Finał akcji "Praktyka, która z Tobą zostanie" za nami

Konkurs na najlepszy projekt CSR odbywał się w ramach akcji „Praktyka, która z Tobą zostanie”, która jest inicjatywą Budimeksu we współpracy z Fundacją Zwolnieni

z Teorii.

Zwycięzcy - grupa uczniów z Technikum Energetycznego w Bełchatowie - zdecydowała się wykorzystać nabyte w szkole umiejętności budowlane i przeprowadziła renowację mieszkania dla rodziny z Ukrainy. Wszystkie prace zostały wykonane przez nich samodzielnie, począwszy od pozyskania sponsorów, przez zakup materiałów, na wykonaniu remontu kończąc.

Nagrodą w konkursie „Praktyka, która z Tobą zostanie”, było przeprowadzenie kompleksowego remontu oraz wyposażenie pomieszczenia, które posłuży do dalszego zdobywania wiedzy. Prace trwały od sierpnia do połowy września.

– To wielka radość i satysfakcja móc zrobić coś dla was, zwłaszcza, że za kilkanaście lat będziecie kształtować przyszłość branży budowlanej. Wsparcie edukacji polskiej młodzieży, uwalnianie pokładów jej kreatywności poprzez różne inicjatywy i inspirowanie do budowania kariery w szeroko pojętym budownictwie to od lat obszary aktywnej działalności Budimeksu – powiedziała Anna Karyś-Sosińska, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania ‎zasobami ludzkimi w Budimeksie.