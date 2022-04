Erasmus+ też dla ukraińskiej młodzieży. Nowe programy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), czyli narodowa agencja programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności uruchomiła specjalne, krótko- i średnioterminowe inicjatywy poświęcone reagowaniu na skutki wojny w Ukrainie. Wnioski można składać do 4 maja.

Dodatkowa runda konkursowa dla programu Erasmus+ wspierającego uczestnictwo młodzieży dotyczy wszelkich działań (poza formalnym kształceniem i szkoleniem) które zachęcają młodych ludzi do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Działania mogą mieć dowolną formę np: warsztatów, debat, ról, symulacji, wykorzystania narzędzi cyfrowych (np. narzędzi demokracji cyfrowej), kampanii uświadamiających, szkoleń, spotkań i innych form interakcji online lub offline, konsultacji, wydarzeń informacyjnych - wyjaśnia FRSE.

W ramach tego konkursu możliwe są przyjazdy młodych ludzi z Ukrainy. Co więcej, wyjazdy te są możliwe nawet w przypadku, gdy organizacja wysyłająca młodzież z Ukrainy nie może wypełnić swoich obowiązków. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym to organizacja przyjmująca na zasadzie dobrowolności przejmie obowiązki organizacji wysyłającej.

Podobne udogodnienia wprowadzono w projektach realizowanych w ramach działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Tu także wolontariusze przyjeżdżający w ramach wymiany z terenu Ukrainy nie muszą - w przeciwieństwie do tego jak było do tej pory - posiadać organizacji wysyłającej. Jej obowiązki może przyjąć organizacja przyjmująca. W ramach programu o wolontariat mogą starać się osoby wieku od 18 do 30 lat, a czas jego trwania to maksymalnie 14 miesięcy. Nadrzędnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest wsparcie finansowe organizacji, które chcą realizować projekty na rzecz społeczności, współpracy z młodymi ludźmi, w tym na zasadzie wolontariatu w kraju i za granicą.

- Planując pomoc dla obywateli Ukrainy musimy też pamiętać, że powinniśmy współpracować z UE, która powinna wesprzeć nasze dobrze zaplanowane działania - mówi PulsHR.pl dr Poszytek. I zwraca uwagę na fakt umożliwienia wolontariuszom z Ukrainy odbywania wolontariatu bez organizacji wysyłającej po stronie ukraińskiej.

Letnie warsztaty

Ale to nie koniec działań szefowanej przez niego agencji FRSE. Fundacja, jako operator Programu Edukacja, już niebawem ogłosi kolejny nabór konkursowy, tym razem na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Polski. Będzie to zadanie skierowane do organizacji pozarządowych, w ramach którego powstaną lokalne inicjatywy integrujące uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną, ułatwiające Ukraińcom nabywania kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym w Polsce a także ułatwiające rozwój ukraińskich dzieci.

W planach są takie działania jak, wyjazdowe warsztaty z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce, z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp., aktywizacja zawodowa, np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

- Od momentu ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło już prawie 3 mln osób, ok. 700 tys. osób przekraczających granicę polsko-ukraińską to dzieci w wieku szkolnym. Pomagajmy odpowiedzialnie i efektywnie, pamiętając, że nasze możliwości są ograniczone, a długofalowa pomoc może zostać zorganizowana w środowisku lokalnym, z udziałem państwa, samorządów, pracodawców i organizacji pozarządowych - wyjaśnia szef FRSE. Dodaje, że wojna w Europie wpływa na postawy młodych Europejczyków, i z całą pewnością kształtuje ich przyszłe wybory.

- Agresja Rosji na Ukrainę stawia młodych Europejczyków przed kompletnie nowymi wyzwaniami - wojna jest dla nich pojęciem abstrakcyjnym. Chciałbym tutaj powołać się na teorię Josepha Nye, która opiera się o dwa segmenty, tak zwaną ,,twardą siłę” (ang. hard power) i ,,miękką siłę” (ang. soft power). Oba komponenty składają się na „rozważną potęgę” (ang. smart power). Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa należy zatem rozpatrywać nie tylko potencjał ekonomiczny i geograficzny, ale również czynniki wpisane w strategię soft power takie jak właśnie edukacja. Funkcjonowanie systemu edukacji jest niezwykle ważnym elementem każdego społeczeństwa, ponieważ kształtuje wiedzę, buduje system aksjologiczny, ale także wpływa na inne dziedziny życia społecznego - mówi nam dr Poszytek.

23 mld euro na wymianę

Program Ersmus to największy na świecie projekt wymiany studentów, młodzieży, nauczycieli i edukatorów. Przez ostatnich 30 lat wzięło w nim udział ponad 10 mln osób, a jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 28 mld euro, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Program z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a Polacy stanowią jeden z najliczniej wyjeżdżających na zagraniczne wymiany naukowe i zawodowe narodów.

Szefem agencji koordynującej w Polsce m. in. program Erasmus+ jest dr Paweł Poszytek. Będzie on gościem nadchodzącego wielkimi krokami Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który będzie trwał od 25 do 27 kwietnia. Dr Poszytek będzie panelistą trzech debat: „Europa i świat 2030”, która odbędzie się 25 kwietnia 2022 w godzinach 12.30-14.00, „Międzynarodowa wymiana młodzieży. 35 lat Erasmusa zaplanowanej na 25 kwietnia 2022 r. w godzinach 14:30-16:00 oraz "Ukraińska młodzież w Polsce”, której termin to 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 15.30-17.00.