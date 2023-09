Generacje pracowników trzeba nauczyć cyfrowego świata przemysłu

Współfinansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i realizowany przez międzynarodowy zespół ekspertów z Uniwersytetu Luciana Blagi w Sibiu, Klaster GAIA oraz Smart Secure Networks, projekt "Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure" jest odpowiedzią na istotny problem, który dotyka obszar cyfrowego rozwoju w Europie.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu specjalistycznych kursów zawodowych dla młodzieży z ostatnich klas szkół średnich oraz studentów pierwszych lat inżynierskich. Kursy skoncentrowane są na nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej i Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT) z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa jako kluczowego komponentu cyfryzacji.

System kursów ma na celu wprowadzenie praktycznej wiedzy poprzez zajęcia laboratoryjne i projekty, przygotowując nowe grupy zawodowe do pracy w zautomatyzowanych przedsiębiorstwach. Projekt ma również za zadanie zapoznanie uczestników z możliwościami i wymaganiami związanymi z cyfrowymi systemami produkcji opartymi na inteligentnych rozwiązaniach Internetu Rzeczy, które wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0.

Innowacyjność projektu polega na stworzeniu programu kursów i szkoleń specjalistycznych, które jeszcze nie istnieją jako standard. Kursy krytycznie wpływają na kluczowe obszary rozwoju cyfrowego w Europie, zgodnie z założeniami programu Cyfrowa Europa oraz polityką Zielonego Ładu, które promują cyfryzację jako narzędzie do poprawy efektywności energetycznej i surowcowej.

W ramach projektu eksplorowane są również zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i zarządzaniem surowcami (fot. Claudio Schwarz/Unsplash)

Projekt koncentruje się szczególnie na zagadnieniach cyberbezpieczeństwa w systemach Przemysłowego Internetu Rzeczy i ekosystemie Przemysłu 4.0, uznając je za nieodzowny warunek funkcjonowania tych systemów. Celem projektu jest zbudowanie świadomości roli, jaką odgrywa cyberbezpieczeństwo w cyfrowych rozwiązaniach produkcyjnych oraz w procesach zarządzania organizacjami operującymi w zautomatyzowanych systemach.

Poprzez zajęcia laboratoryjne i projekty, uczestnicy kursów zdobywają praktyczną wiedzę na temat pracy urządzeń w systemach Automatyki Przemysłowej i Przemysłowego Internetu Rzeczy, korzystając z inteligentnych czujników i systemów analizy danych. Uczą się standardów i sposobów komunikacji, zarządzania oraz kontroli tych środowisk, a także programowania i zapewniania bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego.

Projekt umożliwia uczestnikom zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez zrobotyzowane systemy produkcji, cyfrowe systemy zarządzania produkcją oraz integrację systemów produkcyjnych i procesów organizacyjnych i biznesowych. W ramach projektu eksplorowane są również zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i zarządzaniem surowcami w kontekście nowoczesnego zarządzania logistyką.

Przygotowanie nowej generacji pracowników do cyfrowego świata przemysłu

W rezultacie projekt "Engineers of the Future – Smart, Skilled, Secure" ma na celu nie tylko przygotowanie nowej generacji pracowników do cyfrowego świata przemysłu, ale także zwiększenie świadomości roli cyberbezpieczeństwa w tym kontekście. Jest to krytyczny krok w kierunku osiągnięcia celów programu Cyfrowa Europa oraz polityki Zielonego Ładu, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl