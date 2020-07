Gwarancja pracy i 3300 zł stypendium na czas nauki. Trwa rekrutacja do KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Absolwenci uzyskują mianowanie w momencie podjęcia pracy w administracji publicznej, oferowane im są zazwyczaj stanowiska średniego szczebla.

W sumie ponad 1 300 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą.

Słuchacze KSAP są w pełni przygotowywani do pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej. Zresztą jednym z warunków rozpoczęcia kształcenia jest zobowiązanie się do pracy, przez co najmniej 5 lat od ukończenia nauki w urzędach administracji publicznej. To wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad etyki korpusu służby cywilnej.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które: nie ukończyły 32 lat, posiadają wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne, znają język angielski, francuski lub niemiecki, spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej (tj: są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345), korzystają z pełni praw publicznych, cieszą się nieposzlakowaną opinią, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej).

Grafika: KSAP

Słuchacze mają zapewnione m.in. stypendium (3300 zł brutto), staż zagraniczny (6 tygodni -zazwyczaj w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej), dwa staże krajowe (po 8 tygodni każdy - zazwyczaj w centralnych urzędach administracji publicznej), naukę języków obcych, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych, udział w konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa, program mentoringowy, ubezpieczenie społeczne, możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP.

Co więcej absolwenci szkoły mają również gwarancję zatrudnienia, mianowanie w służbie cywilnej (po ukończeniu KSAP i podjęciu pracy w administracji). Do tego okres kształcenia zalicza się do uprawnień pracowniczych. Zaś słuchaczom KSAP, którzy przed rozpoczęciem kształcenia byli pracownikami administracji publicznej, na okres kształcenia w KSAP przysługuje urlop bezpłatny. Rekrutacja online trwa do 14 sierpnia. Rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia 2020. To po nich zostaną wyłonieni słuchacze KSAP. Przebieg rekrutacji jest trzy etapowy. Na pierwszy etap składa się sprawdzian umiejętności i sprawdzian wiedzy – 28 sierpnia (piątek) oraz sprawdzian znajomości języka obcego – 29 sierpnia (sobota). Drugi etap to test MAPP (motywacyjna analiza potencjału pracowniczego) – do wykonania samodzielnie przez uczestników między 7 (poniedziałek) a 11 (piątek) września oraz ocena zintegrowana – między 14 września (poniedziałek) a 2 października (piątek). Trzeci etap to rozmowy kwalifikujące zaplanowane między 13 (wtorek) a 15 (czwartek) października.