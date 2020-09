Inżynier przyszłości. Techniczna wiedza już nie wystarczy

Co powinien umieć „inżynier przyszłości”? O tym, jak kształcić ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych pracowników dyskutowali eksperci podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreśla, że pandemia przyspieszyła rozwój w obszarze nowoczesnych technologii.

Proces przygotowania kadr, będących w stanie współpracować ze sztuczną inteligencją, trwa. - Nasza młodzież odpowiada na to zapotrzebowanie, bo zainteresowanie różnymi kierunkami informatyki pokazuje, że na jedno miejsce jest ponad 40 chętnych. Zachętą jest tu także los absolwentów po informatyce, którzy bez problemu znajdują pracę i zarabiają powyżej średniej - komentuje minister.

Resort nauki wspiera też impulsy rynkowe. Dobrym przykładem wydaje się tu doktorat wdrożeniowy, gdzie współpraca nauki z biznesem jest bezpośrednia. Dla rozwoju doktoratu wdrożeniowego i na potrzeby związane z cyfryzacją ministerstwo - przypomina jego szef - wprowadziło drugi element jako kolejny etap tego programu: doktorat wdrożeniowy z dopiskiem „sztuczna inteligencja”. W tym roku 64 doktorantów zdecydowało się wkroczyć na tę ścieżkę.

Zarządzanie danymi rozrasta się w każdym sektorze gospodarki. Jak podkreśla Łukasz Czajkowski, dyrektor generalny Software Development Association Poland, data scientist to osoby od modelowania i zaawansowanej architektury systemowej, a więc elita na rynku pracy. Specjalistów tych brakuje, ponieważ walczy o nich m.in. przemysł oraz sektor nowoczesnych usług biznesowych.

- Oprócz umiejętności technicznych ważne jest zrozumienie danych; tutaj ważną rolę odgrywa wiedza branżowa. Dawniej - mówiąc o informatykach - podkreślaliśmy, że brakuje ludzi znających JAVA, dotnet czy C++. Ci ludzie nadal są potrzebni, jednak ich wartość tkwi w wiedzy biznesowej. Możliwość pracy w projektach automotive czy sektora zdrowia to prawdziwa wartość dodana – ocenia Łukasz Czajkowski.

Uważa, że potrzeba zatem sprawnej komunikacji, aby pracownik techniczny zrozumiał biznes, który zleca mu zadanie. - Nie chodzi o robienie technologii dla samej technologii. Istotne jest jej zastosowanie. Tutaj jednak pojawia się problem – w znaczącym deficycie są umiejętności komunikacyjne czy współpraca w zespole. Po części wynika to z cech osobowych kandydatów, wybierających kierunki informatyczne. Nad tym musimy popracować... – komentuje Czajkowski.

I podkreśla, że należy do branży IT przyciągnąć większą liczbę kobiet. To jeden z najskuteczniejszych sposób na uzupełnienie braków kadrowych. Trzeba pokazać paniom, że IT to nie tylko męski świat.

Łukasz Czajkowski, dyrektor generalny Software Development Association Poland

Inżynier przyszłości

Z badania firmy Siemens wyłania się portret inżyniera przyszłości. Jaki powinien być? Musi oczywiście posiadać wysokie kompetencje techniczne, a także wiedzę branżową. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce.

Raport pokazuje też, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na umiejętności interpersonalne.

- Komunikatywność to podstawa. Do tego dochodzi wyczulenie na to, co robimy. Jeśli obie strony będą umiały się porozumieć, dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie – mówi Łukasz Otta, digital transformation director w firmie Siemens.

Jak zauważa, empatia to kolejna kwestia, która jest bardzo istotna. - Ważne jest zrozumienie drugiego człowieka. Warto, aby inżynier wiedział, dlaczego klient zapiera się i nie chce wdrożyć pewnych rozwiązań. Być może ma powody, których nie potrafi nazwać – wyjaśnia Otta.

Inna kwestia, na którą zwraca uwagę Łukasz Otta, to twórcze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

- W tej chwili mamy technologię – możemy ją opisać i wycenić. Jednak bez jej zrozumienia - jest bezużyteczna – dodaje Otta.

Łukasz Otta, digital transformation director w firmie Siemens

Jak kształcić?

Tomasz Trawiński, prorektor ds. infrastruktury i promocji na Politechnice Śląskiej podkreśla, że tylko formuła studiów dualnych, a więc bardzo ścisła współpraca między uczelnią a przedsiębiorcami, to odpowiedź na pytanie „jak kształcić”. Student powinien połowę czasu spędzić u pracodawcy.

- Trzeba oczywiście zaprojektować dany kierunek oraz zidentyfikować potrzeby poprzez efekty kształcenia – mówi Tomasz Trawiński. - System dualny jest bardzo popularny na naszej uczelni - na mechatronice, transporcie czy fizyce przemysłowej.

