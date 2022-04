ING stawia na start-upy i rusza z konkursem grantowym

Bank ING ruszył z pierwszą edycją konkursu dla młodych naukowców i start-upów na najlepsze rozwiązania dotyczące obszaru czystej energii. To program grantowy banku, który ma wspierać projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pula nagród to 1 mln zł.

Program grantowy banku ING ma wspierać projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju (fot. Shutterstock)

– Od wielu lat promujemy rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy do oferty produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem środowiskowym. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą i doświadczeniem. Teraz chcemy również zachęcać do działań na rzecz środowiska start-upy i młodych naukowców. W ogłoszonej w połowie 2021 roku Deklaracji Ekologicznej zobowiązaliśmy się do przekazania 2 mln zł na program grantowy dla tej grupy na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty będziemy nagradzać w konkursach organizowanych dwa razy do roku. Wierzymy, że wspólnymi działaniami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy jeszcze więcej osiągnąć - wyjaśnia wiceprezes ING Banku Śląskiego Joanna Erdman.

W konkursie grantowym zostaną wyłonione najbardziej innowacyjne rozwiązania, odpowiadające na wyzwanie konkursu: Jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii.

Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za pierwsze miejsce jest to 400 tys. zł, za drugie miejsce 300 tys. zł, a za trzecie miejsce 150 tys. zł. Dodatkowo przewidziana jest też możliwość przyznania nagród specjalnych, o łącznej wartości 150 tys. zł.

– Budując założenia programu grantowego przeprowadziliśmy wiele badań i rozmów ze start-upami i naukowcami – stworzyliśmy koncepcję konkursu adresującą potrzeby i oczekiwania tej grupy. Uwzględniliśmy elementy, które są dla nich istotne, m.in. warsztaty, mentoring, działania promocyjne. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie przyczynimy się do popularyzacji rozwiązań w zakresie czystej i dostępnej energii oraz twórczego myślenia nastawionego na kreowanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ESG - tłumaczy Małgorzata Jarczyk-Zuber, chief innovation officer ING Banku Śląskiego.

Ogłoszenie finalistów nastąpi 6 czerwca. Zwycięzcy wyłonieni zostaną 27 czerwca podczas gali finałowej konkursu.

