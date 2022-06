"Fajny zawód, ale nie dla mnie". Przez stereotypy tracimy szansę na przyszłościowe zajęcie

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 3 cze 2022 0:01





Z przeprowadzonego przez 3M badania „State of Science Index” wynika, że ponad połowa badanych postrzega sztuczną inteligencję jako ekscytującą technologię, która ma wpływ na życie każdego dnia. I choć sama technologia jest dla nas ciekawa, nie do końca oznacza to, że badani chcą pracować w zawodach technicznych. Dużą rolę odgrywają pokutujące od lat stereotypy, sporo powinno się zmienić w podejściu do nauczania. Polacy są otwarci na technologie przyszłości i uważają, że potrzebujemy w kraju więcej absolwentów techników i szkół zawodowych (fot. Jametlene Reskp/Unsplash)

REKLAMA

Polacy są otwarci na technologie przyszłości i uważają, że potrzebujemy w kraju więcej absolwentów techników i szkół zawodowych, nawet widzą dla nich wiele możliwości.

Jednocześnie przepytani nie chcą się takiej pracy podejmować. 83 proc. nie podjęłoby się pracy technika mimo szacunku dla tego zawodu.

Największą barierą dla osób, które w przeszłości myślały o zawodzie technika, ale nie dokonały takiej zawodowej decyzji, było przekonanie o braku możliwości rozwoju zawodowej kariery.

W tegorocznej edycji badania State of Science Index po raz pierwszy uwzględniono zagadnienia związane ze stosunkiem Polaków do zawodów technicznych. I jak się okazuje, w tej kwestii mamy spory problem.

Z jednej strony Polacy są otwarci na technologie przyszłości i uważają, że potrzebujemy w kraju więcej absolwentów techników i szkół zawodowych (89 proc. badanych), nawet widzą dla nich wiele możliwości (84 proc.). Z drugiej zaś nie chcą się takiej pracy podejmować. 83 proc. nie podjęłoby się pracy technika, mimo szacunku dla tego zawodu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biznes edukacji z… biznesem

Jak mantrę od lat powtarza się zdanie, że aby działające w Polsce firmy otrzymywały pracownika, który jest w stanie od pierwszego dnia wejść w realizację zawodowych zadań, niezbędne jest wprowadzenie zmian na poziomie uczelni. Tu pomóc może współpraca z biznesem.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, podczas rozmowy z PulsHR.pl podkreślał, że istotne jest w tym przypadku podejście.

– W naszej organizacji – trochę pół żartem, pół serio – zabronione jest używanie słowa współpraca. To, czego zawsze brakuje w budowaniu relacji uczelnia-biznes, to mocna orientacja na cel. Jeśli chcemy się wykazać listą dobrych kontaktów, zrealizowanych warsztatów, konferencji, to zawsze będzie to dobrze wyglądało na papierze. My chcemy, żeby projekty Łukasiewicza – i takie jest też oczekiwanie biznesu – przynosiły realne efekty. Musimy być bardziej zorientowani na cel. Dlatego jeśli już mówimy o takiej relacji, mówimy o biznesie z biznesem. Realizując takie projekty, mówimy o takich działaniach, które pomagają naszym partnerom zarabiać pieniądze na tworzonych przez nas technologiach – wyjaśnia.

