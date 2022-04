Europejski Kongres Gospodarczy stawia na naukę

Patrząc na potrzeby współczesnego świata można zaryzykować twierdzenie, że nauka bez praktycznych zastosowań nie ma większego sensu. Z drugiej jednak strony zaawansowane technologie, zielona transformacja czy rozwój kompetencji społecznych wydają się nam czymś tak naturalnym, że rzadko myślimy o sztabie naukowców, którzy za nimi stoją. Nawet dyscypliny zwane humanistycznymi wdzierają się w praktyczne strony życia przedsiębiorstw, społeczności lokalnych czy całego kraju. Dlatego na Europejskim Kongresie Gospodarczym nauki nie zabraknie.

Nauka w służbie człowieka, środowiska i samorządu, a więc wykorzystanie nauki dla rozwoju gospodarczego i społecznego we wszystkich jej aspektach będzie widoczne na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Jak zwykle, ponieważ nie da się oddzielić nauki od nowych technologii i biznesu, od funkcjonowania państwa i społeczności lokalnych, od kształtowania kapitału ludzkiego, który warunkuje rozwój cywilizacyjny kraju.

Już pierwszego dnia EEC - 25 kwietnia 2022 r. w godz. 12.30-14.00 odbędzie się sesja „Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie”, podczas której (kolejność alfabetyczna) Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft, Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości, Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw oraz Artur Skiba, prezes Antala będą dyskutowali na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki, a przede wszystkim tego, jak skutecznie wykorzystać potencjał naukowy w procesie transformacji gospodarki europejskiej. Spróbują też odpowiedzieć na pytania:

- jak pogodzić naukę z aspiracjami zawodowymi młodego pokolenia,

- jakie zmiany w systemie edukacji są konieczne, by nauka mogła sprostać wyzwaniom przyszłości,

- jakie wnioski płyną z realizacji programów i funduszy wspierających innowacyjność i kreatywność, wreszcie

- co warunkuje korzystną współpracę między nauką a biznesem,

- czego tak naprawdę biznes oczekuje od nauki.

Osią tej dyskusji będzie zaś dylemat: kryzys czy rozkwit.

To jednak nie wszystko. O wykorzystaniu zdobyczy nauki we współczesnym świecie, a więc w przemyśle, w usługach, w administracji i w edukacji, w kontaktach z klientem dyskutowali będą z kolei uczestnicy sesji „Sztuczna inteligencja”, która potrwa od 14.30 do 16.00. Jej uczestnicy to: (kolejność alfabetyczna) Katarzyna Bilewska, partner w kancelarii Dentons, Marcin Gajdziński, Country General Manager w IBM Technology Country Leader for Poland & Baltics, Jarosław Królewski CEO w Synerise, Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR oraz Michał Wiśniewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W tym samym czasie o zastosowaniu nowych technologii w sektorze medycznym będą dyskutowali Artur Białkowski, dyrektor zarządzający Medicover Sp. z o.o., Andrzej Browarski, dyrektor Biura Analiz i Innowacji PZU Zdrowie, Marek Gzik, dyrektor, European HealthTech Innovation Center, kierownik Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ewa Kawiak-Jawor, kierownik Grupy Badawczej Zdrowie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii, Andres Mellik, CEO w Cognuse, Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, Joanna Szyman, prezes zarządu Szpitala na Klinach (Grupa Neo Hospital).

Podstawowe pytania, na które będą próbowali sobie odpowiedzieć brzmią: czy jesteśmy przygotowani do rewolucji technologicznej w medycynie? I czy lekarzy już wkrótce nie zastąpi sztuczna inteligencja? Schodząc do bardziej praktycznego poziomu spróbują też porozmawiać na temat wykorzystania technologii informacyjnych w ochronie zdrowia, np. w dokumentacji medycznej i zarządzaniu.

Dzień drugi

Drugi dzień obrad (26 kwietnia) to kolejna dawka nauki i wysokich technologii oraz ich praktycznego wpływu na życie gospodarcze i społeczne. Uczestnicy sesji: Anna Fogtman, specjalistka od załogowej eksploracji kosmosu w ESA, Jacek Kosiec, wiceprezes Creotech Instruments SA, Katarzyna Malinowska, dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego, Piotr Orleański, Kierownik Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA w Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Witold Witkowicz, dyrektor zarządzający Iceye Polska, Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Grzegorz Zwoliński, prezes SatRevolution, zaplanowanej w godz. 11.30-13.00 zajmą się przemysłem kosmicznym.

