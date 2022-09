Firmy technologiczne pomagają w kształceniu kadr, bo to się opłaca

W całej Europie popyt na kompetencje technologiczne i informatyczne już w tej chwili mocno przewyższa podaż. Szacuje się, że w Polsce na rynku pracy brakuje ok. 50 tys. informatyków i specjalistów z branży ICT. Wraz z transformacją cyfrową – i trendami takimi jak elektromobilność, automatyzacja, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo – ta luka kadrowa będzie się pogłębiać. Uczelnie starają się odpowiadać na to zapotrzebowanie, a biznes, dla którego dostępność wykwalifikowanych kadr ma fundamentalne znaczenie, coraz częściej angażuje się w ten proces.

– Cyfrowe technologie są bardzo ważne w dzisiejszym kształceniu, a firmy mogą robić wiele rzeczy, żeby się w ten proces zaangażować. Mogą wspierać uczelnie, organizować stypendia i praktyki bądź warsztaty dla studentów czy różnego rodzaju prezentacje, targi, imprezy pozwalające zobaczyć, co robią firmy wysokich technologii – mówi agencji Newseria Biznes Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

– O ile szereg procesów i prac inżynierskich można już dość łatwo zautomatyzować, o tyle myślenie o nowych produktach, usługach czy działalności całych biznesów ciężko oddać sztucznej inteligencji czy nowym technologiom. Dlatego są potrzebni nowi, młodzi świadomi studenci – podkreśla Ryszard Hordyński.

Uczelnie starają się odpowiadać na to zapotrzebowanie, dostosowując kierunki kształcenia do cyfrowych realiów. Biznes, dla którego dostępność wykwalifikowanych kadr ma fundamentalne znaczenie, coraz częściej angażuje się w ten proces, inicjując m.in. współpracę ze szkołami wyższymi czy autorskie programy szkoleniowe.

– Współpraca uczelni z biznesem przynosi duże korzyści, ponieważ studenci zdobywają praktyczną wiedzę. Te nowoczesne trendy, oparte dziś m.in. na sztucznej inteligencji, robotyzacji i wirtualnej rzeczywistości, są implementowane w ramach programów kształcenia właśnie dzięki współpracy z różnymi partnerami – mówi dr hab. Marcin Lis, profesor AWSB, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Jak Huawei Polska będzie współpracować z Akademią WSB

W ubiegłym tygodniu uczelnia poszerzyła listę tych partnerów właśnie o firmę Huawei. 23 września br. obie strony podpisały porozumienie o współpracy w zakresie edukacji studentów. Wśród zaplanowanych działań są m.in. wspólne przedsięwzięcia naukowe i badawczo-rozwojowe oraz tematyczne konferencje i seminaria dla studentów. Huawei Polska ma także wspomagać Akademię WSB w tworzeniu programów studiów oraz szkoleń i praktyk przygotowujących do pracy w konkretnych zawodach.

– Ta współpraca będzie wielowątkowa. Obejmie m.in. definiowanie wspólnych programów kształcenia i wychodzenie z bardzo praktyczną ofertą dotyczącą sztucznej inteligencji, elektromobilności, ale i obszaru telekomunikacji, realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych i programów dla naszych studentów. Studenci Akademii WSB będą też uczestniczyli w programie Seeds for the Future – mówi prof. Marcin Lis.

Realizowany od dziewięciu lat Seeds for the Future to globalny program edukacyjny Huawei, którego celem jest rozwijanie talentów w dziedzinie technologii ICT i przygotowanie studentów do postawienia pierwszych kroków w profesjonalnym świecie nowych technologii. Program jest skierowany do najzdolniejszych studentek i studentów z uczelni wyższych, głównie tych, którzy uczą się na kierunkach związanych z IT, inżynierią, technologiami czy matematyką. W ramach Seeds for the Future mogą wziąć udział w kilkudniowym cyklu szkoleń i warsztatów prowadzonych przez światowej klasy ekspertów i poznać m.in. trendy w rozwoju sztucznej inteligencji i inteligentnych miast, internetu rzeczy, technologii chmurowych czy zastosowań 5G.

– Kolejny obszar współpracy to cykliczne konferencje, które będziemy realizowali pod patronatem Huaweia, dotyczące m.in. innowacyjności i przedsiębiorczości oraz Industry 5.0, ponieważ ta organizacja ma w tym duże doświadczenie i z doświadczeń jej ekspertów będziemy korzystali – mówi prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Huawei angażuje się w edukację w całej Europie

Huawei prowadzi w całej Europie szereg programów edukacyjnych, stypendiów i szkoleń, które mają stworzyć ekosystem rozwoju talentów i kompetencji cyfrowych. W tym celu firma technologiczna współpracuje z kilkoma polskimi uczelniami.

– Z Akademią Leona Koźmińskiego wspólnie prowadzimy studia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z Politechniką Warszawską, gdzie działa m.in. nasze laboratorium, współpracujemy w zakresie sztucznej inteligencji. Z kolei z Politechniką Poznańską współpracujemy przy kształceniu studentów w zakresie rozwiązań sieciowych. Tak więc pomysłów jest wiele – dodaje Ryszard Hordyński.

We współpracy z uczelniami firma organizuje także program ICT Academy. Globalnie obejmuje on 2 tys. uniwersytetów, a jego celem jest wsparcie wysiłków edukacyjnych oraz przeszkolenie ponad miliona specjalistów i ekspertów ICT do 2024 roku. Huawei od lat stawia też na pogłębianie równości płciowej w dostępie do edukacji w zakresie nowych technologii, angażując się we współpracę z Fundacją Edukacyjną Perspektywy w projekcie „Dziewczyny na Politechniki!” czy też wspierając kampanię #WiedzaNieMaPłci organizowaną przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką.