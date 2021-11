Firmy nie szkolą swoich menedżerów. To bardzo źle

Menedżer, który sam nie podnosi swoich kwalifikacji, nie będzie wzorem dla personelu i nie zachęci kadry do rozwoju. W takiej sytuacji trudno o budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku - mówi Agnieszka Krzemień, szefowa Right Management w firmie ManpowerGroup.

Autor: jk

• 24 lis 2021 11:57





Z danych zebranych przez ManpowerGroup wynika, że programy rozwojowe dla menedżerów i liderów planuje wdrożyć w I połowie 2022 roku co piąty pracodawca (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Dbanie o współpracę w zespołach rozproszonych to duże wyzwanie dla kadry zarządzającej, jednak programy rozwojowe dla menedżerów i liderów planuje wdrożyć w I połowie 2022 roku tylko co piąty pracodawca (20 proc.).

Z kolei blisko czterech na dziesięciu pracodawców (41 proc.) nie przewiduje wprowadzania takich aktywności.

18 proc. firm przeprowadzi szkolenia z zakresu compliance, 17 proc. - z zakresu coachingu kariery, a 16 proc. planuje organizować szkolenia dotyczące różnorodności.

Z danych zebranych przez ManpowerGroup wynika, że programy rozwojowe dla menedżerów i liderów planuje wdrożyć w I połowie 2022 roku co piąty pracodawca (20 proc.), natomiast 12 proc. przedsiębiorców - mimo deklarowanej chęci organizacji szkoleń w przyszłości - nie potrafi określić ich terminu. Blisko czterech na dziesięciu pracodawców (41 proc.) nie przewiduje wprowadzania programów rozwojowych dla menedżerów.

- Kultura uczenia się jest fundamentem mocnych organizacji. Przedsiębiorstwa potrzebują liderów inspirujących zespoły do efektywnego działania. Menedżer, który sam nie podnosi swoich kwalifikacji, nie będzie wzorem dla personelu i nie zachęci kadry do rozwoju. W takiej sytuacji trudno o budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku - mówi Agnieszka Krzemień, menedżerka i ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą, szefowa Right Management w firmie ManpowerGroup.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jednocześnie organizacja pracy w systemie hybrydowym lub zdalnym wymaga od menedżerów dostosowania stylu zarządzania do specyfiki rozproszonego zespołu. Kluczowa w tym procesie jest jasna i transparentna komunikacja z pracownikami dopasowana na poziomie indywidualnym i zespołowym, a także regularne monitorowanie postępów w obszarze realizowanych zadań przy jednoczesnym zabezpieczeniu, że swoboda działań pracownika będzie zachowana. Dodatkowo, otwarty dialog z kadrą pozwala menedżerom poznać oczekiwania i preferencje pracowników, wyzwania, z jakimi się spotykają, a także plany dotyczące dalszego rozwoju w organizacji. To cenna wiedza, niezbędna do skutecznego i jednocześnie empatycznego kierowania zespołem - dodaje Krzemień.

Stosunkowo niewielka grupa pracodawców zamierza wspierać swoich pracowników w rozwijaniu umiejętności i planowaniu ścieżki zawodowej (Fot. Shutterstock) Compliance i coaching kariery Blisko co piąty przedsiębiorca (18 proc.) w I połowie 2022 roku przeprowadzi szkolenia z zakresu compliance (polityki zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi). Z kolei co ósmy (12 proc.) zrealizuje je w jeszcze późniejszym terminie. Tylko 5 proc. zrezygnuje z tego typu szkoleń. Stosunkowo niewielka grupa pracodawców zamierza wspierać swoich pracowników w rozwijaniu umiejętności i planowaniu ścieżki zawodowej. Programy rozwojowe z zakresu coachingu kariery w I połowie 2022 roku zaproponuje 17 proc. firm, natomiast 15 proc. wprowadzi podobne kursy w bardziej odległej przyszłości. Ponad połowa przedsiębiorców (55 proc.) nie przewiduje organizowania programów coachingu kariery dla personelu. - Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do rozwoju. Warto jednak w programach upskillingowych i reskillingowych łączyć różnorodne aktywności. Indywidualne sesje rozwojowe oraz coaching gwarantują, że wiedza i umiejętności zdobywane na warsztatach będą skutecznie wdrażane w codziennych działaniach pracowników. Niski odsetek pracodawców, którzy planują proponować swojej kadrze coaching, jest niepokojący. Być może wynik ten jest rezultatem ograniczeń budżetowych. Należy jednak pamiętać, że każdy menedżer w swojej roli powinien być coachem dla pracowników, co pozwala sprawniej pracować nad wydajnością i efektywnością zespołu. Dlatego tak ważne jest, aby menedżerowie rozwijali swoje umiejętności z zakresu coachingu. Zarządzanie efektywnością w stylu performance management nie sprawdziło się, ponieważ w tym modelu firmy przedkładały pomiary rezultatów ponad rozwój, który jest kluczem do poprawy wyników. Przejście do modelu zarządzania rozwojem wydajności, czyli performance development, wymaga od menedżerów dużego zaangażowania, odpowiedzialności i inspirowania pracowników. Wiąże się również z postrzeganiem siebie właśnie jako coacha, a nie szefa – tłumaczy Agnieszka Krzemień. Różnorodność mało ważna Szkolenia dotyczące różnorodności planuje wdrożyć w pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku co szósta (16 proc.) firma, natomiast co dziesiąta (10 proc.) odkłada te działania na przyszłość. Więcej niż połowa pracodawców (54 proc.) nie zamierza angażować kadry w takie programy rozwojowe. - Szkolenia z etyki, dbałość o integrację i wzmacnianie kultury organizacyjnej budują poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników i wzmacniają ich zaangażowanie w życie organizacji. W efekcie zatrudnione osoby są bardziej skłonne, by związać się z firmą długofalowo i w niej budować swoją karierę zawodową. Takie organizacje odnotowują lepsze wskaźników retencji pracowników, co pozytywnie wpływa także na ich wyniki finansowe. Jednocześnie firmy, które tworzą zróżnicowane i integracyjne miejsca pracy, sprawniej przyciągają i utrzymują kadrę, bazując na jej umiejętnościach i talentach. Dzięki dbaniu o kulturę organizacyjną i budowaniu marki dobrego pracodawcy mają też możliwość przyciągnięcia najlepszych kandydatów – ocenia Agnieszka Krzemień. Nie tylko menedżerowie, ale też pracownicy powinni zdać o rozwój zawodowy (Fot. Shutterstock) Rozwój pod znakiem zapytania Nie tylko menedżerowie, ale też pracownicy powinni zdać o rozwój zawodowy. Jak jednak wynika z danych Santander Consumer Bank, w ciągu ostatniego roku prawie 80 proc. Polaków nie podejmowało działań w kierunku podniesienia swoich kompetencji zawodowych. W tej grupie znalazło się niepokojąco wiele osób, które dopiero nabywają pierwsze doświadczenia na rynku pracy (powyżej 60 proc. 18-29 latków). Na podniesienie swoich kompetencji w ciągu ostatniego roku zdecydował się co piąty Polak (22,3 proc.). W tej grupie znalazło się najwięcej osób przed 30. rokiem życia (38 proc.), z wykształceniem wyższym (47,5 proc.) i mieszkających w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Ta część ankietowanych najczęściej skupiała się na zdobywaniu dodatkowych umiejętności pod kątem obecnie wykonywanej pracy (53,5 proc.). Co piąty działał z myślą o przekwalifikowaniu (20 proc.). Popularna była także nauka języków obcych (17 proc.), istotna szczególnie dla osób pracujących w międzynarodowych firmach. Badani rzadziej decydowali się na rozwój powiązany z realizacją ich pasji (6,1 proc.) czy zdobyciem dodatkowego źródła dochodu (ok. 4 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.