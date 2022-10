Elektrownia jądrowa dopiero w planach, za to rusza kształcenie pracowników

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik podkreśla, że przemysł jądrowy jest branżą, która zgodnie z zapowiedziami budowy pierwszych reaktorów energetycznych, mocno rozwinie się w Polsce już w niedalekiej przyszłości.

- Będzie ona potrzebowała dobrze wykształconych kadr, a uczelnia jest miejscem, które oferuje możliwości kształcenia przez całe życie. Działania, które zainicjują naszą współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe związane są z międzywydziałowymi studiami podyplomowymi w zakresie energetyki jądrowej. Ich absolwenci będą już niebawem bardzo potrzebni - mówi Krzysztof Jóźwik.

W programie studiów, obok zajęć obejmujących stricte techniczne aspekty, jego autorzy przewidzieli przedmiot dotyczący tak ważnego problemu, jakim jest społeczno-socjologiczne uwarunkowanie rozwoju energetyki jądrowej. W tej dziedzinie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe dysponuje niezbędnym doświadczeniem.

- Tak duża, strategiczna pod względem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ochrony klimatu inwestycja stanowi wyzwanie nie tylko organizacyjno-projektowe, ale również w aspekcie tworzenia potencjału kadrowego branży. Jako inwestor odpowiedzialny za projekt, budowę, a następnie eksploatację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej już w tym momencie posiadamy unikalne doświadczenie, a na pokładzie naszej spółki mamy talenty z rozległą praktyką w międzynarodowych projektach jądrowych - mówi Aleksandra Rębecka, dyrektor pionu personalno-organizacyjnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

- W związku z intensyfikacją działań i przygotowaniami do procesu rozpoczęcia budowy zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i ekspertów gotowych włączyć się w ten strategiczny z punktu widzenia interesów państwa projekt będzie rosnąć. Wierzymy, że współpraca z Politechniką Łódzką pozwoli na skuteczną budowę potencjału kadrowego sektora jądrowego - dodaje.

W umowie przewidziano także możliwość odbywania w spółce staży przez najlepszych absolwentów studiów.

Przy budowie polskiej "atomówki" pracę znajdzie 8 tys. osób

Przygotowywana w pomorskiej gminie Choczewo budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej bezpośrednio zaangażuje ok. 8 tys. pracowników, a w fazie prac przygotowawczych blisko 2 tys. osób – szacują przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Plan zakłada, że budowa pierwszego bloku rozpocznie się w 2026 roku, po trzech latach fazy przygotowawczej, i potrwa sześć lat. Później planowany jest trwający rok rozruch bloku, by mógł być oddany do użytku w roku 2033. W kolejnych latach co roku sukcesywnie do użytku powinny być oddawane dwa kolejne bloki.

Nawet 40 tys. miejsc pracy

Jak z kolei podkreślają eksperci PIE, energetyka jądrowa pozwala stworzyć i utrzymać znaczącą liczbę miejsc pracy. Według modeli OECD na każde 1000 MW reaktorów APWR przypada 12 tys. osobolat (jednostka generacji miejsca pracy dla 1 osoby przez 1 rok) podczas budowy, 30 tys. osobolat przy obsłudze reaktora, 5 tys. osobolat przy rozbiórce i 3 tys. osobolat przy zajmowaniu się odpadami radioaktywnymi. Doliczając do tego wytworzone pośrednie miejsca pracy (50 tys. osobolat) i indukowane (100 tys. osobolat), łączne zatrudnienie podczas cyklu życia elektrowni jądrowej wynosi 200 tys. osobolat na wybudowane 1000 MW (średnio 4 tys. miejsc pracy przez 50 lat działania elektrowni).

Przekładając wyniki modelu na proponowane 6 reaktorów mocy zainstalowanej - według wyliczeń PIE - łączna kreacja miejsc pracy w Polsce może wynieść 1,32-1,98 mln osobolat (lub też średnio 26,4-39,6 tys. miejsc pracy w okresie 50 lat cyklu życia reaktorów).

- W przypadku pełnej realizacji polskiego programu jądrowego, czyli budowy 6 bloków, wpływ na wzrost gospodarczy projektu mógłby przekroczyć 1 proc. PKB. Szacujemy również, że w związku z budową i funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w Polsce powstanie od 26,4 tys. do 39,6 tys. miejsc pracy. W optymistycznym scenariuszu, 70 proc. wartości inwestycji w energetykę jądrową może zostać zrealizowane przez firmy zlokalizowane w Polsce, a wartość inwestycji zrealizowanych przez te przedsiębiorstwa może sięgnąć nawet 130 mld zł - mówi Adam Juszczak, analityk z zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.