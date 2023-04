Foodcom rekrutuje na płatne staże

Do końca kwietnia studenci polskich uczelni wyższych mogą zgłosić się do udziału w płatnym, trzymiesięcznym stażu w firmie Foodcom. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe oraz zbudować kompetencje w jednej z trzech ścieżek zawodowych.

Program stażowy skierowany jest do studentów kierunków takich jak handel, zarządzanie, logistyka, transport, finanse i rachunkowość, marketing oraz kierunków pokrewnych. Do stażu, który potrwa od początku lipca do końca września 2023 r., zaproszonych zostanie 15 osób, które pod okiem specjalistów przygotują się do wykonywania zadań w wybranym obszarze: biznes międzynarodowy (handel i logistyka), finanse (księgowość, finanse, kadry i płace) lub marketing (kreatywny i analityczny).

– Nasza oferta staży to nie tylko inwestycja w młodych ludzi i szansa na zdobycie przez nich doświadczenia w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie handlowej o zasięgu międzynarodowym. To przestrzeń do rozwoju, realizacji własnych pomysłów, a także poszanowanie idei work-life balance. Na staż zapraszamy ludzi otwartych, ambitnych i zmotywowanych, którym dajemy przestrzeń do rozwoju i realizacji własnych pomysłów – mówi Adrianna Gałecka, specjalista ds. employer brandingu w Foodcomie.