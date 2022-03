Erasmus oferuje zagraniczne staże dla polskich przedsiębiorców

Komisja Europejska umożliwia początkującym przedsiębiorcom w Polsce podnoszenie kwalifikacji biznesowych dzięki pracy w małym lub średnim przedsiębiorstwie w innym państwie. Uczestnicy mogą zdobywać biznesowe szlify m.in. w Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz wielu krajach europejskich. Osoby, które chcą zdobywać wiedzę i umiejętności podczas wymiany międzynarodowej, mogą otrzymać do 6,6 tys. euro dofinansowania.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 24 mar 2022 8:48





Komisja Europejska przyznaje początkującym przedsiębiorcom dofinansowanie, które mogą przeznaczyć na opłacenie kosztów związanych z pobytem za granicą (fot. Shutterstock, Inc.)

„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global” to programy dla osób, które w ciągu ostatnich trzech lat rozpoczęły działalność gospodarczą lub poważnie myślą o takim kroku.

Ideą obu programów jest zdobywanie przez początkujących przedsiębiorców doświadczenia na zagranicznych rynkach, nawiązywanie przez nich wartościowych znajomości oraz nauka języków obcych.

W praktyce uczestnik wymiany przebywa w zagranicznej firmie przez okres 1-6 miesięcy. Długość pobytu jest uzależniona od wybranego programu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako jeden z czterech działających w Polsce punktów, zaprasza do udziału w projektach „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global” finansowanych bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej.

Programy partnerskie

„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” przewiduje wyjazdy do państw europejskich, które mogą trwać od 1-6 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie w tym przypadku to 6,6 tys. euro.



„Erasmus Global” oferuje programy partnerskie trwające 1-3 miesięcy w takich państwach, jak USA (stany: Nowy Jork i Kalifornia), Singapur, Korea Południowa, Kanada (stany: Kolumbia Brytyjska, Ontario i Quebec), Izrael i Tajwan. Najczęściej wybieranymi destynacjami są kraje południowej Europy: Hiszpania, Włochy czy Portugalia.

Jak wziąć udział w wymianie?

Osoby chętne do udziału w programie powinny wypełnić wniosek w języku angielskim, w którym zawarte są pytania m.in. o motywację dotyczącą udziału w wymianie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz plan biznesowy opisujący pomysł na własną działalność gospodarczą. Do formularza należy dołączyć również swoje CV. Dodatkowo koniecznie jest wybranie lokalnego punktu kontaktowego na terenie Polski, który będzie odpowiedzialny za pośrednictwo między uczestnikiem, przedsiębiorstwem zagranicznym oraz Komisją Europejską.



Po zaakceptowaniu aplikacji, uczestnik otrzyma dostęp do bazy zawierającej informacje o przedsiębiorcach przyjmujących, spośród których może wybrać 5 firm. Jeśli wskazane przez uczestnika przedsiębiorstwo zdecyduje się go zaakceptować, rozpoczyna się proces zawarcia umowy, szkolenia przygotowawczego oraz wdrożenia. Przez wszystkie procesy przeprowadza punkt kontaktowy z Polski.

