Grupa iCEA i Uniwersytet Adama Mickiewicza łączą siły

Działająca w branży marketingowej Grupa iCEA rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor: KDS

• 15 paź 2021 19:00





Jacek Dziura - CMO w Grupa iCEA (fot. iCEA)

W ramach współpracy przedstawiciele firmy poprowadzą wykłady i kursy z zakresu marketingu. Zajęcia będą odbywały się zarówno w formie online, jak i offline. Wykłady rozpoczną się już od połowy października.

Wykłady z zakresu “Wprowadzenie do marketingu online” poprowadzi Jacek Dziura, który na co dzień pełni funkcję chief marketing officera w Grupie iCEA.

- Kolejny rok z rzędu reklama online wyprzedza offilne, a inwestycje w ten kanał podnoszą efektywność biznesu. Jednak żeby zrozumieć obecne mechanizmy i lepiej radzić sobie w świecie online, należy dobrze poznać to środowisko. Ogromnie cieszy mnie fakt, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z postępujących zmian i szukają możliwości zdobywania wiedzy w tym kierunku, dlatego angażuję się w ten projekt i chętnie podzielę się swoją wiedzą ze studentami podczas wykładów. Mam nadzieję, że ten wspólny czas zainspiruje nas wzajemnie do efektywnych działań i wiele nas nauczy - mówi Dziura.

Ponadto eksperci z innych spółek z Grupa iCEA należących do holdingu Digital Now! spotkają się ze studentami, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach spotkań otwartych pod szyldem "Praktyka marketingu w sieci". W tym roku będą się one odbywały w formie zdalnej w poniedziałki o godzinie 18:30. Zajęcia poprowadzą Michał Ziach - SEO Operations Manager w Grupie iCEA oraz Tomasz Czechowski - SEO Technical Manager w Grupie iCEA.