Jak zaznacza Trawiński, mechatronika to synergiczna kombinacja różnych inżynierii – automatyki, informatyki czy inżynierii mechanicznej, ale też umiejętności zarządzania czy pracy w grupie.

- Bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na umiejętność pracy w grupie. Stawiamy na nauczanie projektowe Już nawet na pierwszym roku studenci z różnych kierunków mogą wybrać projekt i realizować swe cele – podkreśla Trawiński. - Poprzez kształcenie zorientowanych projektowo i posiadających rozwinięte umiejętności pracy w grupie studentów, jesteśmy w stanie dostarczyć kompetentnych pracowników dla bardzo wymagającego rynku.

Tomasz Trawiński, prorektor ds. infrastruktury i promocji na Politechnice Śląskiej

Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej na Politechnice Poznańskiej, zwraca uwagę na inny aspekt – edukację międzynarodową, którą uczelnia przetestowała w praktyce. Wyzwania które się pojawiły dotyczyły m.in. umiejętność pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo czy umiejętności wymiany wyników swojej pracy w sposób zrozumiały dla pozostałych członków zespołu.

Tym razem Politechnika Poznańska została liderem Uniwersytetu Europejskiego „EUNICE”

- Zaproponowaliśmy kształcenie studentów na zasadzie blanded mobility, czyli student nie jedzie na cały semestr do zagranicznej uczelni. Pojawia się w pierwszym tygodniu, aby zapoznać się z profesorem i tematem. Następnie wraca na swą uczelnie i współpracuje zdalnie. Pod koniec projektu powraca na tydzień, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik – mówi Paweł Śniatała. - Inne rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, to based education. Przykładowo: kształcimy informatyka na dotychczasowych zasadach, jednak jest on przypisany do ochrony zdrowia. Przykłady zastosowania np. sztucznej inteligencji ilustrują przypadki z dziedziny ochrony zdrowia – dodaje Śniatała.

Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej na Politechnice Poznańskiej

O istocie komunikacji mówi również Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs, zorganizowany w ramach programu e-Pionier, jest stosunkowo niewielki (do rozdysponowania jest 100 mln zł), ale wartość tej inicjatywy polega na jej nietypowości.

- W tym konkursie chcemy łączyć trzy światy: nauki, biznesu i administracji, które mówią zupełnie innymi językami. Rolą NCBR-u jest połączenie tych światów tak, aby powstało coś kreatywnego, ale też praktycznego – mówi Izabela Żmudka. - Konkurs polega na tym, że razem z KPRM i GovTech wspieramy rozwiązywanie problemów w szeroko rozumianej administracji. Zbieramy pomysły, które będą zgłaszane do akceleratorów – również my je wybierzemy. Akcelerator, rozumiejąc potrzeby administracji, może wytłumaczyć to zespołowi programistów, pełni więc rolę mentora czy, coacha. To ciekawa oferta dla młodych programistów.

Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Cyberbezpieczeństwo w firmach

Grupa PERN zajmuje się logistyką naftową - zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych,

Jak zauważa Mateusz Wodejko, wiceprezes PERN, spora część biznesu – m.in. bazy paliwowe czy rurociągi – są zautomatyzowane, dlatego bardzo ważne jest w ich przypadku bezpieczeństwo. Właśnie w tym celu powstało Security Operations Center (Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem).

- Wyzwaniem było znalezienie pracowników do zespołu. Liczba specjalistów na rynku pracy jest ograniczona, dlatego postawiliśmy na rozwój. Szukaliśmy ludzi z doświadczeniem w sieciach informatycznych. Po trzech latach od utworzenia centrum udało nam się wykształcić świetny zespół specjalistów – mówi Mateusz Wodejko. - Podobne rozwiązanie wprowadziliśmy w przypadku automatyków – stawiamy na ludzi młodych, którzy są kreatywni i otwarci na nowości.

Mateusz Wodejko, wiceprezes PERN

By rozwijać kompetencje menedżerów, PERN stworzył Akademię Menedżera.

- To szeroko rozwojowy program, dzięki któremu menedżerowie mogą rozwijać wiedzę z wielu dziedzin – zaznacza Mateusz Wodejko. – Projekty, nad którymi pracowali w trakcie trwania Akademii, zostały wdrożone w naszej firmie.

Przypomnijmy, Akademia Menedżera miała formę rocznych studiów podyplomowych. W tym roku ukończyło ją 36 osób. I powstało 10 projektów związanych z różnymi obszarami spółki, które przyczynią się do usprawnienia działań przedsiębiorstwa.

Debatę poprowadził Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Artykuł powstał na kanwie debaty "Kadry dla cybergospodarki", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapis całej sesji - poniżej.