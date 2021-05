Gorąco na uniwersytecie, profesorowie do zwolnienia. "Decyzja polityczna"

Zwolnienia w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracę stracą doświadczeni naukowcy. Nie mają wątpliwości, że to decyzja polityczna. - Na ich miejsce zostaną przyjęte inne osoby, być może z klucza narodowo-katolickiego. Ale poziomem nie dorosną zwalnianym do pięt - uważa prof. Tadeusz Gadacz, wieloletni wykładowca UP, obecnie związany z AGH.

Autor:KDS

Do zwolnienia wytypowanych zostało 8 doświadczonych wykładowców (fot. Facebook/Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

- Przez dwie kadencje budowałem Instytut Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zaprosiłem do współpracy wybitnych profesorów. Uzyskaliśmy uprawnienia doktorskie i wysoką kategorię (...) Dzisiaj dowiedziałem się, że zostaną zwolnieni wszyscy profesorzy powyżej 60 lat (kobiety) i powyżej 65 lat (mężczyźni) - w emocjonalnym wpisie na Facebooku o planowanych zwolnieniach poinformował prof. Tadeusz Gadacz, filozof i religioznawca specjalizujący się w filozofii człowieka, który przez wiele lat związany był zawodowo z Uniwersytetem Pedagogicznym.

Wykładowca informuje, że pracę mają stracić m.in. dyrektor Instytutu prof. dr hab. Janusz Majcherek, filozof nauki i naukoznawca, prof. dr hab. Wojciech Sady, prof. Janusz Krupiński czy też profesor Akademii Sztuk Pięknych i tłumacz S. Kierkegaarda dr hab. Antoni Szwed. W sumie pracę ma stracić osiem osób.

W rozmowie z Gazetą Wyborczą w Krakowie doniesienia te potwierdził szef instytutu prof. Janusz Majcherek. Poinformował, że związki zawodowe mają otrzymały od działu kadr wniosek o zaopiniowanie zwolnienia ośmiorga pracowników naszego Instytutu.

Jak podaje GW, zwolnienia to ciąg dalszy wprowadzanego przez obecne władze uczelni planu restrukturyzacyjnego. Zdaniem rektora, prof. Piotra Borka, uczelnia boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Związki zawodowe decyzję władz uczelni nazywają skandalem. Jak nieoficjalnie ustaliła GW, mają negatywnie zaopiniować pismo w tej sprawie.

Prof. Gadacz nie ma mają wątpliwości, że jest to decyzja polityczna. - Na ich miejsce zostaną przyjęte inne osoby, być może z klucza narodowo-katolickiego. Ale poziomem nie dorosną zwalnianym do pięt. Uczelnia to nie korporacja, w której dowolnie można wymieniać pracowników. Uczelnia przypomina raczej winnicę, w której trzeba czekać czasami dziesiątki lat, aby zrodziła dobre owoce. Kiedy już rodzi, to się ją wycina. Odczuwam to osobiście boleśnie, bo w rozwój Instytutu włożyłem wiele pracy i serca - pisze wykładowca.

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, czekamy na odpowiedź.

