Inżynier pilnie poszukiwany. Firmy rekrutują na gliwickich targach pracy

Współpraca środowiska akademickiego z biznesem pozwala w sposób płynny włączać nowe kadry do firm (fot. Shutterstock)

Jak wynika z raportu Pracuj.pl, inżynierowie to grupa zawodowa poszukiwana dziś na polskim rynku pracy jak nigdy wcześniej. - Rynek pracy sprzyja specjalistom w dziedzinie technologii. Bardziej niż tytuły przedsiębiorcy cenią obecnie praktyczne umiejętności kandydatów. Bez dyplomu się jednak nie obędzie. Akademicką aktywność można jednak z powodzeniem łączyć z tą zawodową, ponadto pracodawcy coraz częściej dostosowują swoją ofertę do osób studiujących. Można więc dobrze zarabiać, nie rezygnując ze studiów drugiego stopnia - podkreśla Marek Drewniak, kierownik Sekcji Badań i Rozwoju w Dziale Automatyki w gliwickiej firmie AIUT.

Zatrudnienie oparte na umiejętnościach wzrosło o ponad połowę w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzisiaj doświadczeni inżynierowie potrzebni są jak nigdy wcześniej.

- Automatyk, mechatronik, elektrotechnik, developer IT, elektryk – inżynierowie tych specjalizacji mogą bez wahania umawiać się na rozmowę o pracę w naszej firmie. Oczywiście o zatrudnieniu, jak zawsze decyduje kilka czynników, ale z naszego punktu widzenia, jako integratora systemów automatyki, ważna jest przede wszystkim posiadana wiedza techniczna, kompetencje do pracy zespołowej, a także praktyczne umiejętności. Jednocześnie wspieramy naszych pracowników w dalszym rozwoju, tak aby mogli łączyć pracę u nas z akademicką aktywnością – wyjaśnia Marek Drewniak z gliwickiej firmy AIUT. Firma zatrudnia dziś ponad 1000 osób, w tym ok. 600 inżynierów różnych specjalizacji.

Coraz większe szanse na szybsze wejście na zawodową ścieżkę mają także studenci.

– Studiując nabywamy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności ogólnego radzenia sobie w środowisku pracy, rozwiązywania złożonych problemów technicznych, konsultacji czy raportowania. W mojej ocenie wyłącznie ścieżka uczelniana pozwala przyswoić te umiejętności. Scenariuszem idealnym jest odbywanie praktyk lub stażu u potencjalnych pracodawców. W naszym przypadku studenci mogą dołączyć do płatnego programu stażowego w laboratorium AIUT Lab, gdzie mają szansę zapoznać się z najnowszymi technologiami, robotami przemysłowymi i projektować oraz wdrażać komercyjne projekty. Tu również stale prowadzimy nabory – zachęca ekspert AIUT.

Ścisła współpraca środowiska akademickiego z biznesem, pozwala w sposób płynny włączać nowe kadry w szeregi polskich firm. Jak wskazują pracodawcy, taki model daje obopólne korzyści.

– Zarówno my jako pracodawca, jak i studenci Politechniki Śląskiej mamy tę szczególną i komfortową sytuację, że nie musimy szukać daleko – my talentów, oni pracy – zaznacza Marek Drewniak i dodaje: