Zintegrowanym rejestrze Kwalifikacji (ZRK) figurowało 13 tys. 915 kwalifikacji, z czego 12 tys. 973 stanowiły kwalifikacje pełne, w Polsce osiągane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego - to np. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dojrzałości, ukończenia szkoły czy kwalifikacje szkolnictwa zawodowego i artystycznego. Z punktu widzenia celów Systemu najistotniejsze są jednak cząstkowe kwalifikacje rynkowe, których jest jeszcze ciągle niewiele, ale to ich przyrost jest najistotniejszy w procesie rozwoju zawodowego przez całe życie. Są one kluczowe w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i zaczynają w największym stopniu decydować o wartości i zdolności pracownika do dostosowywania się do tych zmian. W ramach ZSK kwalifikacje te zyskują niezbędne przymioty wiarygodności i transparentności. Przykładem takiej nowej kwalifikacji rynkowej może być zgłoszona przez SWPS w Warszawie ta dotycząca obsługi platformy do nauczania zdalnego, istotna w kontekście ostatnich dwóch lat pracy i nauki w trybie hybrydowym. Rada do spraw Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych W skład Rady do spraw Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych wchodzą organizacje parasolowe skupiających podmioty działające w sektorze oraz inni jego interesariusze. Liderem Rady, prowadzonej w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest Polska Izba Firm Szkoleniowych. Rada przy współudziale przedsiębiorców systematycznie identyfikuje stan branży oraz potrzeby rozwoju kompetencji zawodowych, również w obliczu pandemii Covid-19 i braku możliwości świadczenia stacjonarnych usług. Informacje te są stale przekazywane do Ministerstw, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz podmiotów branżowych. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