Dokładnie zaś działaniami Krajowego Programu Kosmicznego w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i strategii kosmicznej Unii Europejskiej oraz m.in. wykorzystaniem technologii kosmicznych w gospodarce.

Wcześniej, bo w godzinach 9.30-11.00 obędzie się sesja „Technologie cyfrowe w zielonej transformacji”, której uczestnicy – Mariusz Bednarski, prezes Vast Energy, Patryk Demski, wiceprezes TAURON Polska Energia SA, Robert Paszkiewicz, vice president, OVHcloud CEE, Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna PFR Ventures, Marcin Wasilewski, vice president Process Automation, ABB Poland, Czech Republic, Hungary oraz Paweł Kubisiak, redaktor merytoryczny ICAN Management Review - będą się zastanawiali nad zastosowaniem zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji w gospodarce, w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej czy tworzeniu Zielonego Ładu.

Nauka i jej relacje z biznesem oraz administracją publiczną będą też obecne na innych panelach dyskusyjnych Kongresu, w tym zwłaszcza tych poświęconych transformacji energetycznej. Doskonałym tego przykładem jest sesja – „Wodór – paliwo przyszłości”, która odbędzie się 26 kwietnia w godzinach 13.30-15.00. To na niej omówione zostanie przyszłość technologii wodorowej w miksie energetycznym Europy i Polski czy projekt 3W (woda-wodór-węgiel) integrujący naukę i biznes dla rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. W dyskusji wezmą udział Łukasz Beresiński, dyrektor Departamentu Analiz Branżowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Bogusława Drelich-Skulska, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Artur Fryczkowski, wiceprezes Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich, Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen, Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego, Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji Grupy LOTOS, Tomoho Umeda, prezes, Hynfra, Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także Anna Kornecka, dyrektor instytutu w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska.

Tego samego dnia – we wtorek 26 kwietnia od 15.30 do 17.00 odbędzie się sesja „Kompetencje przyszłości”, której uczestnicy - Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB, Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym, Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Śniatała, prorektor Politechniki Poznańskiej Aleksandra Trapp, Head of Culture and Trends w infuture.institute, Tomasz Trawiński, kierownik Katedry Mechatroniki, prorektor Politechniki Śląskiej – będą dyskutowali m.in. o koniecznych dostosowaniach systemu edukacji do dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii, a także o zawodach przyszłości.

Dzień trzeci

W tym kontekście należy też wspomnieć o sesji „Zielona edukacja”, która odbędzie się 27 kwietnia w godz. 13.30-15.00. Jej uczestnicy - Barbara Dąbek z Fundacji WWF Polska, Marta Drozdowska, prorektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji w Fortum, Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme w United Nations Global Compact Network Poland, Agata Roczniak, fundatorka i prezeska Fundacji Diversum, Weronika Szyszka, wiceprezeska United Nations Association Poland, Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Małgorzata Leśniak-Johann, adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu będą się zastanawiali nad rolą wiedzy w zrównoważonym rozwoju. Sporo czasu poświęcą edukacji klimatycznej w europejskiej i polskiej szkole, zielonym zawodom i zapotrzebowaniu na zielone kompetencje.

Warto też odnotować sesję „Nauka, biznes, transformacja”, która odbędzie się 27 kwietnia w godz. 9.30-11.00 z udziałem Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady EEC, Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Marcina Kraski, wiceprezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, Bartłomieja Nity, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Celiny M. Olszak, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Marka Pawełczyka, prorektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W jej trakcie podsumowane zostaną wyniki programu Horyzont 2020 oraz omówione nowe modele współpracy nauki z biznesem. Szczególne miejsca w dyskusji zajmą korzyści wynikające z przyznania Katowicom tytułu europejskiej stolica nauki 2024. Dodatkowo sesja zostanie poprzedzona rozmowa 3:1 przeprowadzoną przez Tomasza Rożka z Fundacji Nauka. To Lubię z Marcinem Krupą, prezydent Katowic, Michaelem Matloszem, prezes EuroScience w latach 2018-2022 oraz Ryszardem Koziołkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego.