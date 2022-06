Erbud zaprasza dzieci na plac budowy

Grupa Erbud startuje z kolejną inicjatywą promującą budownictwo wśród najmłodszych. „Młode MajstERki” to cykl warsztatów organizowany wspólnie z Centrum Nauki Kopernik skierowany do dziewczynek.

1 cze 2022





„Młode MajstERki” to seria czerwcowych warsztatów skierowanych przede wszystkim do dziewczynek w wieku 6-9 lat, które odbędą się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik (Fot. mat. pras.)

„Młode MajstERki” to seria czerwcowych warsztatów skierowanych przede wszystkim do dziewczynek w wieku 6-9 lat, które odbędą się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Program opracowany został wspólnie przez ekspertów z Kopernika w konsultacji z inżynierkami Erbudu, które wezmą także gościnnie udział w warsztatach, by pomóc uczestniczkom w zadaniach, a przy okazji opowiedzieć o pracy na budowie.

Dziewczynki wraz z opiekunami będą mogły wypróbować różne narzędzia budowlane, a także zmierzyć się z konstrukcyjnymi wyzwaniami. Poznają także składniki zaprawy murarskiej i spróbują swoich sił w budowaniu ściany z cegieł - w kasku i kamizelce, by oddać klimat prawdziwej budowy.

- Budownictwo to nie tylko projektowanie i stawianie kolejnych obiektów, lecz również poszukiwanie, a następnie wykorzystywanie nieszablonowych rozwiązań. Ten, komu się to udaje, zyskuje przewagę. My już teraz chcemy zadbać o przyszłość nie tylko Erbudu, ale całej branży, która nie wykorzystuje ogromnego potencjału kobiet. Chcemy zainteresować najmłodsze pokolenie budownictwem i uczynić Erbud firmą pierwszego wyboru. To nasza inwestycja z może odroczoną, ale jestem pewny, że wysoką stopą zwrotu – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes grupy Erbud.

Czerwcowa seria ma charakter pilotażowy, docelowo firma planuje inicjatywę wpisać na stałe do swoich działań, a scenariusze zajęć udostępnić bezpłatnie szkołom i innym ośrodkom edukacyjnym w całej Polsce.

(Fot. Mat. pras.)

„Młode MajstERki” to nie pierwsza akcja firmy Erbud skierowana do dziewczynek. W kwietniu została wydana książka "Klara buduje” autorstwa Jakuba Skworza, zilustrowana przez Paulinę Derecką. To uniwersalna opowieść o dziewczynce, która postanowiła zrealizować swoje marzenie i zbudować coś, czego świat jeszcze nie widział. To także opowieść o tym, że warto mieć marzenia, nie bać się wyzwań i konsekwentnie podążać do wyznaczonego celu.

