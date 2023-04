Firmy potrzebują miękkich kompetencji

W postrzeganiu kandydatów kompetencje miękkie wciąż pozostają w cieniu dyplomów i certyfikatów. To błąd. Odpowiedni rozwój zawodowy wymaga zdolności łączenia kompetencji twardych i cyfrowych z miękkimi.

- Analiza umiejętności to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru kandydata o pracę. Poza jego doświadczeniem, uprawnieniami czy edukacją, bierze się pod uwagę umiejętności, które firma porównuje z modelem kompetencyjnym stworzonym dla danego stanowiska pracy – mówi Piotr Pszczółkowski, CEO HRtec, spółki dostarczającej systemy do zarządzania procesami HR.

Aż 91 proc. spośród przebadanych przez Polski Instytut Ekonomiczny firm wskazało, że trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich umiejętnościach stanowią barierę w ich działalności. Z drugiej strony aż 72 proc. firm nie inwestowało w kapitał ludzki w 2021 roku i nie planowało tego robić w 2022 roku. To błąd. By jednak uzupełnić lukę kompetencyjną, firmy muszą przeanalizować, jakich umiejętności brakuje w ich zespole.

Firma ZipRecruiter w raporcie „The Job Market Outlook for Grads” umieściła listę najbardziej pożądanych umiejętności. Na podstawie ogłoszeń o pracę zamieszczanych na portalu firmy powstało podsumowanie kompetencji miękkich, które najczęściej pojawiały się w wymaganiach na dane stanowisko. I tak, na pierwszym miejscu znalazły się umiejętności komunikacyjne, które wymieniło aż 6,1 mln pracodawców.

Na kolejnych pozycjach znalazły się np. planowanie, zarządzanie czasem i projektami, czy analityczne myślenie, na które wskazało 2,7 mln zatrudniających. Dane te zdają się potwierdzać, że kompetencje miękkie znacznie zyskują na istotności, i to już na etapie rekrutacji. Żeby w pełni wykorzystać potencjał, jaki każdy z pracowników może wnieść do organizacji, istotne jest wzmacnianie ich mocnych stron.

- Wielu menedżerów HR często podważa sens badania luki kompetencyjnej. Tym bardziej, że w dynamicznej zmieniającej się organizacji ważne jest zwinne dopasowywanie się pracownika do nowych funkcji, a co za tym idzie, ciągły rozwój umiejętności. Potrzeba zatem prostych metod oceny, często dokonywanych, które będą głównie nastawione na budowanie potencjału pracownika, a nie uzupełnienie jego braków. AI z pewnością może pomóc w tym procesie poprzez przetwarzanie danych i dopasowywanie zadań do silnych stron pracowników – mówi Pszczółkowski.

Również pracownicy podkreślają wagę kompetencji miękkich. Jak wynika z badania firmy szkoleniowej GoodHabitz "Pracownicy w świecie rozwoju" mają one wpływ na skuteczną współpracę w zespole (79 proc.), budowanie relacji z przełożonym (77 proc.) czy kontakty z klientami firmy (75 proc.).

Pod kątem efektywności pracy, 77 proc. z nas dostrzega wpływ umiejętności miękkich na wyniki zawodowe, a 66 proc. - na tworzenie nowych rozwiązań i produktów. Istotne są także aspekty związane z samymi warunkami zatrudnienia. 72 proc. pracujących Polaków widzi wpływ umiejętności miękkich na podejmowanie trafnych decyzji w karierze (74 proc.), skuteczne starania o podwyżkę (72 proc.) czy utrzymanie stabilnej pracy na dłużej (72 proc.) i skuteczne staranie o awans (66 proc.).

Umiejętności cyfrowe to kompetencje przyszłości? Tak, ale jeśli idą w parze z miękkimi

Istotne są również umiejętności cyfrowe pracowników. Wpływ na to mają wydarzenia ostatnich lat i upowszechnienie się pracy zdalnej i pracy w modelu hybrydowym. Bo choć od 2022 roku firmy wracają do pracy biurowej, modele zdalny i hybrydowy na stałe wpisały się w realia rynku pracy.

Odpowiedni rozwój zawodowy wymaga jednak zdolności łączenia kompetencji miękkich z cyfrowymi i twadymi. Już pod koniec 2019 roku eksperci PFR, DELab UW i Google podkreślali, że równolegle z tymi dziedzinami potrzebny jest rozwój kompetencji miękkich, które pozwalają ludziom odróżnić się od maszyn i wykorzystywać unikalne umiejętności, takie jak np. rozwiązywanie problemów, empatia, zarządzanie ludźmi czy krytyczne rozumowanie. W efekcie coraz ważniejszy na rynku jest skill blending, czyli sprawne i skuteczne mieszanie różnych zestawów umiejętności – twardych, miękkich i cyfrowych.

Pracownicy są tego świadomi. 2/3 badanych przez GoodHabitz uważa, że na współczesnym rynku coraz bardziej zacierają się granice między różnymi rodzajami umiejętności i warto jest łączyć różne zestawy kompetencji.

72 proc. respondentów dodaje, że na obecnym rynku pracy ważna jest umiejętność łączenia kompetencji cyfrowych z miękkimi. Głównymi powodami są osiąganie lepszych wyników, tworzenie innowacji oraz odpowiednie zarządzanie swoją karierą zawodową.

- Optymizm Polaków i wysoka samoocena w zakresie umiejętności wykorzystywania technologii mogą cieszyć, jednak warto uzupełniać je nowymi kompetencjami, które stanowią czynnik sukcesu pracy w grupie: efektywnej współpracy i osiągania wyników w nowej rzeczywistości. Przykładami nowych kompetencji są m.in. umiejętność facylitowania (wspieranie lub ułatwianie procesu organizacyjnego - przyp. red.) spotkań hybrydowych, zarządzanie rozproszonymi zespołami, włączanie do efektywnego udziału uczestników spotkań zdalnych lub hybrydowych, a także zmodyfikowane metody integracji grupy m.in. w ramach onboardingu nowych pracowników. Jest to bardzo ciekawy melanż kompetencji cyfrowych z miękkimi - podsumowuje Tina Sobocińska, founder & HR strategic advisor w HR4future.

