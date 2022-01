Ericsson stawia na kobiety. Przeszkoli i zatrudni programistki

Ericsson wyszkoli i przygotuje do pracy w centrach R&D grupę programistek. W ten sposób wzmocni pozycję kobiet w zespołach IT.

Według danych Komisji Europejskiej tylko 18 proc. specjalistów w sektorze ICT w UE stanowią kobiety (Zdj. ilustracyjne, fot. Kelly Sikkema/ Unsplash)

Projekt kierowany jest do kobiet, które będą gotowe podjąć pracę w jednej z lokalizacji Ericsson R&D w Krakowie lub Łodzi. Kandydatki powinny być pasjonatkami nowych technologii lub mieć już za sobą pierwsze kroki w kierunku rozwoju w branży IT.

W ciągu sześciu miesięcy, uczestniczki zdobędą podstawy niezbędne do tworzenia oprogramowania dla systemów telekomunikacyjnych. Po pomyślnym ukończeniu kursu, 20 z nich otrzyma pracę na stanowisku software developera w centrum R&D firmy Ericsson.

Kobiety w IT

Ponad połowa absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej to kobiety. Jednak tylko 1/4 z nich kończy studia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a jeszcze mniej pozostaje w branży i znajduje tam stałe zatrudnienie. Według danych Komisji Europejskiej tylko 18 proc. specjalistów w sektorze ICT w UE stanowią kobiety. Z kolei w firmie Ericsson w Polsce blisko 500 spośród 2200 pracowników to kobiety.

- Naszą intencją jako organizacji jest tworzenie mieszanych zespołów, dlatego startujemy z projektem rozszerzającym znajomość programowania i szansę aktywizacji na rynku pracy osób zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem branży ICT. Jako organizacja działająca w oparciu o idee diversity and inclusion, chcemy wesprzeć kobiety, które planują rozpocząć lub rozwinąć swoją karierę. W branży ICT niezmiernie istotna jest potrzeba rozwoju zawodowego - mówi Stefan Znarowski, szef centrum R&D Ericsson.

Pokonać bariery

Program „For us IT’s possible” to także odpowiedź na główne trudności, z którymi borykają się kobiety na drodze do kariery w branży technologicznej. Według raportu „Kobiety w IT 2021” aż 39 proc. ankietowanych ma trudności w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy. Co trzecia kobieta nie wie, od czego zacząć naukę i jaką specjalizację wybrać. 24 proc. respondentek boryka się z barierą mentalną, czyli strachem przed zmianą.

Przeszkodę stanowią również wysokie koszty kursów IT. Ericsson oferuje dofinansowanie w wysokości 60 proc. wartości kursu dla każdej z uczestniczek.

