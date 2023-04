Inwestowanie w naukę się opłaca. Tak rośnie PKB

- Jeżeli popatrzymy na zależność między nauką a PKB, to nie ma żadnej wątpliwości, że inwestowanie w naukę przynosi zwrot. Efekty są wyższe niż skala nakładów. Jeżeli popatrzymy głębiej na zebrane przez nas dane, to okazuje się, że efektywność inwestowania w naukę jest zależna od poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Jeżeli ten poziom jest niski, to te efekty nie są zadowalające - powiedział prof. Jacek Pietrucha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Podczas sesji „Nauka i rozwój” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach profesor Pietrucha przekonywał, że „opłacalność” inwestycji w naukę i ich wpływ na gospodarkę widać najlepiej w krajach wysoko rozwiniętych.

- Kraje naszego regionu do tej pory uzyskiwały wysokie tempo wzrostu PKB, wykorzystując inne źródła wzrostu wynikające z procesów transformacyjnych tych gospodarek. Jednak te efekty powolutku się kończą. Musimy przechodzić do innych motorów wzrostu gospodarczego. Tym motorem może być nauka - przekonywał.