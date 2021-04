Ewaluacja uniwersytetów i dalsza reforma uczelni. PiS szuka większości

- Jest cały szereg kwestii aktualnie dyskutowanych - związanych chociażby z odbiurokratyzowaniem uczelni, kwestią zarządzania uczelniami, pozycją rektora w stosunku do rad wydziałów, instytutów, wolnością wygłaszania poglądów - mówi dr hab. Mieczysław Ryba, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek profesorskiego zespołu doradczego ministra Czarnka.

Ostatni rok jest też rokiem nauki zdalnej. Jakie są pana doświadczenia, przemyślenia?

- Jestem nauczycielem akademickim, więc mam zupełnie inne doświadczenia z nauką zdalną niż np. moja żona, która jest nauczycielką. Ale także na uczelniach nie jest to łatwy czas. Jeśli ktoś sądzi, że można w pełni prowadzić uniwersytet online, jest w błędzie. Uniwersytet to sieć różnorakich relacji, dyskusji, konferencji. Bez tego naturalnego życia uniwersyteckiego trudno mówić o prawdziwym kształceniu młodego pokolenia.

Jeśli chodzi o uczelnie, reformę zwaną Konstytucją dla Nauki wprowadzał Jarosław Gowin. Czy w najbliższym czasie szykują się kolejne zmiany?

- Wiadomo, że już się wiele zadziało w reformie uczelni. Przykładem jest punktacja publikacji w czasopismach w dziedzinie nauk społecznych, prawnych, teologicznych, filozoficznych, humanistycznych. Komisja odpowiedzialna za punktacje uprzywilejowała w tym zakresie czasopisma zagraniczne, a wyobraźmy sobie, że ktoś zajmuje się naukowo językiem polskim czy historią Polski i ma publikować za granicą w języku angielskim, by otrzymać więcej punktów. Byłoby to co najmniej dziwne.

Takich niedociągnięć jest trochę, dlatego reforma jest ważna, konsekwencją jest tzw. ewaluacja uniwersytetów. Ewaluacja wprawdzie ze względów pandemicznych została przesunięta, ale będzie się odbywać na początku 2022 r. i będziemy mogli ocenić poziom naukowy poszczególnych uczelni.

Poza tym jest cały szereg innych kwestii aktualnie dyskutowanych - związanych chociażby z odbiurokratyzowaniem uczelni, kwestią zarządzania uczelniami, pozycją rektora w stosunku do rad wydziałów, instytutów, wolnością wygłaszania poglądów.

Są pewne propozycje, które porządkują różne kwestie na poziomie rozporządzeń ministerialnych, są jednak i takie, które muszą znaleźć rozstrzygnięcia na poziomie ustaw, a tu potrzebna jest sejmowa większość. Tę większość stanowi również grupa Jarosława Gowina, który wprowadził poprzednią reformę i liczymy, że postulaty różnych zespołów dotyczące udoskonalenia czy dalszej reformy zyskają.