Zobacz: Pracujący studenci to nic złego. Ale najlepsi niech zamienią kawiarnię na laboratorium Potwierdza to Dominika Kawala, dyrektor największego centrum produkcyjnego 3M w Europie. Komentując wyniki badań zauważa, że zdobywanie kompetencji pozwalających odnaleźć się w świecie nowych technologii to równowaga pomiędzy teorią i praktyką. – Zmiany w obszarze procesów i wdrażania nowych technologii postępują bardzo szybko, dlatego bardzo ważne są zajęcia praktyczne i współpraca szkół z biznesem. By zdobyć kompetencje takie jak programowanie czy obsługa systemów zrobotyzowanych, nie wystarczy teoria. Chcemy wspierać tych, którzy dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy – komentuje dla PulsHR.pl. fot. Shutterstock Dla przykładu 3M w 2021 roku nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Wrocławia i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w zakresie promocji i wspierania rozwoju edukacji technicznej i zawodowej na Dolnym Śląsku. – Dzięki sprzętowi o wartości ponad pół miliona złotych można szkolić potencjalnych pracowników fabryk przyszłości, wykorzystując elementy Przemysłu 4.0 – dodaje Kawala. Anna Chołodecka, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, podkreśla, że jest duża różnica pomiędzy tym, kogo rynek dostaje, a kogo oczekuje. – Jest duża różnica między tym, co potrafi większość absolwentów szkół technicznych i branżowych, a tym, jak zorganizowane są procesy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Na przykład od ubiegłego roku na rynku funkcjonuje zawód technik robotyk, który musi umieć programować, uruchamiać, eksploatować i obsługiwać systemy robotyki. Większość umiejętności powinien uzyskać w realnym środowisku, czyli w przedsiębiorstwie prowadzącym produkcję zrobotyzowaną – zaznacza Chołodecka. Zmiany jednak nie powinny zacząć się na poziomie uczelni wyższej czy szkoły średniej, ale dużo wcześniej. – Docieranie do uczniów na etapie szkoły podstawowej, a następnie zapewnianie im praktycznego doświadczenia w technikum, pozwala nam budować talenty, których będziemy potrzebować w bardzo bliskiej przyszłości. Powinniśmy umożliwiać uczniom odkrywanie różnych ścieżek kariery. Firmy też mają na to znaczący wpływ – dzieląc się wiedzą, otwierając swoje drzwi dla młodych ludzi, organizując zajęcia i wizyty studyjne, możemy zarażać pasją i „odczarowywać” zawody techniczne – dodaje Dominika Kawala. Praca atrakcyjna, ale bez perspektyw Największą barierą dla osób, które w przeszłości myślały o zawodzie technika, ale nie dokonały takiej zawodowej decyzji, było przekonanie o braku możliwości rozwoju zawodowej kariery. Taką odpowiedź wskazało 37 proc. Podobnie wynik kształtował się wśród tych, którzy nie zastanawiali się nad takim wyborem. 1/3 badanych postanowiła postawić na realizację życiowych pasji (31 proc.), 18 proc. wskazało, że nie wiedziało, czy edukacja techniczna i zawodowa daje jakiekolwiek opcje kariery, a co szósty (16 proc.) uważał, że nie miałby wystarczających zarobków. – Tymczasem Przemysł 4.0 daje osobom, które wykonują zawody techniczne, zupełnie nowe i fascynujące możliwości rozwoju. To ci fachowcy wdrażają innowacje w naszym kraju. Roboty zastępują nas w pracach fizycznych, a my potrzebujemy z kolei kompetencji cyfrowych, żeby nimi sterować. Jednocześnie z badania State of Science Index wynika, że 47 proc. ankietowanych nie dostrzega związku między swoją pozycją zawodową a rynkiem pracy, który staje się zależny od umiejętności cyfrowych, z kolei 43 proc. nie dostrzega w umiejętnościach cyfrowych szansy na rozwój kariery – dodaje Kawala. Zobacz: Firmy widzą poważny problem z pracownikami, ale... większość nie planuje go rozwiązać fot. Shutterstock Kompetencje cyfrowe na marginesie… Zaskakujący w badaniach jest poziom osób, które w umiejętnościach cyfrowych nie dostrzegają szans na rozwój kariery. – Do niedawna kompetencje cyfrowe dotyczyły tylko wysoko wyspecjalizowanych pracowników z branży IT. Dzisiaj każdy z nas potrzebuje takich kompetencji, nawet w życiu codziennym. Co ciekawe, jako ogół społeczeństwa, często nie dostrzegamy, jak silnie rozwój nauki i technologia wpływają na nasze życie. Według badania State of Science Index tylko 44 proc. Polaków stwierdza, że nauka jest bardzo ważna w ich życiu codziennym, a przecież jej osiągnięcia kształtują naszą codzienność: smartfony, komputery, sieci internetowe, samochody czy samoloty. To bardziej kwestia percepcji, bo nie ma wątpliwości, że kompetencje cyfrowe mają dziś kluczowe znaczenie – podkreśla Kawala. Technologie są mocno obecne w naszym życiu, coraz mocniejszą pozycję zdobywają także w zawodach technicznych. – W obszarze produkcji powstają nowe role, które wymagają coraz bardziej zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym programowania, uruchamiania, eksploatowania i obsługi systemów zrobotyzowanych. Jest jednak wciąż różnica między tym, co potrafi większość absolwentów szkół technicznych i branżowych, a tym, jak zorganizowane są procesy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak szybko te zmiany postępują, dlatego naszym pracownikom oferujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji, dzięki czemu ich kariera może rozwijać się z duchem czasu – zaznacza Dominika Kawala.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU