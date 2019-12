Enea wspiera pasjonatów energetyki ze swoich szkół patronackich

Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu była kierowana do uczniów szkół objętych patronatem Grupy Enea.

To trzynaście placówek na terenie działania grupy. W nich kształcą się przyszli eksperci branży energetycznej oraz potencjalni pracownicy Enei.

Do finału dostało się sześć dwuosobowych drużyn z pięciu szkół patronackich – z Bydgoszczy, Chodzieży, Połańca, Poznania i Szczecina.

- Uczestnicy konkursu walczyli o stypendia w wysokości 3 000 zł, które będą mogli przeznaczyć na realizacje indywidualnych celów, zgodnie ze specjalnym planem stypendialnym. Dla jednych będzie to zakup sprzętu elektronicznego, dla innych – programów do nauki zawodu. Wszystko po to, by rozwijać praktyczne umiejętności i zainteresowanie pracą w branży – tłumaczy Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym dwuosobowe zespoły uczniów, we współpracy z nauczycielami, opracowywały koncepcję swojej wizji energetyki przyszłości.

W drugim, finałowym etapie sześć najlepszych zespołów zaprezentowało przygotowane rozwiązania. Podczas finału zorganizowanego w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej konkursowe jury, składające się z ekspertów Enei i Politechniki Poznańskiej, wyróżniło trzy zwycięskie zespoły uczniów z Chodzieży, Połańca i Szczecina.

Konkurs „Moc na start” został objęty honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży wiedzy o energetyce – o nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w tej branży, a także o trendach i przed nią stojących wyzwaniach.

Konkurs, dzięki zaangażowaniu ekspertów Enei, którzy dzielą się swoją wiedzą z uczniami, rozwija zainteresowania poznawcze i badawcze uczniów oraz ich praktyczne umiejętności.

Dla Enei współpraca ze szkołami jest istotnym elementem budowania nowoczesnego, opartego o nowe technologie i współpracę z ekspertami, szkolnictwa branżowego i technicznego.

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów. Dlatego Enea aktywnie włącza się w rozwój kompetencji uczniów klas elektrycznych i energetycznych w szkołach należących do jej sieci patronackiej.

Robi to m.in. poprzez wsparcie doposażania szkolnych pracowni, przyjmowanie uczniów na praktyki, przeprowadzanie warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Fajna szkoła – dobry zawód – niezła kariera” oraz organizację pokazów ratowniczych. Ponadto Grupa Enea organizuje wycieczki edukacyjne dla uczniów, m.in. na poligon szkoleniowy Enei Operator w Łagowie (woj. lubuskie), a także wspólnie ze szkołami promuje kształcenie w zawodach takich jak technik elektryk i technik energetyk.