Huawei i Akademia WSB łączą siły

Huawei Polska i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i nowych technologii. Huawei Polska i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej podpisały porozumienie o współpracy (fot. mat. prasowe)

Huawei Polska rozpoczął partnerstwo z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Porozumienie zakłada wielopoziomową współpracę obydwu instytucji w zakresie edukacji studentów.

- Transformacja cyfrowa jest jednym z kierunków strategicznych Akademii WSB. Sztuczna inteligencja, automatyzacja, elektromobilność i cyberbezpieczeństwo zmieniają rynek pracy, co determinuje model współczesnego kształcenia. Ważne jest, aby absolwent studiów wyższych był przygotowany nie tylko do dynamicznego rynku pracy, ale też do aktywnego życia, do którego technologia wkracza coraz bardziej. Dlatego cieszę się z nawiązania współpracy z Huawei – liderem branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce. Dzięki temu nasi studenci będą mogli zdobywać praktyczną wiedzę i nowe umiejętności. Wierzę, że wspólnie będziemy mogli rozwijać młode talenty w ramach programu Seeds for the Future, ale także tworzyć innowacyjne rozwiązania - wyjaśnia dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB.

Wśród wspólnych działań jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, a także organizacja tematycznych konferencji i seminariów, które podniosą poziom wiedzy studentów.

Oprócz tego współpraca będzie stawiała na polepszenie kwalifikacji zawodowych studentów poprzez organizację studiów podyplomowych, szkoleń oraz praktyk przygotowujących do pracy w zawodzie. Huawei Polska ma także wspomagać Akademię WSB w tworzeniu programów studiów oraz innych form doszkalających.

- Huawei Polska jest aktywnym uczestnikiem procesu podnoszenia jakości wyższej edukacji w Polsce. Wiemy, jak ogromne znaczenie odgrywa ona w przygotowaniu studenta do dalszej pracy w danej branży. Częstym problemem, który spotyka młode osoby na rynku pracy jest niedopasowany charakter zdobytych na studiach umiejętności do rzeczywistej pracy i, wynikające z tego, niezrozumienie potrzeb pracownika przez pracodawcę - podkreśla Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

